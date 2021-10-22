Чем опасны брюки в стиле милитари

Брюки с большими карманами на штанинах — в стиле милитари — вернулись в моду. Их показывают дизайнеры на Неделях моды, носят знаменитости, пассажиры московского метро и даже Ким Кардашьян. Еще несколько лет назад, однако, они считались вещью старомодной, хотя и практичной. Стилисты рассказали «Газете.Ru», как носить такие брюки в 2021 году и почему с ними нужно быть осторожнее.

Брюки карго, которые были популярны в конце 90-х — начале 2000-х, вновь вернулись в моду с легкой руки дизайнеров и звезд. Белла Хадид, Хейли Бибер, Рианна и Кайли Дженнер с удовольствием носят их на Западном побережье США, а Марка Джейкобса и Брэдли Купера можно встретить в таких же на Восточном. «Одобрили» брюки карго и Джеймс Бонд в недавнем фильме «Не время умирать», а также инфлюенсеры на прошедшей Неделе моды.

Брюки карго сейчас представлены практически в каждом бренде, причем не только в классических вариациях — в прямом крое и с накладными карманами. Полупрозрачные карго из нейлона предлагает бренд Nina Richi, шерстяные на завышенной талии — Stella McCartney, шелковые и яркие — Tom Ford, цвета хаки с манжетами внизу — Burberry, фисташковые и кожаные — Fendi и Balmain, зауженные книзу и более свободные фасоны — Bottega Veneta. В этих марках цены на трендовую модель стартуют от $500.

За более бюджетными вариантами можно обратиться в магазины масс-маркета: Zara, Cos, Stradivarius, H&M, Massimo Dutti. Там достойные варианты можно найти и от 2 тыс. руб.

Если хочется успеть за брюками карго, стоит поспешить, потому что модель в магазинах стремительно заканчивается. Об этом свидетельствуют данные платформы Lyst. С августа число онлайн-поисков брюк карго и камуфляжных брюк увеличилось на 67%. В российском сервисе Lamoda уточнили в беседе с «Газетой.Ru», что мужчины покупают трендовую вещь почти в три раза чаще, чем женщины. А самым популярным цветом стал черный, в отличие от прошлогоднего хаки.

Изначально «боевые» брюки были разработаны для нужд армии. В 1938 году они поступили на «вооружение» в британскую армию, а затем их переняли американские десантники, сделав карманы больше, чтобы хранить карты, компасы, ручные гранаты. Кстати, благодаря заимствованиям из униформы солдат наши гардеробы пополнились еще тренчами, балаклавами и бушлатами.

В моду карго вошли на рубеже веков благодаря влиянию поп-культуры. На светских выходах в них появлялись Бритни Спирс, Дженнифер Лопес и Кристина Агилера. Сейчас представители поколения Z, на вкусы которых ориентируются модные бренды, любят ностальгировать по той эпохе, которую еще называют Y2K, поэтому тенденции тех лет одна за другой возвращаются. В том числе и брюки карго.

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Стилисты, впрочем, связывают рост популярности брюк карго и с пандемией. «В новых послепандемийных реалиях людям важны комфорт и удобство, — объясняет стилист ЦУМа Ангелина Калустова. — Тренд на комфортную одежду продолжает свой путь из сезона «Весна-лето 2021» в «Осень-зима 2021/22».

По мнению модного эксперта, брюки карго — одежда, которую легко интегрировать как в мужской, так и в женский гардероб, что также увеличивает спрос на ее.

Однако другие эксперты индустрии моды все же советуют быть осторожнее, не копировать тренд бездумно, а при выборе брюк ориентироваться на крой и материал изделия.

Фаворитами Дениса Петюка, главного стилиста Lamoda, стали брюки прямого фасона без резинки внизу.

Девушкам стилист Дарья Куниловская предлагает сочетать брюки карго с каблуками, укороченными топами и жакетами, а мужчинам — со слипонами, футболками и пиджаками.

Ангелина Калустова советует выбирать одежду под брюки в зависимости от образа, который хочется создать. Если он расслабленный, то к ним подойдут объемные брюки и теплые худи или свитшоты, если smart casual — тогда зауженные варианты с приталенными пиджаками.

«Главное — не забывать о колористике, сочетаниях цветов», — добавляет эксперт.

Более интересные сочетания можно подсмотреть у fashion-инфлюенсеров в Instagram. Наверх они надевают вязаные кардиганы, кожаные топы и жилеты, майки с олдскульными принтами, рубашки в стиле милитари. Вниз — ботильоны с острым носом, жокейские сапоги, туфли на танкетке, грубые ботинки с массивной подошвой.

Однако, казалось бы, такая универсальная модель подойдет не всем. Людям крупного телосложения модный эксперт Дарья Куниловская предлагает покупать прямые или укороченные брюки-карго с меньшим количеством более плоских карманов, чтобы выглядеть визуально стройнее. Брюки с резинками, предупреждает стилист, будут визуально укорачивать ноги.

Для стройных и высоких ограничений нет. А если хочется подчеркнуть талию, то стоит выбирать карго свободного кроя с объемными карманами и высокой посадкой.

«Если вы затрудняетесь, как комбинировать такие брюки, обратитесь к такому бренду, как Polo RL, который всегда вписывает в свои коллекции такой фасон брюк», — резюмирует Денис Петюк.