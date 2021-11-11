Итальянский бренд раскритиковали за продажу унисекс-хиджабов

Итальянский бренд United Colors of Benetton выпустил унисекс-хиджабы в коллаборации с итальянским рэпером тунисского происхождения Ghali. Необычное решение использования традиционной женской мусульманской одежды исполнитель объяснил тем, что с детства постоянно сталкивается с неприятием восточной культуры. Однако пользователям сети не понравился новый вариант ношения хиджабов.

Итальянский бренд United Colors of Benetton в коллаборации с рэпером Гали Амдуни (более известным под псевдонимом Ghali) выпустил линейку одежды унисекс, в которой представил худи, майки, рубашки, а также хиджабы в четырех цветах (черный, красный, желтый, зеленый). Цена мусульманских головных уборов, которые предлагалось носить как мужчинам, так и женщинам составила £29,95.

«Унисекс-хиджаб выполнен из эластичной ткани. Небольшой рисунок, расположенный на левой стороне изделия, сочетает в себе логотип Benetton и букву G (Ghali)», — сказано в описании товара.

Компания представила коллекцию Ghali еще в сентябре на Неделе моды в Милане, после этого исполнитель разместил снимки из промо-кампании United Colors of Ghali у себя на странице в Instagram, тогда же они появились и в аккаунте бренда. В комментариях в профиле рэпера его подписчики (а их 2,3 млн) были в восторге от нового варианта ношения хиджаба и интересовались, когда такую вещь уже можно будет приобрести в магазине.

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Однако когда об этом нестандартном использовании мусульманской одежды узнали широкие массы, многие были шокированы. Дело в том, что согласно традициям ислама хиджабы носят только женщины.

«Такая кампания — неуважение ко всем женщинам, которые умирали за эту религию. Вы пытаетесь так привлечь мужчин, но вам будет за это стыдно», «Плачу от смеха и отчаяния», — пишут пользователи в Twitter.

Им вторит журналистка и правозащитница из Испании Эббаба Хамида. «Вы видите то же, что и я? Я в это не верю. <…> Эта одежда не притесняет мужчин, но была навязана миллионам женщин и девушек», — возмущается она.

Стоит отметить, что в сети были и те, кто оценил смелость United Colors of Benetton, назвав данное решение потрясающим, и поблагодарил за возможность растить общество, свободное от предрассудков и без деления на гендеры. Тем не менее, итальянский бренд убрал унисекс-хиджаб из продажи, отставив из аксессуаров только кепки и рюкзаки.

Гали Амдуни поспешил объяснить, почему он в свою коллекцию решил включить хиджаб. Оказывается, таким образом рэп-исполнитель хотел популяризировать этот предмет мусульманской одежды, помочь людям избавиться от предрассудков. По его словам, он устал от ассоциаций атрибутов восточной жизни с чем-то негативным и вспомнил, что в детстве часто подвергался буллингу из-за любви к символам арабской культуры.

«Хиджаб — это необыкновенная вещь, которую я всегда хотел носить. Моя идея включить его в коллекцию не вызвала никакого сопротивления со стороны компании», — приводит слова певца Daily Mail.

Кстати, Гали Амдуни был далеко не первым, кто предложил мужчинам одеваться в традиционную одежду мусульманских женщин. В 2016 году в Иране началось движение под названием Men In Hijab, в рамках которого мужчины надевали хиджаб, чтобы продемонстрировать солидарность со своими женами и другими родственницами женского пола.

Скандал с продажей унисекс-хиджабов далеко не первый для United Colors of Benetton. До этого многие рекламные кампании бренда вызывали осуждение и непонимание. Особенно остро они проявлялись, когда у руля пиар-службы бренда стоял итальянский фотограф Оливьеро Тоскани. Под его началом появились рекламные щиты с умирающим от СПИДа ЛГБТ-активистом Дэвидом Кибри, поцелуем монахини и священника, фото с окровавленной униформой убитого солдата во время войны в Хорватии, изображением человеческих сердец с надписью «черное», «желтое», «белое».

Бренду пришлось попрощаться с Тоскани, когда он обманом сфотографировал заключенных в камерах смертников. После увольнения фотографа итальянская марка одежды продолжила поднимать острые темы в рекламных кампаниях, но делала это более сдержанно.