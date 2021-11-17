Врачи объяснили, почему не надо переживать из-за цвета зубов

Электрическая зубная щетка полезнее обычной, яблоки помогают укрепить зубы, а кариес выглядит как черные пятна: все это — распространенные стереотипы, касающиеся здоровья зубов и ухода за ними. Иногда они совпадают с действительностью, а иногда — нет. Стоматологи объяснили «Газете.Ru», чему можно, а чему нельзя верить.

Миф 1. Кариес — это черные пятна на поверхности зубов. Нет пятен — нет кариеса

Многие считают, что кариес проявляется в виде темных пятен на поверхности зубов. Если пятен нет и зуб не болит – беспокоиться не о чем, и к стоматологу идти не надо. На самом деле тот факт, что на зубе нет видимых изменений, не означает, что кариеса нет.

«На начальном этапе кариес – это деминерализованный участок эмали, который не блестит и выглядит матовым»,

— объясняет Людмила Шемякина, стоматолог-терапевт, заведующая детским стоматологическим отделением «СМ-Стоматология».

По ее словам, заметить такие пятна, если они светлые, не очень просто, особенно на жевательных зубах. Но именно в этот момент его проще всего вылечить. «Лечение кариеса на этой стадии проходит намного быстрее, в том числе, возможно применение инфильтрационных методик, то есть без бормашины», — объясняет врач.

Когда кариозный процесс заходит более глубоко, поврежденная эмаль может просвечивать, и уже тогда видим темные пятна, которые идентифицируем как кариес. При этом врач предупреждает: кариес может возникнуть на контактных поверхностях зубов — и его тоже нельзя будет заметить или почувствовать языком. А вот видимые темные пятна на жевательной поверхности зубов могут оказаться природной пигментацией, которая не нуждается в лечении.

Миф 2. Сладкое — главный враг зубов и виновник кариеса

Сахар действительно разрушает эмаль зубов. И речь не только о кусковом сахаре и шоколадных конфетах. Негативное влияние оказывают углеводы, фруктоза, в том числе, содержащаяся в фруктах, и лактоза из молочных продуктов.

По словам стоматолога-пародонтолога Виктории Чередниченко, это происходит потому, что простые углеводы начинают расщепляться до глюкозы уже в ротовой полости, а именно глюкоза оказывается питательной средой для кариесогенных бактерий — они в процессе питания выделяют кислоты, разрушающие зубы.

Чтобы справиться с негативными последствиями, стоматолог рекомендует не только тщательно чистить зубы самостоятельно, но и не пренебрегать профессиональной чисткой зубов в клинике раз в полгода.

Чередниченко также советует обратить внимание на питание. «Диета, в которой больше сложных углеводов, менее вредна для зубов, чем питание с большим числом легких или простых сахаров», — говорит она.

Миф 3. Чистить зубы надо после каждого приема пищи

Многим кажется, что почистив зубы после еды, они защищаются от кариеса. Но на самом деле это нужно только в отдельных случаях, полагают врачи.

«Стоматолог может рекомендовать чистку зубов после каждого приема пищи при декомпенсированной форме кариеса, когда очень много кариозных полостей и есть осложнения, а также пациентам, у которых снижен иммунитет или тем, кто носит брекеты, — рассказывает Виктория Чередниченко. — В остальных случаях двухразовой гигиены полости рта вполне достаточно».

Миф 4. Белые зубы — здоровые, желтые — больные

По мнению стоматологов, это утверждение – не более, чем маркетинговый ход, который транслирует нам реклама зубных паст, современных зубных щеток и жвачек. Природный оттенок зубов может быть желтым, а сами зубы при этом – крепкими и здоровыми. Стоматологи выделяют 16 натуральных оттенков зубов, группированные в шкале Вита. Все тона зубов поделены на 4 группы, в каждой – по 4 оттенка, и многие из них довольно темные.

«Даже очень светлые зубы – не белые. У зуба есть естественные переходы цвета: у шейки он более темный, у режущего края – более прозрачный, поскольку там нет дентина. Если зубы от природы темного или желтоватого цвета, это не значит, что они больные», — объясняет Виктория Чередниченко.

Желтоватый цвет зубам может придавать налет, который уходит после профессиональной чистки. Цвет же самого зуба определяется дентином, который лежит под эмалью – а оттенок дентина наследуется так же, как цвет глаз и волос. Важную роль играет и толщина дентина – чем она больше, тем темнее будет зуб. Решить вопрос цвета зубов можно с помощью отбеливания – домашнего или профессионального.

«Домашнее отбеливание будет осветлять поверхность эмали, профессиональное у стоматолога – действует более глубоко. Самое эффективное отбеливание – лазерное, которое способно частично повлиять на дентин», — дополняет Людмила Шемякина.

Миф 5. Жевательная резинка полезна для зубов

«Если после еды у вас не возможности почистить зубы, жуйте жевательную резинку», — призывает реклама. Если верить маркетологам, то жевательная резинка защитит от кариеса и подарит заветную белоснежную улыбку. Но так ли это?

«Как это ни странно, жевательная резинка действительно полезна для зубов, особенно, если в ней нет сахара. Однако польза будет только в случае, если жевать ее сразу после еды и не слишком долго – не более 2-3 минут», — предупреждает стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, руководитель медицинского центра «СаМед» Андрей Самородов.

По его словам, чистку зубов жевательная резинка заменить не может: ее смысл — повысить слюноотделение и освежить дыхание после еды, не более того.

Это касается также идеи, что очищать зубы после еды могут свежие яблоки. «Твердая пища, в целом, способствует очищению зубов, но про яблоки таких данных нет», — дополняет стоматолог.

Миф 6. Жесткая щетка лучше мягкой, а электрическая — лучше обычной

Многие уверены, что жесткая зубная щетка очищает зубы лучше мягкой. Но по мнению стоматологов, определяющим моментом в выборе щетки, должна быть не жесткость или мягкость, а количество и плотность щетинок. В идеале – щетинок должно быть много, а пучки плотными.

«В некотором смысле, жесткая зубная щетка лучше мягкой. Например, мягкая щетка никогда не вычистит налет курильщика или мягкий зубной налет. Но жесткие зубные щетки не подойдут людям с чувствительными зубами и деснами», — объясняет Андрей Самородов.

Электрические зубные щетки стоматологи называют «щетками для ленивых», хотя производители заявляют, что электрические щетки справляются с налетом в разы лучше обычных, проходят труднодоступные места и препятствуют возникновению кариеса.

Так, Андрей Самородов считает, что у обычной щетки плюсов все же больше.

«Нет нигде статистически значимых и достоверных результатов, что электрические щетки лучше мануальных. Тем более, что обычные щетки имеют больше вариантов и характеристик, которые можно подобрать индивидуально под пациента», — уверен он.