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Мемы и краши Олимпиады в Париже

Самые запоминающиеся и курьезные моменты Олимпиады-2024

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Олимпийские игры в Париже в самом разгаре, но за время, прошедшее с начала соревнований, произошло много курьезных случаев, некоторые спортсмены стали героями мемов, а некоторые – объектами обожания поклонниц со всего света. «Газета.Ru» представляет подборку самых запоминающихся моментов Игр.

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