Как принимать витамины и не навредить организму

Россияне скупают витамин D, магний и биодобавки с бузиной. Врачи бьют тревогу. По их мнению, мода на витаминные комплексы и биологически активные добавки отвлекает людей от системного подхода к профилактике и лечению заболеваний. «Газета.Ru» — о том, в какие витамины и нутриенты верят россияне, и почему их употребление может быть не только бесполезным, но и опасным.

Россияне стали внимательнее выбирать витамины и БАДы. Об этом «Газете.Ru» рассказал Артем Галихайдаров, ко-фаундер сервиса по подбору персональных витаминов Halsa. По его словам, особым спросом у россиян сегодня пользуются традиционные БАДы в виде монопродуктов и комплексы из нескольких витаминов. Этой осенью самыми востребованными нутриентами у россиян стали цинк, магний, витамины С, D и омега-3 жирные кислоты.

«За последние месяцы у крупных брендов «взлетели» продажи монопродуктов до 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самый большой рост этой осенью показали витамин D и магний: по сравнению с 2020 годом продажи этих микроэлементов выросли на 400-600%», — сообщил Артем Галихайдаров.

Повышенный спрос на эти витамины эксперт связывает тем, что люди стали больше читать и разбираться в фармакологических формах нутриентов. «К примеру, если раньше покупали магний в любых формах, то сегодня выбирают более биодоступные», — рассказал он.

Галихайдаров также отметил, что большой популярностью пользуются препараты для нормализации микрофлоры ЖКТ, пребиотики и пробиотики. «В сентябре продажи максилака поднялись на 39,6% по сравнению с сентябрем 2020 года, объем в денежном выражении составил более 200 миллионов рублей», — уточнил он.

По словам эксперта, россияне также стали проявлять интерес к биодобавкам с бузиной, маслом черного тмина, и куркумину. «Что касается трав, спирулины, то на российском рынке они вышли из моды, сейчас набирают популярность экстракты грибов», — сообщил Галихайдаров.

В это же время спрос на жиросжигающие препараты заметно снизился. «Люди по-прежнему интересуются продуктами для похудения, но продажи сильно упали, как в аптеках, так и на маркетплейсах. Например, осенью продажи травяных чаев для похудания упали на 27% по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год», — рассказывает он.

Для медиков увлечение россиян БАДами представляет собой серьезную проблему. Врач-эндокринолог сети клиник «Атлас» Екатерина Гуреева вспоминает, что, когда мода на добавки с витаминами и нутриентами только началась, главным негативным эффектом этого движения была «их бесполезность и лишние траты для пациентов». Но сегодня, по ее мнению, россияне покупкой безрецептурных препаратов мешают профилактике и лечению заболеваний.

«Во-первых, многие БАДы позиционируются как панацея от всех болезней и тем самым отвлекают людей от действительно нужных действий по профилактике и лечению. Во-вторых, в некоторых препаратах используются небезопасные дозировки или даже не до конца изученные вещества, как, например, в некоторых пробиотиках», — объясняет она.

Гуреева призывает пить БАДы только в случае, если их назначение обоснованно. «Лишь врач может оценить, нужна ли организму нутриентная поддержка и какими именно веществами», — говорит она.

Некоторые микронутриенты можно принимать без анализов их уровня в организме: например, всем взрослым жителям России рекомендуется поддерживающий прием от 600 МЕ витамина D. Но налегать на этот витамин, как это делают люди, прочитавшие в сети о его способности победить коронавирус, все же не стоит.

«Анализ на витамин D у среднестатистического россиянина, скорее всего, покажет его дефицит. Но в связи в тем, что люди поверили в его суперсилу против коронавируса, мы получили, казалось бы, невозможное – случаи гипервитаминоза», — рассказывает Анна Коробкина, врач-диетолог клиники «Hadassah Medical Moscow».

Врач предупреждает, что бесконтрольный прием витамина D в высоких дозах опасен. «Накапливаясь в нашем организме, он приводит к деминерализации костной ткани, отложению солей кальция в органах, затрудняющее их функции. Существуют схемы приема витамина D в зависимости от его уровня в крови», — говорит она.

Диетолог также предостерегает от самостоятельного приема пребиотиков и пробиотиков. «Эти препараты назначают в случае нарушений в работе ЖКТ, а именно, дисбаланса бактерий при синдроме раздраженного кишечника, на фоне приема антибиотиков и множества других причин»., — говорит она. По ее словам, прием этих препаратов без назначения врача может изменить соотношение микробов в организме или вызвать аллергию.

Избыток популярного у россиян цинка, предупреждает Анна Коробкина, «довольно-таки опасен для организма» — он приводит к появлению рвоты, болей в животе, головной боли, иногда бессоннице и тремору.

«Это состояние может быть вызвано в случае приема пациентом большого количество БАДов с содержанием цинка», — объясняет она.

При этом и недостаток этого вещества тоже вреден. «Он может вызывать выпадение волос, шелушение кожи и даже нарушение репродуктивной системы, а также повышает риски заражения бактериальными и вирусными инфекциями», — говорит диетолог. Тех, кто подозревает у себя нехватку цинка на основе этих симптомов, врач призывает сделать анализы и получить необходимые назначения у врача.