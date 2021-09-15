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«Хирургия меняет судьбу»: почему Китай запрещает рекламу пластических операций

Как в Китае пытаются остановить «гонку за красотой»

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Reuters
Китайские СМИ призывают власти регулировать рекламу пластических операций. Она навязывает потребителям идею, будто после процедуры они станут успешнее и счастливее. При этом в 2021 году пресса не раз писала о неудачных пластиках, в том числе с летальным исходом. «Газета.Ru» — о том, почему в Китае рынок эстетической медицины так востребован, но не отвечает критериям качества.

Китайская газета «Жэньминь Жибао» выступила с осуждением рекламы пластических операций и призвала к срочной необходимости регулирования этой отрасли. Рекламы стало чересчур много, а большая ее часть распространяет ложную информацию, что может привести к печальным последствиям для пациентов.

Как утверждают в издании, в рекламных роликах симпатичную внешность ассоциируют с «знаком качества», «трудолюбием» и «успехом», придумывая истории о том, как «пластическая хирургия меняет судьбу».

«От плакатов на автобусных остановках и в метро до объявлений в социальных сетях и развлекательных платформах, от рекламы в фильмах и на телевидении до акций, устраиваемых ведущими в прямом эфире — реклама медицинских косметических услуг распространена повсеместно», — говорится в обращении, опубликованном на официальном сайте газеты правящей коммунистической партии.

Спрос на пластическую хирургию или эстетическую косметологию в Китае в последние годы действительно резко возрос, пишет издание Business of Fashion. Самыми популярными процедурами считаются ринопластика (изменение формы носа) и блефаропластика, позволяющая сделать глаза шире. Клиники любыми путями хотят заполучить клиентов, не предупреждая их о рисках.

Журналисты беспокоятся неслучайно. В июле практически вся китайская пресса писала о 33-летнем инфлюенсере, который скончался после неудачно проведенной липосакции.

Другим громким инфоповодом стал инцидент, произошедший с актрисой Гао Лю в начале 2021 года. Из-за начавшихся осложнений после пластики у нее отмерли ткани на кончике носа. Знаменитость призналась, что ей потребуется еще одна операция, чтобы исправить ситуацию, а лечение уже стоило ей более 4,5 млн руб. в пересчете на российские деньги, приводит данные «Би-би-си». Ее врач был отстранен от работы на шесть месяцев, больница оштрафована на сумму, эквивалентную 553 тыс. руб. Многие интернет-пользователи сочли это наказание недостаточно суровым.

По информации китайского издания Global Times («Хуаньцю шибао»), в 2019 году в стране насчитывалось более 60 тыс. нелицензированных клиник пластической хирургии. В год они делают около 40 тыс. неудачных операций, то есть в среднем по 110 неудачных операций в день.

В июне этого года Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила о начале кампании по борьбе с нелицензированными клиниками, оказывающими медицинские услуги. Также они пообещали в более оперативном порядке расследовать жалобы клиентов. Уже в августе орган власти, занимающийся регуляцией рынка (State Administration for Market Regulation), подготовил проект, позволяющий регулировать рекламу эстетической медицины.

Однако «гонка за красотой» у китайцев продолжается. Тут огромную роль играют инфлюенсеры в соцсетях с «идеальной внешностью» и работодатели. В Китае от соискателей часто требуют фотографию, а в некоторых объявлениях указываются необходимые физические данные. В особенности это распространяется на женщин.

Китайские таблоиды тоже подливают масла в огонь, регулярно критикуя внешность звезд. А в начале этого года шанхайская художественная галерея сделала анонс выставки, на которой фотографии женщин ранжировались от «самых красивых до самых уродливых».

Помимо прочего, в Китае создали специальные предложения для общения пользователей, заинтересованных в пластических операциях, где также можно найти хирургов.

Самое популярное из них — Gengmei (в переводе с китайского означает «более красивый») — с момента запуска в 2013 году выросло с 1 млн пользователей до 36 млн, сообщает «Би-би-си». Больше всего аккаунтов зарегистрированы на девушек около 20 лет. Аналогичным образом работает и платформа So-Young, которая показала рост ежемесячных пользователей с 1,4 млн в 2018 году до 8,4 млн в 2021-м.

Ожидается, что к 2022 году рынок пластической хирургии в Китае вырастет до $46,54 млрд, сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на доклад Китайской ассоциации пластики и эстетики.

Однако в июле рыночная стоимость трех крупнейших компаний, занимающихся эстетической медициной, упала на треть, что в совокупности составляет более $17 млрд. Об этом пишет Financial Times. Аналитики бизнес-издания предупреждают: если власти в Пекине начнут строго регулировать отрасль пластических операций и все, что с ними связано, она может сильно пострадать, как это было после санкций для рынка онлайн-игр.

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