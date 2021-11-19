Меган Маркл дала телевизионное интервью и оно не стало сенсацией

Меган Маркл во второй раз появилась на американском телевидении: она стала гостьей шоу своей приятельницы Эллен Дедженерес. В отличие от скандального интервью с Опрой Уинфри, вышедшего в марте этого года, эта беседа оказалась мирной. Две жительницы Калифорнии поболтали о детях Меган Маркл и принца Гарри, начале карьеры актрисы и счастливой жизни вдали от Лондона.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала второе интервью на американском телевидении: в четверг, 18 ноября, вышла передача Эллен Дедженерес, где была гостьей жена принца Гарри. После того, как 7 марта этого года в эфире показали совместное интервью Меган и Гарри телеведущей Опре Уинфри, разразился скандал – супруги жаловались на расизм в королевской семье Великобритании, а Меган Маркл даже признавалась, что думала о самоубийстве.

Но ее беседа с Эллен Дедженерес эффекта разорвавшейся бомбы не произвела: разговор шел о детях и радостях жизни в Калифорнии. Помимо этого, Меган Маркл поучаствовала в нескольких безобидных уличных розыгрышах.

Довольно большая часть разговора Меган Маркл с Эллен Дедженерес была посвящена детям герцогини – двухлетнему Арчи и полугодовалой Лилибет. Например, она призналась, что сыну нравится быть старшим братом.

«Все говорят о том, что случается, когда появляется второй ребенок. Но никто не рассказывает о том, как адаптируется первый, когда появляется второй», — добавила Меган Маркл.

Помимо этого герцогиня сообщила, что, разглядывая написанную ею детскую книгу «Скамейка», прототипами для которой стали, в частности, их собаки Пула и Гай, сын узнает своих домашних питомцев. А еще, оказывается, он без удовольствия нарядился в Хэллоуин в динозавра. «Он был динозавром в течение пяти минут. Даже меньше», — рассказала герцогиня, уточнив, что принцу Гарри едва удалось уговорить ребенка надеть голову от костюма. Дочь, которой на тот момент еще не исполнилось шести месяцев, супруги нарядили «маленьким скунсом».

Помимо этих подробностей семейной жизни Меган Маркл, телезрители смогли ознакомиться и с фотографией Арчи Харрисона, снимки которого публике демонстрируют крайне редко. Лица его они, впрочем, не увидели – Меган показала фотографию, на котором ее сын бежит за курами и снят со спины.

Что же касается новостей из жизни дочери принца Гарри и Меган Маркл Лилибет, то герцогиня сообщила, что у нее начали резаться зубы, и она не знает, чем облегчить боль, возникающую у ребенка из-за этого. Эллен Дедженерес посоветовала давать Лилибет текилу.

Кроме разговора о детях, Меган Маркл поговорила с Эллен Дедженерес о том, как начинала карьеру в Голливуде и ездила на кастинги на машине со сломанной дверцей у водительского сиденья, отчего ей приходилось пробираться в салон через багажник. Рассказала, как перед тем, как публично рассказать о своих отношениях, она вместе с принцем Гарри, его двоюродной сестрой принцессой Евгенией и ее женихом Джеком Бруксбэнком ходила на вечеринку по случаю Хэллоуина в Торонто, скрываясь под костюмом.

Громких заявлений относительно жизни в королевской семье Меган Маркл на этот раз не сделала – лишь сказала, что в Калифорнии, где они с принцем Гарри живут с лета 2020 года, супруги очень счастливы.

Меган Маркл и Эллен Дедженерес – хорошие подруги. Они познакомились случайно в приюте для домашних животных в Лос-Анджелесе еще в 2012 году – тогда они обе пришли найти себе питомца. В итоге телеведущая убедила актрису, звезду сериала «Форс-мажоры», взять пса, получившего кличку Богарт. В Великобританию с Меган Маркл он не переехал.

Впоследствии Эллен Дедженерес вспоминала об этой истории – например, когда жаловалась СМИ, что ее не пригласили на свадьбу Гарри и Меган в мае 2018 года. «Благодаря мне Меган Маркл нашла свою настоящую любовь, свою собаку», — шутила она.

Сейчас, как можно сделать вывод из беседы телеведущей и герцогини, женщины регулярно общаются. Например, говоря о праздновании Хэллоуина, Меган Маркл напомнила Эллен Дедженерес, что начало вечера они семьями провели вместе.