Как теннисисты становятся желанными гостями на светских мероприятиях

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, Карен Хачанов на Олимпийских играх в Токио, 2021 год

В понедельник, 18 октября, стартует основная стадия соревнований «Кубка Кремля» — главного теннисного турнира России, где выступят лучшие спортсмены страны. В преддверии этого важного события «Газета.Ru» решила проанализировать новый модный тренд: звезды тенниса становятся желанными гостями на светских мероприятиях, особенно связанных с модой. Это явление широко распространено на Западе, но в России только набирает обороты. Подробнее — в нашем материале.

Мода и теннис уже больше ста лет находятся в тесных и взаимовыгодных отношениях. Ralph Lauren, Michael Kors, Brooks Brothers, Thom Browne посвящают целые коллекции этому виду спорта, а звезды тенниса с удовольствием их представляют. И не только на пресс-конференциях и официальных мероприятиях, но и на красных дорожках, премиях и других светских выходах, организаторы которых все чаще приглашают топовых теннисистов.

Такая тенденция отчетливо прослеживается на Западе. Примерами служат выходы теннисистов на Неделях моды, Венецианском кинофестивале и «Оскаре».

Огромной популяризации тенниса в индустрии моды и на светских мероприятиях способствует Анна Винтур — главный редактор Vogue US. Она не раз ставила на обложки своих любимых спортсменов и приглашала присоединиться к ней в первом ряду на показах на Неделях моды, а в ответ ее выбрали специальным гостем Australian Open и оказывали лучшие приемы на матчах Большого шлема. Среди ее «старых» любимчиков — Роджер Федерер, стилем которого она лично занималась, Серена Уильямс, Новак Джокович.

Молодых спортсменов Винтур так же активно поддерживает, приглашая их, например, на главное светское мероприятие года — бал Института костюма Met Gala. В этом году одной из распорядительниц вечера, наряду с Тимоти Шаломе, Билли Айлиш и Амандой Горман, была 23-летняя японская теннисистка Наоми Осака.

close 100% Наоми Осака на Met Gala 2021 Reuters

В списке гостей-представителей этого вида спорта также были Серена и Винус Уильямс, Мария Шарапова, Слоан Стивенс, Лейла Фернандес, Огер Алиассим, Маттео Берреттини, Айла Томлянович и недавняя победительница US Open, 18-летняя Эмма Радукану. Кстати, именно ей в СМИ пророчат большое влияние в индустрии моды.

В общей сложности спортсмены на гала-вечере в этом году представили 40 титулов Большого шлема, что явно свидетельствует о серьезном влиянии тенниса в мире люкса.

«От России» на Met Gala была Мария Шарапова, которая для выхода выбрала платье своей подруги-дизайнера Габриэлы Херст (Gabriela Hearst). После завершения карьеры теннисистка стала частой гостьей светских мероприятий, правда, все они проходят в Европе или США. На родину Шарапова приезжает редко.

Организатор главных столичных светских мероприятий Михаил Друян с разговоре с «Газетой.Ru» подтверждает, что российские теннисисты действительно нечасто появляются на светских мероприятиях на родине.

«Они все время заняты и находятся не в Москве, а большинство из них и живет не в Москве, — говорит Друян. — Но вот сейчас господин Медведев (Даниил Медведев — вторая ракетка мира в одиночном разряде — «Газета.Ru») приедет сниматься для одного глянцевого журнала в России после турнира в Лос-Анджелесе. Я не знаю, на какие мероприятия он пойдет. Вряд ли он будет куда-то ходить».

Одним из последних запоминающихся выходов звезд тенниса в России стало появление Андрея Рублева и Анастасии Павлюченковой на премии «GQ Мужчины года». Специальную номинацию «Boss года» вручили Рублеву — 23-летнему олимпийскому чемпиону, вошедшему в пятерку сильнейших теннисистов планеты.

Михаил Друян объясняет, что теннисисты — всегда желанные гости на светских мероприятиях, потому что все жаждут видеть тех, кто находится на первых строчках ATP или выигрывает турниры Большого шлема. А еще теннисисты — люди обязательные. Если подтвердили приход на ужин, то точно придут.

«Теннисисты — это финансово успешные люди, сексуальные гладиаторы, — добавляет импресарио. — А организаторам мероприятий нужны не только успешные, но и красивые люди».

Тренд на включение теннисистов в светскую жизнь, как и все остальные тенденции с Запада, постепенно приходит в Россию.

Правда, по мнению экс-бренд директора журнала Grazia и организатора мероприятий Аннеты Решетовой, он задержится ненадолго. «Это тренд сохранится еще примерно на два года», — говорит она. При этом эксперт соглашается, что популярность теннисистов в стране за последнее время сильно возросла и продолжает набирать обороты.

Однако не все разделяют такую позицию. Как признается «Газете.Ru» PR-директор Cosmopolitan Никита Мартынов, регулярно отвечающий за светские мероприятия в Москве, он не замечает особого интереса к теннисистам на подобных мероприятиях.

«Есть несколько громких имен из мира [большого тенниса], но они все уже очень давно на «олимпе», — рассуждает Никита Мартынов. — Многие не живут и не работают в России, как Мария Шарапова или Анна Курникова, остальные очень закрытые, например, Марат Сафин. <…> Есть достаточно активная Светлана Кузнецова, но не сказал бы, что она большой светский персонаж. Молодых звезд тенниса не сильно знают».

Никита Мартынов отмечает, что частыми устроителями мероприятий выступают бренды, а вот с брендами наши теннисисты сотрудничают активно как никогда и могут посоревноваться в этом с западными спортсменами. Андрей Рублев представляет Bulgari, Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова — Lacoste, Карен Хачанов — Rolex, Вероника Кудерметова — EA7.

Вероника Кудерметова признается, что ей всегда была интересна fashion-индустрия, а рост в спортивном рейтинге подстегнул интерес к ней со стороны модных домов.. «В настоящее время профессиональный спорт и мир моды все чаще и чаще пересекаются. Поэтому, когда я стала подниматься в рейтинге, стали поступать предложения [от брендов]. Если точнее — где-то с позиции 50 в рейтинге примерно два года назад», — рассказала теннисистка «Газете.Ru».