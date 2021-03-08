Расизм и мысли о суициде: что испытала Меган при королевском дворе

В США на канале CBS вышло интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри. Оно обещало стать откровенным рассказом о том, как тяжело пришлось Меган Маркл при королевском дворе — и оправдало ожидания: жена принца Гарри рассказала о своих слезах, мыслях о самоубийстве и расистских высказываниях.

Реклама

Последние, впрочем, предназначались принцу Гарри — пока его жена была беременна, при дворе у него спрашивали, насколько темной будет кожа будущего ребенка, учитывая, что бабушка по материнской линии — афроамериканка. Кто именно из членов королевской семьи задавал принцу такой вопрос, который он передал Меган, пара не уточнила.

«Я никогда не буду рассказывать о том разговоре, — сказал внук Елизаветы II Опре Уинфри. — Тогда это было неловко, я был немного шокирован». Он добавил, что ему также было стыдно за то, что в семье никто не осудил «колониальный подтекст» заголовков статей о его невесте и затем жене.

Новые детали были добавлены в историю о слезах Кейт Миддлтон накануне свадьбы Гарри и Меган, циркулировавшую в прессе несколько лет назад.

Тогда, в частности, изданию Daily Mail рассказали, что герцогиня Кембриджская разрыдалась во время примерки платья принцессы Шарлотты, из чего был сделан вывод, что Меган Маркл довела ее до слез. Однако сама Меган отметила, что рыдала она сама — из-за того, что Кейт расстроилась по поводу платья. Правда, конфликт был улажен — герцогиня Кембриджская извинилась перед невестой Гарри и прислала ей цветы. «Я рассказываю это о Кейт не для того, чтобы унизить ее», — уточнила Меган Маркл в интервью и назвала ее «хорошим человеком», в историю конфликта с которым нужно было просто внести ясность.

Сама же Меган Маркл, по ее признанию, так страдала от одиночества, попав во дворец, что ее посещали мысли о самоубийстве. «Когда я присоединилась к этой семье, это был последний раз — прежде, чем мы вернулись, — когда я видела свой паспорт, свои водительские права, ключи, все, что у тебя отбирают», — пожаловалась она.

Она призналась, что из-за этого ее душевное здоровье пошатнулось — она «больше не хотела жить». «Я пошла в институцию и сказала, что мне нужно где-то получить помощь, потому что я никогда раньше такого не испытывала, куда-то пойти, но мне сказали, что мне нельзя, потому что это будет плохо для институции», — рассказала Меган о реакции на ее жалобы при дворе. Люди, к которым обращалась герцогиня — это «один из самых старших членов семьи и потом человек из отдела кадров дворца».

«Ничего не было сделано», — заключила Меган Маркл.

Эти признания, разумеется, напомнили о судьбе принцессы Дианы, которая, как известно, чувствовала себя очень одинокой, выйдя замуж за принца Чарльза — и действительно Меган в результате обратилась к тому, кто хорошо ее знал. «Один из тех, с кем я говорила, был другом и доверенным лицом матери моего мужа. Потому что кто еще может понять, что это такое на самом деле — быть внутри этого?» — объяснила герцогиня.

А вот поведение самого принца Чарльза расстроило уже его сына Гарри. «Я чувствую себя разочарованным, потому что он проходил через что-то похожее, он знает, что такое боль, и Арчи — его внук», — пожаловался он. Но добавил, что, конечно, всегда будет любить отца и постарается наладить отношения. Любит он и брата, принца Уильяма, поскольку оба они вместе пережили сложные времена. «Но мы пошли разными путями», — добавил Гарри.

Королеве Елизавете II в интервью не досталось обидных высказываний — и принц Гарри, и Меган Маркл отозвались о ней с большим почтением.

«Она мой полковник-главнокомандующий, да? — сказал внук королевы. — И всегда будет». Супруга его, тем временем, поделилась воспоминаниями о том, как Елизавета II дала ей перед первым мероприятием с Гарри какое-то прекрасное украшение и укрывала пледом во время одной из совместных поездок.

Во время интервью Меган Маркл также дала косвенное объяснение тому факту, что в королевской семье ей пришлось непросто — она заявила, что ничего не знала о порядках при дворе, прежде чем попасть туда, и не искала в интернете информацию о принце Гарри, когда у них завязывались отношения. В результате для нее стало сюрпризом даже то, что по протоколу она обязана была присаживаться в реверансе перед бабушкой будущего мужа.

Меган рассказала, что перед неожиданным ланчем с королевой ей пришлось быстро попрактиковаться в реверансах — но эта необходимость ее удивила. «Я говорю: «Это же твоя бабушка». А он отвечает: «Это королева»,

— поделилась воспоминаниями бывшая актриса.

Прозвучали в интервью и признания, не связанные с жизнью Гарри и Меган при королевском дворе Великобритании. В интервью Опре Уинфри они, наконец, рассказали, что ожидают рождения девочки. Она появится на свет летом, сообщили герцог и герцогиня Сассекские.