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Сумоист, Золотые Рыбки и Баба-яга: как в Петербурге прошел фестиваль сапсерфинга

В Петербурге 2 августа прошел фестиваль любителей сапсерфинга «Фонтанка SUP»
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В Санкт-Петербурге состоялся 10-й международный фестиваль любителей сапсерфинга «Фонтанка SUP». В нем приняли участие 10 тыс. человек из 270 городов России и 13 стран, включая Новую Зеландию.

Они облачились в оригинальные костюмы и, несмотря на сильный дождь, отправились в восьмикилометровый заплыв по рекам и каналам Петербурга. Среди сапсерферов можно было увидеть «Золотых рыбок», Емелю с щукой, представителей вымышленной расы На'ви из голливудского блокбастера «Аватар», индейцев и даже персонажей советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

Кроме того, на карнавале отпраздновали SUP-свадьбу, чествовали победителей конкурсов «Мисс SUP» и «Мистер SUP», а также выбрали лучший костюм и самое оригинальное оформление сапборда.

Самые яркие кадры с прошедшего SUP-фестиваля — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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