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Fanta, жвачка и Мишка. Олимпиада-80 стартовала 45 лет назад

45 лет назад в Москве прошла церемония открытия «Олимпиады-80»
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19 июля 1980 года в Москве на Большой спортивной арене стадиона «Лужники» состоялась торжественная церемония открытия ХХII летних Олимпийских игр. Это событие стало для СССР знаковым, о нем вспоминали долгие годы.

О том, что Олимпийские игры пройдут в советской столице, стало известно шестью годами ранее. За право их проведения боролись два города — Москва и Лос-Анджелес, представляющие два полюса противостояния в «холодной войне» — СССР и США. Победила Москва – и Игры впервые Игры прошли в социалистической стране.

В преддверии Олимпиады в столице развернулось большое строительство: именно тогда в городе появились спорткомплексы «Олимпийский» и «Измайлово», дворец спорта «Динамо», велотрасса в Крылатском, гостиница «Космос», Центральный дом туриста, Центр международной торговли на Красной Пресне, Олимпийская деревня, аэропорт Шереметьево-2 и др.

19 декабря 1977 года в конкурсе на символ Олимпиады-80 победил Олимпийский Мишка, созданный художником Виктором Чижиковым и ставший впоследствии одним из самых известных олимпийских маскотов.

Также к лету 1980-го советские власти закупили в зарубежных странах дефицитные тогда напитки и продукты: к Олимпиаде в СССР появились пиво в алюминиевых банках, Fanta, жвачка, сигареты Marlboro и т.д.

Долгожданная церемония открытия Игр началась с выхода на арену «Лужников» юношей и девушек в древнегреческих одеждах. Затем прошли делегации стран-участниц: шествие по традиции открывала сборная Греции, а закрывала хозяйка игр — сборная СССР. После праздничных речей, в числе которых было поздравление от космонавтов Леонида Попова и Валерия Рюмина с орбиты, олимпийский огонь был зажжен, а игры объявлены открытыми. Праздничное шоу длилось около трех часов, в нем участвовали свыше 16 тысяч спортсменов и артистов.

Как это было — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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