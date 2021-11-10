Наталии Орейро вручили российский паспорт

Звезда знаменитого в России сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро получила российский паспорт. Документ ей вручили в посольстве России в Аргентине. «Спасибо, я очень рада», — поблагодарила актриса на русском языке. Как воспользуется Наталия Орейро правами российской гражданки, пока не известно. «Газета.Ru» рассказывает, что делают другие звезды зарубежного кино, получившие паспорт РФ.

Уругвайская актриса Наталия Орейро, известная по роли в популярном сериале «Дикий ангел», получила документ, подтверждающий ее российское гражданство. Как сообщает РИА «Новости», паспорт РФ ей вручили в посольстве России в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Прочтя присягу на русском и испанском языках, Наталия Орейро заявила на русском: «Спасибо, я очень рада».

close 100% Актриса Наталия Орейро во время вручения российского паспорта в посольстве РФ, Буэнос-Айрес, Аргентина, 10 ноября 2021 года Елена Кондратьева/ТАСС

Заявку на предоставление гражданства нашей страны для себя и сына актриса подала в июне 2021 года. В октябре стало известно, что ее просьбу удовлетворили — имя Наталии Орейро оказалось в списке тех, кто получает гражданство РФ указом президента России Владимира Путина.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Орейро Иглесиас Наталия Мариса, родившаяся 19 мая 1977 года в Уругвае, с сыном Мольо Орейро Мерлином Атауальпой, родившимся 26 января 2012 года в Аргентине», — говорилось в документе.

После этого Наталия Орейро, находясь в Аргентине, записала видеоролик, в котором на русском языке поблагодарила Россию за предоставление гражданства.

Популярная в начале 2000-х актриса — не первая из известных в нашей стране актеров, кто получает паспорт гражданина РФ. До нее обладателями документа стали серб Милош Бикович, американец Стивен Сигал и француз Жерар Депардье.

Милош Бикович

close 100% Милош Бикович Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Уроженец Сербии 33-летний актер Милош Бикович — звезда не только сербского, но и российского кино. Паспорт России он получил только в феврале 2021 года, будучи к этому моменту известным в России актером.

Старт его кинокарьере в нашей стране дал Никита Михалков — он, познакомившись с актером из Белграда на ММКФ, пригласил его сниматься в своей картине «Солнечный удар» (премьера состоялась в октябре 2014-го). С тех пор Милош Бикович стал звездой сериалов «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи», сыграл в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Отель Белград».

Стивен Сигал

close 100% Стивен Сигал Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Американский актер, звезда боевиков и мастер айкидо Стивен Сигал, — гражданин России с 2016 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован на сайте Кремля 3 ноября. «В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США», – говорилось в нем.

Как объяснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стивен Сигал просил предоставить ему гражданство России «настойчиво и продолжительное время».

«Он действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны. Он никогда это не скрывал, одновременно с этим он является достаточно известным, вы знаете, актером», — заявлял Песков.

С тех пор актер принимает участие в общественной и политической жизни нашей страны. В 2018-м он стал спецпредставителем МИД России по вопросам укрепления Российско-американских связей. «Предполагается, что в новом качестве С. Сигал будет содействовать проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов, участвовать в соответствующих мероприятиях на российской территории и за рубежом, поддерживать контакты с американскими партнерами», — говорилось в сообщении министерства в Facebook.

В мае этого года Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» — ее председатель Сергей Миронов вручил актеру партбилет после того, как «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду», членом которой был Сигал, и «Патриоты России».

Тогда же Стивен Сигал разработал свой первый законопроект — он предложил ужесточить наказание за экологические преступления. В Госдуму, однако, баллотироваться актер не мог, поскольку сохранил американское гражданство.

Совсем недавно, 24 октября 2021 года, стало известно, что мастер айкидо намерен улучшать отношения России с Японией. В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он выразил сожаление по поводу того, что у двух стран есть дипломатические разногласия из-за Курильских островов. «Я надеюсь, всю эту ситуацию можно будет «починить», — сказал тогда Стивен Сигал. — Я собираюсь в скором времени поехать в Японию, встретиться с премьер-министром, и собираюсь очень усердно работать над тем, чтобы прояснить странную ситуацию между Россией и Японией. Это связано не только с островами, но и другими вопросами».

