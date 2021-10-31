Куда сдать старую одежду

Мешки со старой одеждой копятся в кладовках и на антресолях. Выбросить ее жалко, а носить — уже невозможно. Остается отдать. Специально для тех, кто решил во время нерабочих дней разобрать кладовку, балкон и антресоли, «Газета.Ru» рассказывает, куда сдать ненужные вещи.

Ресейл-платформы

Перепродажа вещей — отличный способ избавиться от ненужной одежды и вдобавок еще на этом заработать. Это можно сделать на специализированных сайтах «Авито», «Юла», «Из рук в руки». Каждый день там появляются тысячи объявлений, но продать свои товары удается далеко не всем. Для тех, кто в этом профессионал, уже придумали отдельное название — авитолог. Они учат других, как пользоваться сервисом и продавать.

Блогер и эксперт по «Авито» Софи По, которая продала на платформе товары на сумму 240 тыс. руб., руководствуется тремя главными правилами при выставлении товара: красивая фотография, подробный заголовок и детальное описание товара.

«Нужно указать максимальное количество информации о товаре, чтобы человек решил, надо ему или нет, без каких-либо вопросов. В заголовке нужно писать не просто «черное платье», а допустим «Черное платье Zara 46 размера», — дает практический совет девушка.

Необходимо рассказать о причине продажи вещи, указать, если вещь новая, и грамотно обозначить цену. Чтобы понять, за сколько продавать новую вещь, Софи По советует посмотреть, сколько она стоит в магазине, и немного уступить в цене. Если вещь не новая, то необходимо посмотреть, сколько стоят ее аналоги на сервисе, и поставить приблизительно такую же цену.

Основной пул вещей в подобных сервисах — масс-маркет. Нечасто там можно встретить вещь сегмента люкс, но если такая и попадется, то проверить ее подлинность смогут только профессионалы. Поэтому такие вещи охотнее покупают на специализированных ресейл-платформах для брендовых вещей — Oskelly, Luxxy, themarket.

Так, на платформе Oskelly каждый желающий может выставить вещи только сегмента люкс, и они должны быть в хорошем, отличном и новом состояниях. Комиссия составляет от 15% до 25% в зависимости от стоимости товара, рассказали «Газете.Ru» в сервисе. К числу наиболее популярных марок относятся Louis Vuitton, Saint Laurent, Chanel, Christian Dior, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana и другие.

Свопы

В Москве и других городах с каждым годом становятся все популярнее свопы — это вечеринки, на которых можно обменяться ненужными вещами. Чтобы стать участником, как правило, необходимо внести символическую плату и принести в хорошем состоянии пару вещей (или даже десяток).

До пандемии подобные оффлайн-мероприятия проводились практически каждую неделю, в условиях карантина их стало намного меньше. Некоторые переместились в онлайн. Самые популярные свопы в России: «Гоп своп», Super Sexy Second, «Интеллигентная барахолка».

Людмила Павлова, сооснователь свопа Zaberi.market и онлайн-свопа PLUM (Telegram-бот), рассказала «Газете.Ru», что в подобных местах забирают все, что в хорошем состоянии и выглядит актуально, а в обмен вы найдете много винтажных и уникальных вещей.

«Мы обычно проверяем все вещи перед тем, как вывесить в зал. Если есть дефекты, вещь не попадает на своп, а отправится на переработку», — объяснила она.

Количество участников свопа зависит от формата. На большом бесплатном свопе может быть несколько сотен человек, если организаторы выбирают камерный формат, то это, как правило, 20-30 человек.

Центры по сбору вещей

Все пункты, куда можно принести ненужную одежду, отмечены на карте Recyclemap. Это не только контейнеры, офисы компаний, занимающихся переработкой вещей, храмы, больницы, государственные пункты социальной помощи, секонд-хэнды, но и магазины одежды. Например, ненужные вещи можно принести в Monki, H&M, Uniqlo, Levi's и получить скидочный купон на товары.

Благотворительные организации

В России большое количество благотворительных организаций («Второе дыхание», «Софья», «Ангар спасения» службы «Милосердие», «Армия спасения», «Добрый ящик», «Добрые вещи»), которые принимают вещи. Им, как правило, подходят изделия исключительно в хорошем состоянии, чтобы их можно было использовать дальше в качестве гуманитарной помощи.

В первую очередь вещи должны быть чистыми и сухими. Желательно рассортировать их по категориям: мужское, женское, детское.

Если на одежде есть дефекты, она пойдет на переработку. Но дубленки, шубы, сумки и обувь в плохом состоянии приносить не стоит. Их перерабатывать труднее. Стоит отметить, что их редко принимают и в специализированных центрах по переработке вещей.

Сервисы по вывозу вещей

В случае, если вещей слишком много или нет желания никуда идти, есть специальные сервисы по вывозу вещей. «Чумодан», «Свалка» и «Собиратор» готовы приехать к вам домой, чтобы забрать ненужные изделия. У каждого свои тарифы, ознакомиться с ними можно на сайте сервисов.