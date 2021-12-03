Как украинский кот-мем Степан пришел к успеху

Кот Степан из Харькова стал звездой международного масштаба — у него более миллиона подписчиков, модный Дом Valentino заключает с ним контракты на рекламу, а фото репостит сама Бритни Спирс. Как дворовой котенок превратился в усатое и полосатое лицо итальянского модного дома, – в материале «Газеты.Ru».

Зимой 2008 года жительница Харькова Анна увидела на улице маленького котенка и забрала его домой. Спустя 13 лет Степан превратился в солидного кота, звезду соцсетей. Анна утверждает, что снимать видео с котом очень легко — он очень спокойный.

«Степа очень ласковый котик, постоянно урчит. Он настоящий прилипала, любит залезать нам на руки, чтобы мы его гладили. И очень хорошо идет на контакт с другими людьми», — рассказала она украинскому изданию internetua.com.

Путь к славе Степан начал в 2020 году, одновременно с пиком популярности платформы TikTok. По словам Анны, обычные видео, на которых Степан лежал на диване, не собирали большого количества просмотров. Популярность пришла после видео с пиццей. «На столе лежала большая пицца, рядом на стуле сидел Степан с прикрытыми глазами, будто дремал. Это имело такой забавный вид, что я сняла его на видео, добавила грустную песню и выложила в TikTok. Видео попало в рекомендации и за неделю набрало несколько миллионов просмотров», – рассказала Анна.

Хозяйка заметила, что Степан любит отдыхать на этом стуле — и сняла новое видео, на котором кот сидел за столом на фоне стакана с томатным соком. Звездой соцсетей, однако, кот стал уже летом 2021 года, когда Анна добавила ролику градусов: на грустного Степан с огромным бокалом красного вина посмотрели 30 миллионов пользователей.

Настоящий успех кот получил 24 ноября 2021 года, когда его фотографию с бокалом запостила в своем Instagram Бритни Спирс.

«Если время от времени меня не слышно, вы можете меня найти где-нибудь с этим котом», — подписала снимок Бритни Спирс.

Как призналась Анна, она случайно наткнулась на пост Спирс, увидела своего кота и была шокирована.

«После этого Степаном начали интересоваться журналисты, несколько украинских телеканалов сняли о нем сюжет, нас показывали по Discovery, американский MTV приобрел права на один из роликов, из Останкино звонили. Заказывают поздравления с днями рождения. Количество сообщений в директе даже не считаю», — рассказала она.

А вот украинские журналисты начали снимать Степана для телевидения, не дожидаясь признания Бритни Спирс. Еще летом 2021 года на канале «АТН Харьков» вышел сюжет, в котором телезрители познакомились и с котом, и условиями его жизни, и с самой хозяйкой, по профессии — психологом.

«Ролики с его участием набирают вTikTok миллионы просмотров, а все — из-за его равнодушия ко всему, что происходит вокруг», — рассказывал корреспондент телеканала. Он выяснил, что аккаунт в соцсети хозяйка Степана завела для него летом 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции — у женщины появилось много свободного времени.

По мнению Анны, психолога по профессии, популярность кот набрал потому, что люди увидели в нем себя.

Сейчас она получает предложения о сотрудничестве и подарки со всего мира. Анна признается, что вести страницу Степана – совсем не дешево, а съемки отнимают много времени. Анна тратит серьезные суммы на реквизит и аппаратуру – звездный статус питомца требует качественных съемок. Коммерческие предложения начали поступать в октябре, но их, по словам владелицы, немного. Чаще всего, подписчики просят поздравить с днем рождения от имени Степана.

Спустя несколько дней после поста Бритни Спирс итальянский модный Дом Valentino заказал у кота рекламу своей сумки. Степан согласился, но от своей концепции не отказался даже ради контракта с модным брендом. Как и на всех своих многочисленных фото, Степан сидит на любимом стуле с индифферентным видом, а на столе сияет стразами роскошная сумка Valentino.

Несмотря на бешеную популярность Степана, сама хозяйка предпочитает оставаться в тени и оберегает питомца от излишнего внимания со стороны поклонников. Она признается, что даже повесила на окна специальные шторы-ролеты, чтобы сохранить анонимность усатой звезды.