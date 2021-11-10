Что доводит моделей до нервных срывов

Показы, съемки, общение с дизайнерами и контракты с люксовыми брендами — такой видится людям работа моделей. Но на деле это — стресс и постоянная неуверенность в себе, которую испытывают даже самые востребованные из них. После того, как супермодель Белла Хадид разрыдалась в камеру, «Газета.Ru» пообщалась с моделями и выяснила, что доводит их до депрессии.

Супермодель Белла Хадид опубликовала в Instagram откровенный пост, в котором рассказала о психологических проблемах, связанных с ролью публичной личности и социальными сетями. Она призналась, что регулярно испытывает чувство тревоги, не может определить свое место в жизни и не уверена в том, что она делает.

Хадид призналась, что испытывает подобные чувства каждый день на протяжении нескольких лет. «Всегда есть возможность начать все сначала, но мне приносит радость даже то, что мне становится легче на несколько дней, недель или месяцев в какой-то степени, да пусть даже на мгновение», — говорит в своем блоге 25-летняя американка.

По словам Беллы Хадид, ей потребовалось много времени, чтобы осознать свои проблемы, пройдя через периоды выгорания и срывы.

«Если вы работаете над собой, проводите время наедине с собой, пытайтесь понять свои травмы и триггеры, распознать то, что приносит вам радость и погружает в рутину. Так вы всегда сможете понять больше о себе и о том, что приносит вам боль, и как с этим справиться», — написала модель.

Отдельное внимание Хадид уделила социальным сетям и попросила подписчиков не верить той радужной картинке, которая рисуется в интернете. «Все, кто борется с тревожностью, пожалуйста, помните об этом. Иногда все, что нужно услышать, так это то, что вы не одиноки, — делится опытом Белла. — Помощь себе в борьбе с ментальными расстройствами и дисбалансом гормонов — это движение не по прямой, это больше похоже на бег с препятствиями по американским горкам. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце туннеля всегда есть свет».

На публикацию фотографий с заплаканным лицом и откровенного текста модель вдохновило интервью 21-летней американской актрисы Уиллоу Смит, в котором та говорила о ментальном здоровье. Стоит отметить, что Белла и раньше рассказывала о проблемах с психикой. Например, в интервью Glamour еще пару лет назад она признавалась, что страдает депрессией и эмоциональной нестабильностью из-за жесткого рабочего графика без выходных. В начале карьеры, когда модель была еще подростком, она могла не отдыхать месяцами.

Хадид далеко не единственная из топовых моделей, кто открыто говорит о своих психологических проблемах. Так, Кендалл Дженнер жаловалась на постоянные панические атаки, которые преследуют ее с детства, а недавно вместе с Vogue выпустила об этом мини-сериал. Кара Делевинь в интервью Esquire признавалась, что на заре карьеры находилась в глубокой депрессии, которую лечили медикаментозно, и постоянно боролась с суицидальными мыслями.

Подобные чувства испытывают не только самые востребованные лица индустрии, но и все парни и девушки, работающие в ней. Дело в том, что именно эта профессия делает людей эмоционально нестабильными и заставляет постоянно испытывать стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказали русскоязычные модели.

Василий Качаловский — сейчас автор паблика «Модельный братан», а в прошлом — шесть лет работал моделью. По его словам, он до сих пор борется с последствиями, которые оставила работа. «Я сталкивался и с хроническим стрессом, и бессонницей, и кожными заболеваниями на фоне этого. Даже вспоминать неприятно», — рассказывает Качаловский «Газете.Ru».

Представления Василия о профессии, когда он только хотел стать моделью, как и у многих, были идеалистическими. Но через пару лет к нему пришло понимание моделинга как бизнеса — это огромное количество отказов на кастингах. При этом твой успех часто зависит не от твоей работы, а от агентов, которые организуют поездки и съемки.

