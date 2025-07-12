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Первая смена: 65 лет назад открылся детский лагерь «Орленок»

12 июля 1960 года открылась первая смена в «Орленке»
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Идея о создании детского центра «Орленок» появилась в 1957 году, а уже 12 июля 1960-го лагерь принял свою первую смену. Она же стала единственной и продлилась 45 дней.

Первый начальник лагеря Андрей Андреев, старший вожатый Владимир Калинин и 12 вожатых приехали из «Артека». Первые орлята и вожатые помогали в обустройстве лагеря: взрослые работали на строительстве объектов, а дети убирали территорию, сажали цветы, дежурили по столовой, очищали пляж от мусора.

В 1960-1070-х лагерь активно строился и развивался — появился пирс, стадион «Юность», жилой корпус, школа. А всего за время его существования было построено более 60 сооружений, в том числе здания, где размещались дружины «Орленка».

Лагерь посещали многие известные люди, среди которых российские и иностранные политики и чиновники, композиторы, музыканты, актеры спортсмены. В 1964-м первый космонавт Юрий Гагарин стал инициатором создания в «Орленке» Дома авиации и космонавтики, а уже через пять лет летчик-космонавт Алексей Леонов открыл его.

Сегодня в состав «Орленка» входят восемь лагерей: «Звездный», «Стремительный», «Штормовой», «Солнечный», «Комсомольский», «Олимпийский», «Дозорный» и «Солнышко». Они ежегодно принимают более 20 тыс. детей не только из России, но и других стран.

Как создавался и развивался один из главных детских лагерей страны — в галерее «Газеты.Ru».

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