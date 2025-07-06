Зловещая, странная, сексуальная: какие роли играет Ева Грин

6 июля актрисе Еве Грин исполняется 45 лет. Звезда мирового кино родилась в необычной семье: ее мама — известная французская актриса и писательница Мадлен Жобер, а отец — стоматолог из Швеции Уолтер Грин. (Впрочем, он и сам вырос в творческой семье: его старшая сестра — актриса Марика Грин, бабушка по отцовской линии — фотограф Миа Грин, а дед по материнской линии — французский композитор Поль Ле Флем.) У Евы Грин есть сестра-близнец, которая живет в Италии и занимается разведением лошадей.

В детстве Ева Грин заинтересовалась египтологией — после того, как в семь лет побывала в Лувре. Но в 14 она решила стать актрисой, а не египтологом, после просмотра фильма «История Адели Г.» с Изабель Аджани в главной роли. Мать Евы Грин поначалу опасалась, что актерская карьера будет не под силу ее чувствительной, застенчивой дочери. Однако Ева Грин прошла обучение на актерских курсах в Париже и в Лондоне и показала, что ей удаются роли настоящих злодеек. В амплуа зловещей сексуальной красотки она и преуспела в кино. Хотя, конечно, играет не только злых волшебниц.