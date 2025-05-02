Упавшие деревья и разбитые машины: Москву и Подмосковье накрыл снегопад

В Москве выпало около 70% месячной нормы осадков

Москву и Подмосковье в ночь на 2 мая накрыл снегопад. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в столице был побит рекорд осадков 116-летней давности.

«За последние 36 часов в Москве выпало 43 мм или 70% от всего месячного объема небесной влаги», — заявил он.

На базовой метеостанции ВДНХ высота сугробов достигла 7 см, в МГУ — 10 см.

Снег привел к отключениям электричества: без света остались 26 тыс. абонентов. Больше всего пострадали округа на севере и северо-западе Подмосковья.

Под тяжестью осадков деревья падали на припаркованные автомобили и железнодорожные пути, что привело к задержкам электричек на Ярославском направлении. В Зеленограде ветки разбили окна перинатального центра.

Дептранс попросил жителей столицы и области выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт. Гидрометцентр ввел в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможных заморозков предстоящей ночью.

Как в столицу в мае вернулась зима — в галерее «Газеты.Ru».