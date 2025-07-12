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Королева подиума: Наташе Поли — 40

Российская модель Наташа Поли отмечает 40-летие
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Наталья Полевщикова родилась в 1985 году в обычной пермской семье. В 15 лет девушка впервые попала в Москву — на конкурс престижного миланского модельного агентства Why Not. На нем она заняла второе место, а после начала сниматься для брендов, работала в Милане, Париже и Токио, параллельно продолжая заканчивать школу в Перми.

После совершеннолетия Полевщикова переехала в Нью-Йорк и заключила контракт с агентством Women Management. Тогда же девушка и поменяла фамилию, став Наташей Поли.

Ее карьера развивалась стремительно. Впервые Наташа вышла на подиум в 2003 году на показе Emanuel Ungaro в рамках Парижской недели моды сезона весна-лето 2004. В этом же сезоне она также приняла участие в шоу Y's и Yuki Torii. А уже в следующем количество показов с ее участием на неделях моды превысило 50.

В копилке Поли выходы для Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana и Chanel, звание ангела Victoria's Secret, а также обложки Harper's Bazaar, Vogue, ELLE и Glamour.

В индустрии за российской моделью прочно закрепилось звание «королевы подиума». В 2009-м французский Vogue назвал ее одной из 30 лучших моделей 2000-х годов.

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