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Немцы захотели отставки преемника Меркель

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Hannibal Hanschke/Reuters/Global Look Press

Большинство жителей Германии выступают за отставку экс-кандидата в канцлеры страны Армина Лашета с поста лидера партийного блока Христианского демократического союза (ХДС) и Христианского социального союза (ХСС). Об этом свидетельствует опрос института Forsa, проведенный по заказу телеканалов RTL и N-TV.

Как сообщает RTL News, за отставку Лашета высказались 62% респондентов из 5,5 тыс. опрошенных. При этом 53% считают, что его вообще не следовало выдвигать кандидатом на пост канцлера Германии. 25% опрошенных уверены, что внутри блока двух союзов существуют внутренние разногласия, 4% остались недовольны предвыборной программой партийного блока.

При этом, если бы кандидатом от союза ХДС/ХСС был оппонент Лашета Маркус Седер, блок мог бы получить больше 30% голосов, поскольку 11% избирателей, проголосовавших за другие партии, отдали бы голос ему, показал опрос.

Напомним, что в воскресенье, 26 сентября, в Германии прошли выборы в бундестаг. Партия Ангелы Меркель показала на них худший результат в своей истории, получив 24,1%. При этом ее главный оппонент — Социал-демократическая партия Германии — получила 25,7% и выиграла выборы.

Третье место получили «Зеленые» с 14,8% голосов, четвертое — Свободная демократическая партия с 11,5%, пятое — «Альтернатива для Германии» с 10,3%. Остальные партии не прошли барьер в 5%.

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