Без ПЦР-теста и карантина: что делать в Канкуне

Пирамиды индейцев, острая еда, море, солнце, организованная преступность и радушные местные жители: все это — Мексика. Страна открыта на въезд для россиян уже примерно полгода — россиянка, много лет прожившая в Центральной и Латинской Америке, рассказала «Газете.Ru», как отдыхать в этой стране.

Мексика входит в число 50 стран, открытых сейчас для российских туристов. Ехать туда можно начиная с весны 2021 года: для въезда не нужно быть вакцинированным от COVID-19, сдавать ПЦР-тесты и соблюдать карантин — понадобится лишь простейшее электронное разрешение, оформленное на сайте посольства страны. Кроме того, при въезде нужно будет заполнить «Анкету для выявления факторов риска у путешественников».

В свой первый приезд в Мексику я начала свое знакомство с этой страной, как и многие туристы, с курортного город Канкун, где море, пляжи и отели граничат с заповедником и пирамидами. Канкун собрал все самое яркое в одном месте, а еще — тут всегда лето.

Первым делом мои мексиканские друзья приглашают посетить пирамиды Чичен-Ица, расположенные на полуострове Юкатан. Добираться сюда нужно на автомобиле — поездка занимает за три часа.

close 100% Канкун, Мексика Jorge Delgado/Reuters

Пирамиды были воздвигнуты в V веке. В середине прошлого века здесь был построен заповедник, а в 2010 году правительство штата Юкатан купило землю, на которой были расположены пирамиды Чичен-Ица, у частного землевладельца.

Сегодня пирамиды — объект культурного наследия ЮНЕСКО и второе по популярности место посещения среди туристов. Самая популярная пирамида комплекса — Кукулькан. Она точно отмечает солнцестояния и равноденствия (показывает их острыми тенями на камне).

Построенные индейцами майя обсерватория и пирамиды служили им до завоевания города индейским племенем толтеков в X веке, а к приходу испанцев в XVI веке уже стали похожи на сегодняшние развалины — разрушенный город опустел.

Практические детали: на экскурсию к пирамидам стоит приходить рано утром, в 9, сразу после открытия. В это время они действительно кажутся необыкновенными, пространство вокруг дышит их силой — и это можно почувствовать. Потом появятся сотни туристов с камерами и чипсами — и уже никакой медитации.

В Канкун я прилетела из Москвы: решила продумать все заранее и перед вылетом забронировала отель через Airbnb. Поздним вечером в аэропорту Канкуна взяла такси, и уже по дороге таксист-мексиканец спросил: «А тебе точно в этот район надо? Отель там заказала? Может, отменить, и я отвезу тебя в нормальный? И чтоб в хорошем месте?!»

Я решила, что ночью в Мексике лучше не спорить, и он отвез меня в чудесный четырехзвездный отель в хорошем районе. Мне это напомнило 90-е в России, когда любой может убить и любой может помочь — как повезет. Но рисковать при таком положении дел очень глупо, и лучше планировать все заранее.

Осторожность вообще не помешает, а в Мексике особенно. Там действительно много бандитов. (К слову, на Кубе «высокий уровень преступности» в Мексике — это заученный страх — не зная ничего об этой стране, кубинцы еще в начальной школе учат, что в Мексике воруют и запросто убивают.) Даже в Канкуне в последнее время не очень спокойно — недавно власти отправили туда подразделение Национальной гвардии из-за роста организованной преступности в этих местах.

close 100% Уличные торговцы в Мехико Rebecca Blackwell/AP

Мексиканцы особые люди. Они метисы: у них испанские и индейские корни. Впрочем, сегодня ученые оспаривают концепцию метисов, доказывая, что браки между людьми разных рас были редкими — в итоге мексиканцев считают просто мексиканцами (хотя она метисы).

Они отличаются от народов ближайших стран, потому что Мексике удалось сохранить коренное население в годы испанских завоеваний — и здесь почти нет мулатов, например, как на Кубе. Ведь испанцам не нужно было озадачиваться поиском дешевой рабочей силы в Африке — в XVI веке они просто порабощали индейцев.

Жители Мексики очень радушны и обязательно хотят тебя накормить, а порции здесь огромные — кстати, мексиканские блюда включены в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Надо учитывать, что это острая кухня и мексиканцы даже любят начинать день с острых закусок — такие необычные завтраки.

Много бурритос и такос (что-то вроде шаурмы, но с тонкой лепешкой), очень много мяса, перца, фасоли и кукурузы — лучше всего выбирать отель, предлагающий шведский стол. Разумно запланировать все это не на завтрак, а на обед, а утром — гуакамоле и на экскурсию! А после экскурсии вдоволь пошопиться на местных рынках, где можно найти все что угодно. Даже копию коричневого комбинезона, который я 10 лет назад купила в берлинском H&M.