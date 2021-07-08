В Госдуме назвали условия признания коронавирусных сертификатов ЕС

Для подключения России к системе коронавирусных сертификатов Европа должна признать российскую вакцинацию и сам «Sputnik V», сказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Россия готова пойти на это, во-первых, на условиях признания нашей вакцинации, признания «Sputnik V», которое явно тормозят по политическим и экономическим причинам», — сказал Говорин.

По словам зампреда думского комитета, «Европа ревностно относится» к том, что российская вакцина используется в 64 странах.

При этом к самой инициативе он отнесся положительно: если в Европе существует система «ковидных» сертификатов, а россияне хотят выезжать туда на отдых, руководство страны, правительство может пойти на взаимодействие с установленными в Европе порядками.

Говорин выразил надежду, что решение решение о признании вакцины будет принято в ближайшее время. Если ее признают, сертификат станет фактором, который позволит не ограничивать россиян на отдыхе, отметил он.

«Я думаю, что это может занять несколько месяцев. Вряд ли они могут принять такое решение в июле-августе. Но я думаю, что в итоге они все же могут принять такое решение, потому что в принципе чаша весов склоняется в эту сторону», — сказал депутат.

8 июля посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявил, что Брюссель предложил России присоединиться к европейской системе сертификации эпидемиологического статуса. Вместе с тем евродипломат подчеркнул, что на данном этапе говорить, когда границы откроются полностью, рано.