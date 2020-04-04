Суп с котом: в Китае запретили есть домашних животных

Еще в феврале китайские власти запретили продажу и употребление в пищу мяса диких животных — в связи с распространением коронавируса возник риск заражения, ведь изначально вирус передался людям то ли от змей, то ли от летучих мышей, которыми любили полакомиться некоторые китайские гурманы.

Реклама

Традиция готовить мясо кошек и собак особенно распространена на юге Китая, где местные жители едят практически все.

В городе Юйлинь провинции Гуанси на юго-западе Китая в июне даже проводится фестиваль собачьего мяса, во время которого для продажи и дальнейшего приготовления в пищу убивается до 10 тыс. собак.

Но далеко не все китайцы — фанаты экзотических блюд, большинство из них никогда не пробовало мясо собаки или кошки.

В Шэньчжэне, который граничит с Гонконгом на юго-востоке Китая, запрет ввели из соображений, что собаки и кошки уже давно занимают важное место в жизни людей в качестве домашних животных, поэтому готовить из них еду неправильно. «Запрет на употребление в пищу собак и кошек, как и других домашних животных, является нормальной практикой в развитых странах, а также в Гонконге и на Тайване, — цитирует агентство Reuters заявление администрации города. —

Этот запрет также отвечает требованиям и духу человеческой цивилизации».

По данным зоозащитной организации Humane Society International, ежегодно в азиатских странах на мясо забивают до 30 млн собак. А в Китае из-за этого погибают 10 млн собак и 4 млн кошек. Ограничение на употребление мяса этих животных на Тайване действует с 2001 года, а в Гонконге — с 1954 года.

Мера ограничить употребление в пищу мяса собак и кошек может быть продиктована не только гуманными чувствами, но и предосторожностью, ведь кошки могут заразиться коронавирусом. Ученые Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выяснили, что около 15 процентов кошек на территории города Ухань являются носителями COVID-19. Выводы китайских исследователей опубликованы на сайте bioRxiv.

Что касается собак, то в Китае только 3% их популяции вакцинированы от бешенства, что служит причиной гибели 2000 человек ежегодно.

Собачье мясо теперь запрещено продавать, готовить, предлагать в ресторанах и уличных забегаловках. За нарушение закона грозит штраф примерно в 100 тыс. юаней или тюремное заключение. Как отмечают зоозащитники, собаки, которых продавали во время фестиваля в Юйлине, были получены нелегальным путем — это отлов бездомных животных и даже кража собак у хозяев.

Традиция употребления собак в пищу лежала в основе культуры северных племен Китая и была известна с 1700 года до н. э. А к VI веку н. э. северные азиатские племена распространили эту традицию на юг. К X веку китайцы стали менять отношение к поеданию собачьему мясу. На это могло повлиять распространение буддизма на территории Китая. Поедание собак считалось недопустимым в Маньчжурской культуре. В XVII веке они пришли к власти в Китае и запретили употребление собачины, признав это варварством. Правительство Гоминьдана (Китайской Национальной народной партии), соперников коммунистов, выступало против маньчжурского правления, поэтому начинало свои встречи с приготовления собачьего мяса.

Не так давно собак ели в некоторых районах Америки, Африки и Европы. В Германии мясо собак употребляли до начала XX века, а в 1996 году его все еще можно было найти в Швейцарии. На Филиппинах легально можно было есть собак до 1998 года. Сейчас мясо собак, помимо Китая, употребляют во Вьетнаме и в Северной и Южной Корее. В одном только Пекине насчитывается 122 ресторана, в которых подают собачье мясо.

Вследствие эпидемии коронавируса китайцам запретили соблюдать еще одну традицию — чихать, не прикрывая рот. Теперь это противоречит правилам эпидемиологической безопасности.