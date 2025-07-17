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Эрнст, Гай Германика и Сукачев. Кто пришел проститься с Александром Миттой

В доме литераторов в Москве состоялось прощание с режиссером Александром Миттой
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В Москве проходит церемония прощания с кинорежиссером, народным артистом России Александром Миттой (настоящая фамилия — Рабинович). Ее организовали в малом зале Центрального дома литераторов.

Проводить режиссера в последний путь пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, кинорежиссер Валерия Гай Германика, сценарист Зоя Кудря, музыкант Игорь (Гарик) Сукачев, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и многие другие.

В холле дома литераторов установлен портрет Митты и некролог с описанием его творческой биографии.

После прощания режиссера кремируют в закрытом режиме. Урну с прахом захоронят на кладбище рядом с супругой Митты.

Режиссер умер 14 июля на 93-м году жизни в московском хосписе после продолжительной болезни. Причиной смерти мог стать рак почки. За две недели до смерти кинорежиссер оказался в больнице в состоянии сопора — угнетенного сознания, характеризующегося глубоким сном, сообщал SHOT.

Митта — учитель нескольких поколений кинематографистов. Он снял такие культовые фильмы, как «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976), «Экипаж» (1979), «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000) и «Лебединый рай» (2005). Профессиональная карьера режиссера насчитывает около 20 кинокартин.

Соболезнования в связи со смертью народного артиста выразили российский лидер Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также известные общественные деятели и коллеги артиста. Как прошла церемония прощания — в галерее «Газеты.Ru».

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