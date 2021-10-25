Как закрасить седину мужчинам

Отказ от закрашивания седины стал новым трендом на Западе. Своих волос перестали стесняться звезды шоу-бизнеса, а вслед за ними подтянулись и все остальные – под хэштегом #grannyhair в Instagram сегодня почти полмиллиона публикаций. В России, однако, этот тренд не прижился. «Газета.Ru» — о том, в какой момент начинать закрашивать седину и как это делают современные мастера.

У большинства людей седина ассоциируется со старостью. Однако на самом деле волосы теряют цвет не из-за возраста как такового, а из-за снижения уровня выработки меланина, отвечающего за их природный цвет. Поэтому первые седые волосы могут появиться и в 20 лет: по мнению врачей, чаще всего ранняя седина появляется из-за генетической предрасположенности.

«Главный фактор, который определяет возраст снижения выработки меланина, – ваши гены. Но не стоит недооценивать влияние окружающей среды, стресса, образа жизни и питания. Если вы не готовы раньше времени видеть в зеркале серебристые пряди, постарайтесь исключить негенетические факторы негативного влияния на организм», — говорит врач-генетик сети клиник «Атлас» Александр Резник.

По словам парикмахеров, сегодня на Западе, как и в Европе, седины никто не стесняется. «Это история про абсолютное принятие себя и уверенность в собственной красоте», — отмечает Иван Иванов, творческий партнер L'Oréal Professionnel.

Однако в России наблюдается полностью противоположная картина. «Российские женщины страшно боятся седины и любят закрашивать волосы плотно, как шлем», — объясняет Иванов.

По мнению арт-директора студии ON HAIR SALON Екатерины Коноревой, сегодня седина перестала быть чем-то отталкивающим, но это не значит, что с седыми волосами не нужно ничего делать.

«Да, тренды изменились. Но я считаю, что нельзя оставлять седину как есть. В любом случае, ее нужно как-то обыгрывать – тонировать и ухаживать. Седина в первозданном виде – это немодно и некрасиво», — считает Конорева.

Иван Иванов также говорит о том, что сегодня в России все же появляются сторонники европейского подхода, которые оставляют седину или слегка камуфлируют полупрозрачными красителями. К этому методу обращаются женщины, уставшие от постоянного закрашивания корней.

«Чтобы быстрее перейти к седине, есть два варианта: быстрый – сделать короткую стрижку, и медленный – сделать серый блонд, который позволит подогнать цвет седины к цвету окрашенных волос. Получается ровный, однотонный бело-серый цвет», — рассказывает Иван Иванов.

Седые волосы более толстые и жесткие, сложнее поддаются окрашиванию, меньше подвержены выпадению и к тому же растут быстрее обычных. У парикмахеров нет однозначного ответа на вопрос, в какой момент пора начинать закрашивать седину.

«Многие красят волосы с юных лет, и о том, что у них появилась седина, узнают только от своего мастера», — указывает Михаил Чернов, топ-стилист института красоты Fijie.

По его мнению, пора прибегать к окрашиванию, если седых волос стало много и они контрастируют с общим цветом. «Способов много. Это может быть камуфляж либо стойкое окрашивание – кому что ближе», — говорит он.

Иван Скрябин, топ-стилист салона красоты Bellario, объясняет, что техника окрашивания зависит от типа седины. «Если это очаговая седина, то можно затонировать ее безаммиачной краской или же подобрать специальный краситель и закрашивать только седые пряди, не трогая остальные волосы», — добавляет он.

Бороться с рассыпчатой сединой – сложнее. И тут все зависит от типажа. Обладателям светлых от природы волос спрятать седину на несколько месяцев помогут такие техники обесцвечивания, как микромелирование или шатуш. А вот брюнетам придется прибегать к окрашиванию чаще. «Тут выход один – максимально подобрать тональность краски и постоянно подкрашивать корни», — объясняет Иван Скрябин.

Если женщины при виде седины сначала переживают, а потом идут в салон за окрашиванием, то у мужчин все гораздо сложнее. Большинство привыкли считать, что окрашивание – исключительно женская процедура. Но как отмечают стилисты, сегодня все больше мужчин приходят к парикмахеру не только за стрижкой, но и за «камуфляжем».

Как рассказывает «Газете.Ru» парикмахер и стилист Денис Палагин, большинство профессиональных марок имеют в своем арсенале специальные продукты для окрашивания мужской седины. Эти красители очень мягко ложатся, не окрашивают кожу и при правильном подборе очень естественно выглядят на волосах. «Если все качественно подобрано, то никто и никогда не заметит, что вы сделали окрашивание», — говорит он.

Как отмечает Иван Скрябин, сегодня среди его клиентов немало мужчин, которые приходят именно за «камуфляжем».

Стилист связывает это с тем, что мужчины перестали стесняться — процедура происходит быстро и незаметно, во время мытья головы.

«С помощью специальной тонирующей пенки закрашивается около 80% седых волос. Средство смывается равномерно, а эффекта хватает на полтора месяца – как раз до следующей стрижки», — рассказывает Иван Скрябин.

А вот самостоятельно закрашивать седину непрофессиональными красителями в домашних условиях не стоит, предупреждает Екатерина Конорева. «Как правило, такие краски очень плотные, и результат может быть непредсказуемым. Не надо красить волосы на 100% — это создаст эффект «парика», который будет бросаться в глаза и выглядеть неестественно», — говорит она.

Тем, кто не созрел до окрашивания, Конорева рекомендует мыть голову специальными фиолетовыми шампунями. После их использования седина выглядит благородно, а волосы свежими, блестящими и ухоженными.

В качестве промежуточного варианта между окрашиваниями стилисты предлагают обратить внимание на шампуни, восстанавливающие цвет волос. Эти продукты обладают накопительным действием и могут восстановить некоторый процент натурального цвета. Правда, работают они только на светлых от природы волосах.