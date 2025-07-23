«От постдрамы до худрука»: Константину Богомолову — 50

Режиссеру Константину Богомолову 23 июля исполняется 50 лет. За последние два десятилетия он прошел путь от театрального интеллектуала с филологическим образованием до одного из самых узнаваемых и обсуждаемых постановщиков страны. Его спектакли на сценах МХТ, Театра наций, «Ленкома» и Театра Табакова не раз становились поводом для споров.

С 2019 года он сам формирует репертуар — уже как художественный руководитель Театра на Малой Бронной. В 2024-м он также возглавил и бывший Театр Виктюка, переименованный в Театр Мельникова.

Богомолов активно работает и в кино: его «Содержанки» задали тон новой волне стриминговых сериалов, «Хороший человек» стал попыткой говорить о зле без морализаторства, а «Кеша должен умереть» — вызовом новой этике. Вокруг его имени — всегда напряжение: кто-то называет его мизантропом, кто-то — новатором, но равнодушных почти нет.

Как менялся Богомолов — от студенческого театра до режиссера, меняющего театральную систему, — в галерее «Газеты.Ru».