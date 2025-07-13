Капитан Пикар и другие серьезные люди: лучшие роли Патрика Стюарта

Кавалеру Ордена Британской империи, легендарному капитану Пикару из «Звездного пути», актеру Патрику Стюарту исполнилось 85 лет. Он вырос в бедной английской семье, его отец – бывший военный – страдал от посттравматического синдрома после эвакуации из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Смог освоить актерское мастерство, благодаря стипендии, которая позволила ему поступить в школу драматического искусства в Бристоле.

С 1966 по 1982 год Стюарт был членом Королевской шекспировской труппы, после чего перешел в Королевский национальный театр. В 2010 году актеру, который уже приобрел статус легенды, вручила Орден Британской империи королева Елизавета II.

Широкая публика знает Патрика Стюарта как капитана Пикара из «Звездного пути». Однако в его фильмографии еще много ролей (в том числе, и в мультсериалах, которые он часто озвучивает). Где еще можно увидеть Патрика Стюарта — в фотогалерее «Газеты.Ru».