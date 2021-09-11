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«Трудно проверять, кто с какой вакциной приехал»

Министр туризма Израиля рассказал, когда страна откроется для российских туристов

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Туристы возле Стены Плача в Иерусалиме, Израиль

Туристы возле Стены Плача в Иерусалиме, Израиль

Ronen Tivony/Global Look Press
С 19 сентября Израиль открывает въезд организованным группам туристов. В их число входят те, кто привит признанной страной вакциной. «Спутник V» и другие российские препараты в этот перечень не включены, однако правительство страны разрабатывает механизм, который позволит россиянам отдыхать в Израиле с октября 2021 года. Министр туризма Израиля Йоэль Развозов рассказал «Газете.Ru», как туристы из России смогут приезжать в Эйлат и на Мертвое море.

— Израиль 19 сентября официально открывается после пандемии, но только для тех, кто привит признанной Израилем вакциной. Это означает, что россияне не смогут попасть в страну?
 
— Действительно, 19 сентября мы начинаем пилотный проект по туристическим группам, которые могут посещать нашу страну в количестве от 5 до 30 человек. Они должны быть привиты вакциной, признанной организациями FDA (Food and Drug Administration) и EMA (European Medicines Agency). Я надеюсь, что для россиян мы сможем расширить этот проект в октябре.
 
До пандемии по туристическому потоку Россия занимала третье место после США и Франции. Около 318 тыс. россиян в год посещали Израиль.
 
— Турист из России, который привит вакцинами, одобренными в FDA и EMA, все же может приехать в Израиль?
 
— Пока трудно дифференцировать и проверять, кто с какой вакциной приехал. Еще, к сожалению, не разработаны международные системы, по которым это можно было бы отслеживать. Это сейчас не вопрос Израиля или России, это глобальная история. Надеюсь, что правительства разных стран придут к соглашениям, однако это не так просто. Пока в этом вопросе нет большого прогресса.
 
— Можно ли ожидать, что Израиль признает «Спутник V» и другие российские препараты, и что для этого должно произойти?
 
— Одна из целей моего визита в Москву — проработать механизм, чтобы российские туристы, хотя бы группами, уже в октябре могли посещать Израиль. Признание вакцины — это другое направление, но знаю, что намечается визит министра здравоохранения РФ в Израиль.  
 
В плане туризма сегодня есть и другие средства, которые могут с точки зрения здоровья обезопасить туристов и граждан Израиля. Пока все прибывающие в страну сдавали ПЦР-тест и тест на антитела. То же самое мы хотим практиковать с туристами из России.

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Министр туризма Израиля Йоэль Развозов

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов

Wikimedia Commons


 
— То есть Израилю не обязательно признавать вакцину «Спутник V», чтобы граждане из России смогли приезжать в Израиль?
 
— Возможно, будет достаточно проведения тестов на антитела. Человек, который переболел или привился, у него есть антитела, а значит он подвергает меньшему риску самого себя и окружающих.
 
К моменту открытия границ мы уже должны быть полностью «зеленой» страной, где туристы будут чувствовать себя комфортно.
 
— Как будет обеспечиваться эпидемиологическая безопасность туристов после открытия границ?
 
— Перчатки в Израиле носить уже не обязательно, а маски необходимо надевать только в помещениях. У нас существует «зеленый стандарт» при входе в рестораны, музеи, гостиницы и т.д. Для туристов, у которых будут антитела и ПЦР, будет разрабатываться «зеленый стандарт туристов». Они смогут посещать все те места, которые посещают израильтяне.
 
— Если ковид все же обнаруживается у уже приехавшего туриста, что его ждет? Что ждет всю группу?
 
— Человек, который получил положительный анализ на коронавирус, должен отсидеть карантин, скорее всего, в гостинице. Если человек попадет в больницу, то страховка должна все покрывать. Страховка будет одним из обязательных условий. Это уже достаточно распространенная в мире практика.
 
Если один человек заболел, то это не должно распространяться на группу. Контактирующим с зараженным может быть будут сделаны дополнительные ПЦР-тесты или тесты на антиген.
 
— Будет ли ограничено посещение культурных объектов? Открыто ли что-то сейчас?
 
— В Израиле все открыто. Надеюсь, что через несколько недель мы будем полностью «зеленой страной», поэтому все будет функционировать так, как раньше. Единственное, мы стараемся избегать скопления людей в закрытых помещениях.
 
— Прогнозируется ли изменение цен после открытия страны? Можно ли сравнить цену на пакетный тур до и после пандемии?
 
— Это свободный рынок, но я думаю, цена будет доступная, потому что рынок туризма во всем мире сократился. Будет достаточно свободных номеров, и чем будет их больше, тем будет сильнее снижаться цена. Это вопрос спроса и предложения.
 
— Пока сильных колебаний по рынку нет?
 
— Пока есть колебания в определенных местах — Эйлат, Красное море, Мертвое море, — потому что израильтяне за границу не поехали, а остались на родине. А вот в Иерусалиме сейчас очень доступные цены. Также есть и другие города, в которые можно приехать по адекватным ценам.
 
— То есть в Израиле внутренний туризм также востребован, как и в России?
 
— Около полутора миллионов израильтян, которые вылетали каждый август из страны, остались в Израиле. Они соскучились после трех локдаунов и захотели путешествовать. Однако было много критики в сторону меня и Министерства туризма. Людей волновало, почему мы не регулируем цены. Они очень выросли в каникулы и праздники, но тут, опять же, вопрос цены и предложения. Повторюсь, это свободный рынок.

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Люди отдыхают на пляже Тель-Авива, Израиль

Люди отдыхают на пляже Тель-Авива, Израиль

Martina Katz/Global Look Press


 
— Как тогда туристическая отрасль будет выживать после октября?
 
— Туризм кормит сотни тысяч семей. В нашей стране есть города, которые живут за счет этого. Сезон внутреннего туризма в октябре заканчивается, и мы должны быть готовы к открытию неба для иностранных гостей. Конечно, поток туристов из-за пандемии будет меньше, чем был в 2019 году, поэтому будет много свободных номеров. И это заставит гостиницы снизить цены, потому что конкуренция будет очень высока.
 
— Как вы оцениваете убытки, которые потерпел Израиль из-за отсутствия туристов во время пандемии?
 
— Убытки большие. Мы выделили около $100 млн на компенсации гостиничному бизнесу, платили пособия туроператорам и гидам. Наша задача — сохранить людей и профессиональные кадры, чтобы туристическая отрасль не обанкротилась, потому что она приносит большой вклад в экономику государства.
 
В 2019 году внешний туризм принес государству более $40 млрд. Это рекордная цифра, но мы можем еще больше.
 
— Многие, наверное, были недовольны пособиями, их размером. Протестовали ли против закрытия страны рестораторы и владельцы отелей? Вы все-таки довольно долго держали страну закрытой.
 
— Да, протестовали и под моим домом. Я всегда выхожу из машины, общаюсь с этими людьми, я понимаю, что им сложно, и не снимаю с себя ответственность.
 
Люди жаловались, что нет туристов, у гидов нет работы. Например, тем же гидам и находим другие места работы — временные. Так, они проводят эпидемиологические опросы, работают в Министерстве образования, Министерстве алии и интеграции. Мы предлагали им разные вакансии, но не все готовы менять сферу, потому что привыкли к большему заработку.
 
— В мае 2021 года в Израиле две недели шли беспорядки в связи с новым витком палестино-израильского кризиса. Как такого рода события могут повлиять на туристическую индустрию? Важно ли для правительства Израиля предотвращать конфликты, в которых могут пострадать объекты туристической инфраструктуры?
 
— Были два-три города, где были точечные беспорядки. Это провокация разных ОПГ, но это уже давно забыто. Сейчас внутренний туризм в этих городах уже вовсю процветает. Гостиницы в том же городе Акко (один из пострадавших городов на северо-западе страны — «Газета.Ru») переполнены. Я хотел поехать туда в отпуск и не нашел себе свободного номера.
 
— Куда вы сами больше всего любите ездить в Израиле?
 
— В последнее время мы с семьей с туристическими целями часто ездили на север страны. Он у нас очень зеленый, красивый. Сейчас мне больше нравятся пустыни на юге, бедуинские палатки, кемпинг… Сам я живу на море, поэтому моря мне хватает.

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