Источник: на разбившемся Ил-112В не сработала система пожаротушения

У разбившегося во время испытательного полета в Кубинке военно-транспортного самолета Ил-112В должна была сработать противопожарная система тушения двигателя.

«Система пожаротушения не сработала. Это возможная версия. Кроме того, испытания проходили в спешке. Готовились к форуму «Армия-2021», где должны были показать самолет», — рассказал «Газете.Ru» источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

Версию о проблемах с системой пожаротушения «Газете.Ru» как «возможную» подтвердил президент фонда «Партнер гражданской авиации», председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов: «Тут возникает вопрос, но который должна ответить государственная комиссия — почему не сработала система пожаротушения двигателя?»

«На современных самолетах создается трехзвенная система пожаротушения. Первая очередь — автоматическое включение, — объяснил Смирнов. — Вторая очередь включается также автоматически, если пожар не потушен. И третья очередь включается в ручном режиме, нажатием кнопки или рычага. И эта система не сработала».

Олег Смирнов изучил видео катастрофы посекундно.

«От момента, когда воспламенение визуально стало заметно, до удара о землю прошло всего 45 секунд. Это критически быстро», — рассказал он.

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