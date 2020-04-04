Суп с котом: в Китае запретили есть домашних животных

В китайском городе Шэньчжэнь запретили есть кошек и собак

В китайском городе Шэньчжэнь ввели запрет на продажу и употребление в пищу мяса кошек и собак. Это первый город в Китае, который отменил старую традицию на законодательном уровне.

Еще в феврале китайские власти запретили продажу и употребление в пищу мяса диких животных — в связи с распространением коронавируса возник риск заражения, ведь изначально вирус передался людям то ли от змей, то ли от летучих мышей, которыми любили полакомиться некоторые китайские гурманы.

Традиция готовить мясо кошек и собак особенно распространена на юге Китая, где местные жители едят практически все.

В городе Юйлинь провинции Гуанси на юго-западе Китая в июне даже проводится фестиваль собачьего мяса, во время которого для продажи и дальнейшего приготовления в пищу убивается до 10 тыс. собак.

Но далеко не все китайцы — фанаты экзотических блюд, большинство из них никогда не пробовало мясо собаки или кошки.

В Шэньчжэне, который граничит с Гонконгом на юго-востоке Китая, запрет ввели из соображений, что собаки и кошки уже давно занимают важное место в жизни людей в качестве домашних животных, поэтому готовить из них еду неправильно. «Запрет на употребление в пищу собак и кошек, как и других домашних животных, является нормальной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и на Тайване, — цитирует агентство Reuters заявление администрации города. —

Этот запрет также отвечает требованиям и духу человеческой цивилизации».

По данным зоозащитной организации Humane Society International, ежегодно в азиатских странах на мясо забивают до 30 млн собак. А в Китае из-за этого погибают 10 млн собак и 4 млн кошек. Ограничение на употребление мяса этих животных на Тайване действует с 2001 года, а в Гонконге — с 1954 года.

Мера ограничить употребление в пищу мяса собак и кошек может быть продиктована не только гуманными чувствами, но и предосторожностью, ведь кошки могут заразиться коронавирусом. Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выяснили, что около 15 процентов кошек на территории города Ухань являются носителями COVID-19. Выводы китайских исследователей опубликованы на сайте bioRxiv.

Что касается собак, то в Китае только 3% их популяции вакцинированы от бешенства, что служит причиной гибели 2000 человек ежегодно.

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Зоозощитники всего мира празднуют победу. Фестиваль Собачьего Мяса в Китае запретили - ЭТО ФЕЙК. . . В 2017 году эту утку запустили по всему миру и в том числе в Китае, чтобы люди перестали бороться, чтобы люди перестали следить за событиями, которые каждый год повторяются в Поднебесной и это сработало! . . Что говорить, спасибо Евгению Колесникову, который с голубого экрана Первого Канала объявил об этом на всё СНГ. Интересно, кто за все это заплатил? . . Нам стало очень тяжело бороться, потому что нет поддержки. Петиции не работают, СМИ молчат об этом геноциде, против лучшего друга человека, который продолжается десятки лет и повторяется снова и снова на одной планете с нами! Пока об этом будут молчать, правительство никогда не запретит этот адский фестиваль, где каждый год десятки тысяч собак мучают и убивают насильственно, чтобы получить выброс адреналина в кровь животного. . . НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ БОРЬБУ! НУЖНА ОГЛАСКА ВСЕГО МИРА! Помогите привлечь как можно больше внимания! РЕПОСТ!!! . . Каждый год множество волонтеров иностранцев спасают собак из фур идущих на фестиваль и отправляют на усыновление по всему миру. Хоть это капля в море, но это спасённые жизни. . . Когда мы сможем прекратить это? . . #stopyulin #собаки_из_китая #Yulin #China #Chinese #собака #собакаищетдом #собакадругчеловека #собакаулыбака #собакалучшийдругчеловека #зоо #собакабарабака #собакой #собакен #собакаищетдом #собакакусака #собакадруг #собакалучшийдруг #собакевич #собакамоя #собакалюбимая #инстаграманет #инстатаг #вдобрыеруки #щеночек #ищудом #Китай #vegan

Публикация от UNITED LOVE RESCUE (@united_love_animals_gz)

Собачье мясо теперь запрещено продавать, готовить, предлагать в ресторанах и уличных забегаловках. За нарушение закона грозит штраф примерно в 100 тыс. юаней или тюремное заключение. Как отмечают зоозащитники, собаки, которых продавали во время фестиваля в Юйлине, были получены нелегальным путем — это отлов бездомных животных и даже кража собак у хозяев.

Традиция употребления собак в пищу лежала в основе культуры северных племен Китая и была известна с 1700 года до н. э. А к VI веку н. э. северные азиатские племена распространили эту традицию на юг. К X веку китайцы стали менять отношение к поеданию собачьему мясу. На это могло повлиять распространение буддизма на территории Китая. Поедание собак считалось недопустимым в Маньчжурской культуре. В XVII веке они пришли к власти в Китае и запретили употребление собачины, признав это варварством. Правительство Гоминьдана (Китайской Национальной народной партии), соперников коммунистов, выступало против маньчжурского правления, поэтому начинало свои встречи с приготовления собачьего мяса.

Не так давно собак ели в некоторых районах Америки, Африки и Европы. В Германии мясо собак употребляли до начала XX века, а в 1996 году его все еще можно было найти в Швейцарии. На Филиппинах легально можно было есть собак до 1998 года. Сейчас мясо собак, помимо Китая, употребляют во Вьетнаме и в Северной и Южной Корее. В одном только Пекине насчитывается 122 ресторана, в которых подают собачье мясо.

Вследствие эпидемии коронавируса китайцам запретили соблюдать еще одну традицию — чихать, не прикрывая рот. Теперь это противоречит правилам эпидемиологической безопасности.