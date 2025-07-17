На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Самое счастливое место на Земле»: 70 лет «Диснейленду»

Первый «Диснейленд» открылся в США 70 лет назад
true
true
true

17 июля 1955 года, семьдесят лет назад, в калифорнийском городе Анахайм открылся первый «Диснейленд» — вероятно, самый известный парк развлечений в мире. Его создатель, знаменитый мультипликатор Уолт Дисней, хотел построить «самое счастливое место на Земле», и это отчасти ему удалось.

Изначально речь шла об относительно небольшом «Парке Микки Мауса» в городе Бербанк, рядом со студией Диснея. Однако вскоре стало ясно, что имеющихся трех гектаров явно недостаточно, и Дисней приобрел гораздо более крупный участок (65 га) с апельсиновыми рощами недалеко от Лос-Анджелеса.

Идея вынашивалась знаменитым мультипликатором много лет. В поисках вдохновения он посещал парки развлечений по всему миру: «Эфтелинг» в Нидерландах, «Тиволи» в Дании, «Страну детских фантазий» и «Гринфилд-виллидж» в США. Наконец, проект был готов, деньги найдены. Постройка парка заняла всего один год и обошлась в $17 млн. Соинвестором выступил относительно новый тогда телеканал ABC, который широко освещал этапы строительства в своих передачах.

Открытие парка состоялось 17 июля 1955 года. В тот день парк могли посетить только избранная публика и медийные персоны. Церемония в прямом эфире транслировалась ABC, а среди комментаторов был известный актер — будущий президент США Рональд Рейган. Днем позже парк распахнул свои ворота для всех. За первые сутки его посетили 28 тыс. человек.

К этому моменту «Диснейленд» состоял из пяти тематических зон: «Главная улица», «Страна фантазий», «Мир приключений», «Приграничная страна» и «Страна будущего». Позже к ним добавились «Медвежья страна», «Площадь Нового Орлеана», «Мульттаун Микки» и «Парк калифорнийских приключений». В 1990-е в «Диснейленде» появились отели, рестораны, магазины и едва ли не самая большая в США парковка и т.д.

К настоящему времени официальные клоны «Диснейленда» есть и в других странах: вначале свой парк появился в Токио (1983), а затем в Париже (1992), в Гонконге (2005) и Шанхае (2016).

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами