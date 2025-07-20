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Лучшие фильмы Олега Анофриева

Артисту Олегу Анофриеву могло бы исполниться 90 лет
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20 июля могло бы исполниться 90 лет Олегу Анофриеву — актеру театра и кино, режиссеру, композитору, автору и исполнителю культовых песен из советских фильмов и мультфильмов. За свою творческую карьеру народный артист России, ушедший из жизни в 2018 году, снялся в нескольких десятках картин, но зрителям больше знаком его голос, которым поют практически все герои «Бременских музыкантов», Львенок и Черепаха, «усталые игрушки» из «Спокойной ночи, малыши» и многие другие любимые персонажи. «Газета.Ru» — о десяти знаковых работах Олега Анофриева.

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