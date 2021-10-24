Как найти хорошую вещь в ближайшем секонд-хенде

В поисках стильной одежды модная молодежь переключилась с магазинов масс-маркета на дешевые секонд-хенды, где цену вещи определяет ее вес. Если раньше копаться в горах поношенной одежды было немного стыдно, то теперь это — актуальный тренд: для зумеров одеваться в подобных магазинах — дань моде и экологичному потреблению.

За замшевым пиджаком и оверсайзным тренчем модная молодежь больше не ходит в магазины масс-маркета, где цены в последнее время заметно поднялись, а качество вещей упало. Стильные и качественные вещи, не отмеченные лейблом известного бренда, ищут в винтажных подвалах и покупают за приемлемую цену.

Сейчас делить секонд-хенды принято на стоковые и селективные. В первые вещи попадают с оптовых складов России, которые делают закупку в Европе и США на таких же складах, куда принимают одежду с рук и нераспроданные коллекции из магазинов. А селективные магазины, как правило, закупают одежду в стоковых, выбирая самое модное, и перепродают с наценкой.

Стоковых секонд-хендов в нашей стране больше всего. Они выигрывают тем, что предлагают товар по очень низкой цене (футболка может стоить 100 руб.). Однако чтобы найти там стоящую вещь, надо внимательно осматривать каждую в поисках того самого «сокровища».

«Именно в подвальных секондах часто можно найти безымянную, но хорошую базовую одежду — пальто из шерсти и кашемира, свитеры, плащи, рубашки, пиджаки и костюмы, — говорит стилист Миша Ведерникова, одевающая Марию Миногарову. — Качество превосходит вещи из масс-маркета, а цены намного ниже».

Модный эксперт советует в первую очередь искать качественные вещи и обращать внимание на состав. Также перед покупкой товар стоит мерить, поскольку, как правило, возврату он не подлежит возврату. А еще тщательно проверять состояние: нередко встречаются изделия с браком — оторваны пуговицы, неровный шов, порванная подкладка.

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«При выборе самих вещей можно ориентироваться на модные тенденции, вернувшиеся из прошлого. Например, поискать вновь актуальные вещи из нулевых или девяностых, а можно сделать ставку на простую качественную базовую одежду», — советует стилист.

Сейчас в моду вернулись брюки карго, платья в бельевом стиле, оверсайзные куртки-косухи, кожаные жакеты, платье-комбинация, пальто с меховым воротником — и таких моделей много в секонд-хендах.

Если каких-то позиций нет в женском отделе, то смело можно идти в мужской. «Обычно именно в мужских отделах можно найти простые, базовые вещи без устаревшего дизайна и обилия декора. Я рекомендую обратить внимание на хлопковые базовые рубашки, кашемировые свитеры, костюмы», — объясняет стилист осознанной моды Полина Кормильцева

Обычно вещи в секонд-хендах развешаны по категориям — верхняя одежда, джинсы, майки, рубашки и т.д. В некоторых магазинах для удобства покупателей внутри каждой категории вещи сортируются по цветам и по длине рукава. Если с первого взгляда кажется, что в магазине хаос, то можно обратиться за помощью к продавцу, и он подскажет, как именно ориентироваться в этом магазине.

«Чтобы не теряться в большом количестве вещей нужно понимать, что вы ищете. Составить список необходимых покупок, определиться с примерной цветовой гаммой, и уже тогда отправляться на поиски», — советует Полина Кормильцева.

Успех покупок в секонд-хендах зависит и от того, когда вы идете в магазин. В начале завоза (поступления новой партии одежды в магазин) выбор, конечно, шире, объясняет Мария Аникеева, директор магазина «Столичный гардероб» в Мытищах. Высока вероятность того, что вам удастся найти брендовую вещь с хорошим составом. Цена будет не минимальной, но все равно гораздо ниже, чем в обычном магазине.

«Если вы хотите сэкономить, то лучше прийти в середине или в конце партии, когда цена снижается, но к этому времени выбор уже меньше», — уточняет Мария Аникеева.

Среди любимых секонд-хендов модные эксперты выделяют «Планета секонд-хенд», «Во!Ва!», «Лавка радостей», «Евробутик», «ЗигЗаг Удачи», а также блошиные рынки.