Жерар Депардье

close 100% Жерар Депардье Thierry Roge/Global Look Press

Звезда французского кино Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году после скандала, разразившегося во Франции. В 2012-м актер резко выступил против планов президента Франсуа Олланда ввести 75%-й налог на доходы свыше 1 млн евро: в знак протеста Депардье написал президенту и премьер-министру открытое письмо, в котором отказался от французского гражданства, и переехал в Бельгию. Впрочем, паспорт гражданина Франции он все же сохранил.

После этого Жерар Депардье, согласно Le Monde, заявлял, что президент России Владимир Путин «уже выслал ему паспорт». Сам же российский лидер, комментируя эти слухи, на большой пресс-конференции в декабре 2012 года сказал: «Если Депардье захочет иметь вид на жительство или российский паспорт, то можно считать, что этот вопрос решен. И решен положительно».

Указ о предоставлении французскому актеру Жерару Депардье российского гражданства вышел 3 января 2013 года. Позже, в 2020-м в интервью телеканалу Canal+ Депардье расскажет, что Владимир Путин лично пригласил его приехать в Россию и получить паспорт страны. «[Путин] позвонил и сказал «Жерар, приезжай». «Он послал мне самолет. Он дал мне паспорт», — заявил он.

С 2013 года артист неоднократно заявлял о любви к России и лично к президенту Владимиру Путину — часто в интервью иностранным СМИ.

Так, в 2015-м журнал Vanity Fair процитировал его высказывание о готовности умереть за Россию. «Я готов умереть за Россию, потому что здесь сильные люди. Я не собираюсь умереть, как дурак, в нынешней Франции», — сказал актер.

В 2020 году Жерар Депардье принял православие — он был крещен в Париже, в соборе Святого Александра Невского. Как сообщал Sputnik France, к этому шагу его подтолкнуло влияние духовного наставника, епископа Тихона (Шевкунова), а кроме того, Депардье нравится православная литургия.

В этом году Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму — и тоже в Париже. «Я проголосовал, потому что это мой долг. Я восхищаюсь Россией, я восхищаюсь президентом России Владимиром Путиным», — цитировало актера агентство ТАСС. Он добавил, что во Франции на выборы не ходит, а в голосовании на российских выборах принимает участие, поскольку «в России демократия».

После того, как Депардье получил гражданство России, его прописали в Саранске — в квартире сына директора Госфильмофонда России Николая Бородачева. В 2016 году Жерар открыл в столице Мордовии культурный центр своего имени: на церемонии открытия он сказал по-русски лишь «добрый день», но признался что любит нашу страну.

«Это хороший знак и символ перемен к лучшему, несмотря на то, что сейчас сложное время: идут политические нападки на Россию, последний пример — кампания против российских спортсменов. Но я, как и вы, люблю эту страну», — прокомментировал он открытие культурного центра. Тогда же был открыт продюсерский центр Депардье в Москве: как сообщал «Секрет фирмы», он зарегистрирован в деревне Рассказовка в Новой Москве, а управляющим директором стал Юрий Мосман, который также руководит новосибирской компанией Депардье «Вкусы Франции», основанной в 2017-м.

В Новосибирске Жерар Депардье получил прописку в 2018 году — об этом сообщала журналистам Юлия Мосман, представляющая его в СМИ.

Компания «Вкусы Франции» — «торговый дом, который объединяет под своей маркой лучших производителей продуктов питания, напитков, а также товаров, связанных с кулинарией, кухней и уходом за домом, производимых в России и странах СНГ», как говорилось на сайте компании, — в 2020 году пережила юридическую реорганизацию. Поначалу сообщалось, что она была закрыта, однако Юрий Мосман уточнял: два новосибирских АО Депардье — «Вкусы Франции» и «Кинокомпания Бабушка» действительно прекратили свое существование, однако московское ООО «Вкусы Франции» и ИП Депардье в Новосибирске продолжают работать. По словам Мосмана, такая форма организации, как АО, оказалась неудобна для владельца.

В июле 2021 года местное издание «Континент Сибирь Online» сообщило, что Жерар Депардье и новосибирский ресторатор Денис Иванов планируют открыть в городе ресторан «Жерарня».

«Жерар хотел открыть ресторан именно в Новосибирске, потому что для него, как для многих иностранцев, Сибирь ассоциируется с настоящей Россией. Кроме того, у Новосибирска всегда была важная миссия – соединять запад и восток», — сообщал изданию Денис Иванов.