«Самое счастливое место на Земле»: 70 лет «Диснейленду»

17 июля 1955 года, семьдесят лет назад, в калифорнийском городе Анахайм открылся первый «Диснейленд» — вероятно, самый известный парк развлечений в мире. Его создатель, знаменитый мультипликатор Уолт Дисней, хотел построить «самое счастливое место на Земле», и это отчасти ему удалось.

Изначально речь шла об относительно небольшом «Парке Микки Мауса» в городе Бербанк, рядом со студией Диснея. Однако вскоре стало ясно, что имеющихся трех гектаров явно недостаточно, и Дисней приобрел гораздо более крупный участок (65 га) с апельсиновыми рощами недалеко от Лос-Анджелеса.

Идея вынашивалась знаменитым мультипликатором много лет. В поисках вдохновения он посещал парки развлечений по всему миру: «Эфтелинг» в Нидерландах, «Тиволи» в Дании, «Страну детских фантазий» и «Гринфилд-виллидж» в США. Наконец, проект был готов, деньги найдены. Постройка парка заняла всего один год и обошлась в $17 млн. Соинвестором выступил относительно новый тогда телеканал ABC, который широко освещал этапы строительства в своих передачах.

Открытие парка состоялось 17 июля 1955 года. В тот день парк могли посетить только избранная публика и медийные персоны. Церемония в прямом эфире транслировалась ABC, а среди комментаторов был известный актер — будущий президент США Рональд Рейган. Днем позже парк распахнул свои ворота для всех. За первые сутки его посетили 28 тыс. человек.

К этому моменту «Диснейленд» состоял из пяти тематических зон: «Главная улица», «Страна фантазий», «Мир приключений», «Приграничная страна» и «Страна будущего». Позже к ним добавились «Медвежья страна», «Площадь Нового Орлеана», «Мульттаун Микки» и «Парк калифорнийских приключений». В 1990-е в «Диснейленде» появились отели, рестораны, магазины и едва ли не самая большая в США парковка и т.д.

К настоящему времени официальные клоны «Диснейленда» есть и в других странах: вначале свой парк появился в Токио (1983), а затем в Париже (1992), в Гонконге (2005) и Шанхае (2016).