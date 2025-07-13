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Жар-птица, самовар и мухоморы: как прошел сап-заплыв в Москве

Более 3 тыс. человек приняли участие в костюмированном сап-заплыве в Москве
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В столице прошел костюмированный заплыв на сапах — участие в мероприятии, приуроченном ко Дню московского транспорта, приняли около трех тысяч человек.

Фанаты сап-серфинга преодолели 8 км по Водоотводному каналу от памятника Петру I до Дома музыки.

«На воде были Нептун и Дельфин, Мухомор и Лягушка, принцессы, ангелы, пчелы, тигры и многие другие», — заявили в дептрансе Москвы, поблагодарив гостей за креативность.

В числе других примечательных образов — акула, зомби, Карлсон, Дарт Вейдер, фламинго, тараканы, самовар и Жар-птица.

«Идея была сделать яркий, крылатый костюм. Жар-птица подходит как нельзя лучше, ведь она очень узнаваема и понятна русскому человеку», — рассказала автор последнего костюма.

Среди участников заплыва выбрали обладателей лучшего наряда и оформления доски, а также «Мистера Сап» и «Мисс Сап» — им вручили памятные призы.

Как это было — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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