Лучшие фильмы Олега Анофриева

20 июля могло бы исполниться 90 лет Олегу Анофриеву — актеру театра и кино, режиссеру, композитору, автору и исполнителю культовых песен из советских фильмов и мультфильмов. За свою творческую карьеру народный артист России, ушедший из жизни в 2018 году, снялся в нескольких десятках картин, но зрителям больше знаком его голос, которым поют практически все герои «Бременских музыкантов», Львенок и Черепаха, «усталые игрушки» из «Спокойной ночи, малыши» и многие другие любимые персонажи. «Газета.Ru» — о десяти знаковых работах Олега Анофриева.