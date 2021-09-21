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Стиль

Проклятье черной куртки: почему российские мужчины скучно одеваются

Что носить этой зимой мужчинам

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Мужчина на улице Москвы в морозный день

Мужчина на улице Москвы в морозный день

Евгений Биятов/РИА «Новости»
Россияне — поклонники темных курток в холодное время года. Стилисты признают, что это удобно, но в моде сейчас другие цвета. Для врачей же самое важное в зимней одежде — длина. Эксперты рассказали «Газете.Ru», как быть модным в холода и не навредить мужскому здоровью.

С наступлением холодов одежда российских мужчин становится однообразной, хотя теплой и практичной. Кажется, что подавляющее большинство прохожих — в черных парках Helly Hansen и синих коротких куртках The North Face.

Это подтверждает статистика. По данным Lamoda, предоставленным «Газете.Ru» директором по развитию ключевых категорий Ириной Максимовой, черный стал и в этом году популярным цветом в верхней одежде — наряду с синим и серым. Хотя при этом клиенты сервиса стали активнее покупать шубы (продажи выросли в 3,5 раза по сравнению с сентябрем прошлого года), дубленки (почти в 3 раза) и полупальто (в 2,5 раза).

Покупатели, выбирающие зимнюю одежду подлиннее, правы: именно к этому призывают врачи. А вот утепленная куртка — не лучший вариант на холодный период и вдобавок не соответствует тенденциям этого года.

Ношение короткой верхней одежды в холода вредно для организма, объяснил главный уролог сети «РЖД-Медицина» Федор Севрюков.

«Она не защищает так, как должна защищать организм, в особенности поясницу и область малого таза, от переохлаждения. Поэтому одежда все-таки должна быть по длине на уровне колена, главное — ниже ягодиц», — рассказал профессор «Газете.Ru»

При выборе неправильной верхней одежды на холодный период года мужчины, как сообщает врач, могут столкнуться с «заболеваниями мужской половой сферы (органы малого таза), заболеваниями почек (касается урологии), также заболеваниями верхних дыхательных путей, легких, обострением хронических болезней, суставных болезней».

То, что россияне так любят черный, стилист Катя Панч связывает с переполненностью рынка одежды в этом цвете и с тем, что ее легко сочетать. «В ней «безопасно», у нас не многие любят выделяться», — говорит она. В черной верхней одежде можно выглядеть стильно, если выбрать ее в интересном крое и грамотно стилизовать, добавляет Катя Панч.

Тренды же вселяют надежду на то, что мужчины все же откажутся от верхней одежды в черном цвете. «Если бы байеры закупали коллекции в чуть расширенной цветовой гамме, вероятно, мы могли переломить эту тенденцию», — считает Катя Панч.

По словам стилиста, в этом сезоне популярны куртки рубашечного кроя, сделанные, например, из искусственной овчины. Стеганый бомбер и пальто средней длины модный эксперт также назвала незаменимыми атрибутами для мужчин в этом году.

Среди подиумных трендов на мужских неделях моды сезона «Осень-зима 2021» можно выделить три.

Бордовые пальто

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Prada/Paul Smith

Prada/Paul Smith

Prada/Paul Smith

Бордовый — один из главных цветов этого сезона, а пальто — один из ключевых вариантов верхней одежды, поэтому их сочетание — беспроигрышная комбинация. Paul Smith в таким цвете представил двубортное пальто, Wooyoungmi —  пальто-кокон, а Prada — классический вариант.

Если бордовый кажется слишком ярким цветом, то можно выбрать его в более спокойном винном оттенке.

«Мы постепенно адаптируемся к новым сочетаниям в одежде и миксе цветов, — рассуждает Катя Панч. — Я думаю, чем чаще подобные комплекты будут попадаться взору наших мужчин, тем выше шансы поселить в их гардеробах представителей других цветовых семейств».

Объемная верхняя одежда

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White Mountaineering/Louis Vuitton

White Mountaineering/Louis Vuitton

White Mountaineering/Louis Vuitton

Гиперболизированные пуховки — уже в прошлом. В этом году продолжающийся тренд на объемные вещи модифицировался и предстал в виде бомберов, оверсайзных пальто и курток стиля горпкор (туристическая одежда в городской среде). Несмотря на внушительные размеры, такая одежда функциональна, ведь под нее можно надеть много слоев. Интересные варианты стилизации представлены у White Mountaineering, Louis Vuitton, Juun.J.

Переосмысленные тренчи

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Burberry/Y/Project

Burberry/Y/Project

Burberry/Y/Project

Этой осенью сложно ошибиться, если приобрести модель в кожаном варианте или с неярким клетчатым узором.

За такими вещами необязательно обращаться в магазины, достойных вариантов много и в секонд-хендах.

Винтажные Burberry, Fendi, Saint Laurent, Y/Project могут запросто оказаться у вас в гардеробе.

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