«Особенно сложно даются отказы, когда на тебя большой спрос. Иногда задумываешься, что за трехмесячный контракт ты прошел около 200 кастингов и сделал, например, 15-20 работ, то есть в остальных случаях получил отказ. В такие моменты, как правило, начинаешь искать причины в себе — это дело провальное», — говорит Качаловский.

На своей внешности зацикливаться не советует и Саша Сергеева, модель и букер (то есть менеджер) модельного агентства Genom Management, хотя именно она зачастую оказывается решающим фактором при подписании того или иного контракта.

«На обычном собеседовании тебя оценивают по навыкам, а в модельном мире выбирают по внешности. Я уже взрослая модель и нормально отношусь к отказам, но на начальном этапе это тяжело. Надо воспитать в себе стержень, чтобы быть классной моделью», — говорит эксперт индустрии моделинга.

При этом работа модели — крайне нестабильная. Молодым людям постоянно приходится жить на чемоданах и собираться в аэропорт за 15 минут, если этого потребует агент. А рассказы о том, что на прошлой неделе была в Париже, на следующей будешь в Лондоне и через месяц летишь в Милан, звучат красиво, но, как отмечает Саша Сергеева, это лишь иллюзия. На самом же деле очень тяжело жить, когда у тебя нет своего дома, и все время приходится проводить в отелях или модельных апартаментах.

Нестабильность распространяется и на сферу оплаты труда. «Никогда не знаешь, когда заработаешь деньги. Клиенты чаще всего платят за работу через 2-3 месяца», — говорит модель, советуя не зацикливаться на этой профессии и параллельно заниматься чем-то еще.

Модель Лиза Стасенко, которая активно работает в индустрии уже больше года, признается, что часто слышит от коллег истории о домогательствах со стороны фотографов и расстройствах пищевого поведения, к которым приводят требования модельных агенств.

«Модели изнуряют себя жесткими диетами, некоторые вообще ничего не едят. <…> Один раз букеры в буквальном смысле следили за тем, что едят модели в апартаментах (месте, где живет сразу много моделей — Газета.Ru). На кухне и в большом зале стояли камеры. Меня это повергло в полный шок», — говорит Стасенко.

Из-за постоянного стресса, ведущего к психологическим расстройствам, модели становятся частыми клиентами психологов. Маргарита Лифшиц, врач-диетолог и практикующий психолог, рассказывает, что ее подопечные жалуются на нарушения пищевого поведения, тревожные расстройства, психосоматические болезни, которые возникают вследствие того, что человек идет к поставленной задаче любыми способами в условиях жестких требованиях модельных агенств и индустрии. Модели постоянно становятся «должными соответствовать», и именно это, по мнению Маргариты Лифшиц, травмирует больше всего.

Это, а также недосыпы и нервные срывы приводят к зависимостям, которые в свою очередь могут разрушить карьеру. «Допинг» организму становится необходим, когда тело перестает справляться с нагрузками.

Дополнительную ответственность накладывает и элемент публичности. «Девушка становится должна не только в момент показа или съемки, но и постоянно на протяжении жизни», — говорит психолог. Из-за этого многие меняют круг общения, потому что люди «из прошлой жизни» могут знать что-то такое, что не будет приветствоваться в индустрии, или ложатся спать с макияжем, потому что постоянно испытывают страх оказаться «обнаженными» перед обществом.

Как отмечает женский психолог Наталья Маслова, особенно трудной работа модели будет для людей со слабой психикой. Дело в том, что они попадают в противоречивую позицию: с одной стороны, им необходимо демонстрировать легкость и высокую коммуникабельность, улыбаться и привлекать внимание, а с другой — истощенное эмоциональное и физическое состояние не дает это делать.

«Для того, чтобы существовать в этом конфликте, модели часто приходится примерять на себя так называемую психологическую «маску». Когда ты транслируешь другим не того, кто ты есть на самом деле, а того, кем тебя хотят видеть, и так, которым ты востребован на текущий момент», — говорит эксперт.