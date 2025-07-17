Не только «Голодные игры»: 10 лучших ролей Дональда Сазерленда

17 июля могло бы исполниться 90 лет Дональду Сазерленду — мастеру второго плана, обладателю «Золотого Глобуса» и «Почетного Оскара», антивоенному активисту и просто выдающемуся актеру. За свою продолжительную карьеру канадец, которого не стало в 2024-м, снялся в почти 200 картинах, многие из них стали великими. «Газета.Ru» — о 10 лучших ролях Сазерленда.