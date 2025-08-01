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Богатый, юный, влюбленный. 10 лучших ролей Павла Табакова

Актеру Павлу Табакову исполнилось 30 лет
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Актер Павел Табаков отмечает круглую дату. Сыну Олега Табакова и Марины Зудиной 1 августа исполняется 30 лет. Актерский дебют Табакова состоялся, когда ему было 12: в МХТ имени Чехова он сыграл подростка в спектакле «Лунное чудовище».

В 2011 году будущий артист поступил в Театральную школу Олега Табакова и поселился в общежитии. По окончании учебы несколько лет служил в Театре-студии Табакова и МХТ имени Чехова, однако в 2018-м после кончины отца совсем ушел из театра — теперь он снимается в кино и сериалах и учится на заочном отделении продюсерского факультета ГИТИСа.

«Газета.Ru» рассказывает о лучших ролях Павла Табакова.

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