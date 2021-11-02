Бровист рассказала, что можно сделать с «брежневскими» бровями

С возрастом у мужчин меняется характер растительности на лице: пока голова лысеет, брови, наоборот, становятся густыми и растрепанными, появляются длинные волосы в носу и пучки в ушах. Виноваты в этом гормоны: «Газета.Ru» объясняет, откуда у пожилых мужчин появляются «брежневские» брови — и что с этим делать.

Густота волос у пожилых мужчин зависит от уровня тестостерона, который с возрастом сильнее влияет на волосяные фолликулы. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, гормон эстроген, отвечающий на рост волос у женщин, теряет свою активность после менопаузы. С мужчинами — ситуация иная.

Как рассказал порталу LiveScience доктор Данило Дель Кампо, врач-дерматолог Chicago Skin Clinic, по мере того, как люди стареют, «гормоны и различные гормональные реакции являются ключевой причиной разницы между женскими и мужскими волосами».

Это подтверждают и российские специалисты.

«Волосы мужчины в андропаузе из-за начально более высоких концентраций тестостерона становятся еще более жесткими, а у женщины, наоборот, теряют пигмент и свою плотность», — объясняет Екатерина Козлова, врач-гинеколог, эндокринолог, онколог, к.м.н.

Волосы на теле растут из волосяных фолликулов, жизненный цикл которых состоит из трех фаз: анагена (фаза роста), катагена (переходная фаза) и телогена (фаза покоя). После того, как волосяные фолликулы переходят в состояние покоя, волосы выпадают — иногда это называют экзогенной фазой.

На разных частях тела волосы растут по-разному, поэтому и длина фаз — различается. По мнению доктора Дель Капмо, волосы на голове имеют самую длинную фазу анагена – от двух до семи лет. А вот волосы на других участках тела, в частности, на бровях имеют свои фазы жизненного цикла. «У бровей очень короткая фаза анагена – около 30 дней», — говорит Дель Кампо.

После периода роста наступает длительная фаза покоя, что объясняет, почему волоски на бровях не вырастают длиннее одного сантиметра. Однако с возрастом у мужчин фаза анагена становится более продолжительной, брови растут быстрее и вырастают более длинными.

«По мере того, как волосяные фолликулы становятся более чувствительными к тестостерону, этот гормон дольше удерживает волосы в фазе анагена, что и приводит к усилению роста волос в таких местах, как брови, нос и уши», — рассказала LiveScience доктор Мари Джин, главный врач клиники Premier Dermatology в Сан-Карлосе, Калифорния. По ее словам, этот факт, что волосяные фолликулы на коже головы и на теле по-разному реагируют на тестостерон — это «интересно и странно». Но именно уровень этого гормона объясняет, почему у некоторых пожилых мужчин «брежневские брови», длинные волосы в носу, пучки в ушах и при этом – лысеющая голова.

Сегодня мужчины ухаживают за волосами наравне с женщинами – и мужские парикмахерские тому подтверждение. Однако далеко не все знают об отдельной услуге по оформлению бровей. Как рассказала «Газете.Ru» визажист и мастер по бровям парикмахерской Belka Екатерина Глуховцева, «большинство мужчин даже не предполагает, что есть такой специалист – мастер по бровям».

«У мужчин с «брежневскими» бровями весь уход заключается в подстригании под расческу. Но на мой взгляд, вид у таких бровей после обычной стрижки невпечатляющий, ведь жесткие остриженные брови выглядят не лучше, чем до процедуры», — говорит Екатерина Глуховцева.

По ее мнению, ножницы разрешены лишь в случае, когда больше половины бровей жесткие и длинные, но стричь брови самостоятельно она не советует. «Важно не забывать про наклон среза, чтобы сохранить природный вид бровей», — предупреждает мастер.

Бровист отмечает, что все же есть мужчины, идущие в ногу со временем, которые понимают, что «брежневские» брови лучше доверить профессионалу. Мужская коррекция бровей заключается в удалении лишних волосков в области межбровья и под бровной дугой пинцетом или воском.

«Мужчинам не нужна четкость линий, которую любят женщины, им важно сохранить брутальный вид. Но как показывает практика, процесс коррекции бровей – достаточно болезненный для мужчин, ведь они более чувствительны к удалению лишних волос», — говорит она. Глуховцева рекомендует мужчинам выбирать именно воск – «с ним процедура проходит быстрее и менее болезненно».

На карантине специалист посоветовала мужчинам с брежневскими бровями поменьше смотреться в зеркало. «А если серьезно, то жесткие единичные волоски, похожие на проволоку, легко удалить самостоятельно с помощью пинцета», — заключила она.