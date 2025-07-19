Вылитый Шерлок Холмс: Василию Ливанову — 90

Василий Ливанов родился в 1935 году в Москве в творческой семье. Его отец Борис Ливанов был актером театра и кино, а мать Евгения — художницей. После школы Ливанов поступил в Театральное училище имени Щукина, а впоследствии был зачислен в трупу Театра имени Вахтангова. Однако, так и не сыграв на сцене не одной партии, он покинул театр уже через год.

Дальше его путь лежал в кинематограф. Дебютом Ливанова на экране стала лента «Неотправленное письмо» режиссера Михаила Калатозова, где он сыграл геолога Андрея. За этой ролью последовали партии в «Слепом музыканте», «Воскресении», «Коллегах», «Звезде пленительного счастья» и «Ярославне». Именно во время съемок последнего фильма постановщик Игорь Масленников и обратил внимание на Ливанова.

«Я помню Василия Борисовича на улицах Кракова в ту пору, когда снимали «Ярославну». <…> На вид Ливанов был абсолютным европейцем — ладный костюм, бритое до синевы лицо, волосы покрыты слоем бриолина. Осталось сбрить усы, с которыми он никогда не расставался, — и будет вылитый Холмс с черепом долихоцефала», — рассказывал режиссер.

Руководство Центрального телевидения противилось выбору актера на эту роль, однако в итоге сдалось. По словам самого Ливанова, на Масленникова при этом повлиял ультиматум оператора Юрия Векслера, который отказался снимать картину с другим актером. За исполнение роли знаменитого сыщика в 2006 году Василия Ливанова наградили почетным членством ордена Британской империи.

В его карьере было еще множество работ, причем не только актерских, но и режиссерских, а также сценарных. Так, Ливанов выступил одним из авторов «Бременских музыкантов». Кроме этого, его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, Дядюшка Ау, Громозека, Удав из «38 попугаев» и многие другие персонажи советских мультфильмов.

Жизнь и карьера Василия Ливанова — в галерее «Газеты.Ru».