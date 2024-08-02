02 августа 2024, 17:08
Фото
Мемы и краши Олимпиады в Париже
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Турецкий стрелок Юсуф Дикеч, спортсменка из Южной Кореи Ким Е Джи, итальянский пловец Николо Мартиненги и гимнаст из США Стивен Недоросик
Турецкий стрелок
Юсуф Дикеч стал популярен в интернете после своего выступления на Олимпиаде-2024, где взял серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. 51-летний спортсмен, в отличие от соперников, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Фото, где он соревнуется в обычной форме и с рукой в кармане, стало вирусным в социальных сетях.
Южнокорейская спортсменка
Ким Е Джи выиграла серебро в стрельбе из пневматического пистолета. Она поразила зрителей хладнокровным взглядом и каменным спокойствием, которое не утратила, даже когда стало ясно, что она попала в призеры.
Итальянка
Джорджия Вилла завоевала серебряную медаль в художественной гимнастике на Олимпиаде-2024 благодаря рекламе сыра. Приехать в Париж ей помог спонсор – компания, производящая пармезан. Гимнастка часто публикует контент, демонстрирующий ее любовь к этому продукту.
Бразильский серфер
Габриэль Медина установил уникальное достижение на Олимпиаде, набрав 9,90 балла из 10 возможных на одиночной волне. Празднуя свой успех, он поднял руку к небу и словно «завис» в воздухе на мгновение. Этот момент удалось запечатлеть фотографу Жерому Бруйе. Примечательно, что соревнования по серфингу проходят на Таити – на расстоянии свыше 15 тыс. км от олимпийской столицы.
Греческие ватерполисты проявили себя совершенно неожиданным образом – не в бассейне, а на улицах Парижа. Автобус с командой не мог проехать по одной из улиц из-за припаркованных машин. Спортсмены не стали ждать помощи со стороны и самостоятельно передвинули мешавшие автомобили.
В воду Большого канала Версаля во время соревнований по конному спорту упал олень, выбежавший из леса. Животное не смогло выбраться самостоятельно, и пришлось задействовать водолазов, а также сотрудника экстренных служб на гидроцикле. Также подключились ветеринары, работающие с лошадьми. Как только олень оказался на суше, он убежал.
Итальянский пловец
Николо Мартиненги и алжирский боксер Мурад Кади обратили на себя внимание российских любителей спорта. Внимательные зрители заметили на телах спортсменов следы от банок, которые часто ставили при простуде еще в советское время. Эффективность этой методики эксперты считают спорной, тем не менее, принято считать, что банки позволяют улучшить кровоток и ускоряют регенерацию тканей на клеточном уровне.
Стивен Недоросик помог мужской сборной США по спортивной гимнастике завоевать бронзу в Париже – первую олимпийскую награду за 16 лет. При этом многие обращают внимание в первую очередь не на это, а на его внешность и другие таланты. Из-за очков в толстой оправе спортсмена сравнивают с Кларком Кентом – альтер эго Супермена из комиксов DC. Кроме того, Недоросик известен тем, что может собрать кубик Рубика менее чем за 10 секунд. Наконец, он имеет большую армию поклонниц, которые восхищаются его красотой.
Олимпийские игры в Париже в самом разгаре, но за время, прошедшее с начала соревнований, произошло много курьезных случаев, некоторые спортсмены стали героями мемов, а некоторые – объектами обожания поклонниц со всего света. «Газета.Ru» представляет подборку самых запоминающихся моментов Игр.