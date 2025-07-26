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Королева с русскими корнями: лучшие роли Хелен Миррен

Актрисе Хелен Миррен исполнилось 80 лет
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Британской актрисе с русскими корнями и даме-командору Ордена Британской империи Хелен Миррен исполняется 80 лет. Одна из самых известных артисток Великобритании, она родилась 26 июля 1945 года в Лондоне в семье англичанки Кейтлин Роджерс, дед которой был мясником при дворе королевы Виктории, и Василия Петровича Миронова. Отец актрисы приехал в Англию из России в трехлетнем возрасте в 1916 году: дед Хелен Миррен Петр Миронов работал военным инженером и занимался в Лондоне закупками оружия для российской армии, а среди его предков по материнской линии был фельдмаршал граф Михаил Федотович Каменский. При рождении будущая оскаровская лауреатка получила имя Елена-Лидия Васильевна Миронова, однако вскоре стала Хелен Миррен.

В детстве Миррен играла в школьных театральных постановках, позже поступила в Новый колледж драматического искусства и сценической речи. Уже в 18 лет она была принята в труппу Национального молодежного театра, а в 20 исполняла Клеопатру в «Антонии и Клеопатре» Уильяма Шекспира.

Первую крупную роль в кино она сыграла в фильме 1969 года «Возраст согласия» — ее героиней стала юная девица, предоставленная самой себе. После были съемки в фильмах «Калигула», «О, счастливчик!» и нескольких других, однако настоящую славу Хелен Миррен принесли роли королевских особ, которых в ее фильмографии действительно немало.

Лучшие экранные образы Хелен Миррен отобрать было сложно, но мы попытались. Все они – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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