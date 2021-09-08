Можно ли запретить дочери накачать губы

Индустрия красоты заметно помолодела. Все больше подростков мечтают о пухлых губах, высоких скулах и вздернутом носике. На сегодняшний день в России, как, впрочем, и в остальных странах, возрастные ограничения на уколы красоты отсутствуют. «Газета.Ru» — о том, можно ли подросткам колоть ботокс и накачивать губы.

В Великобритании запретят инъекционные процедуры подросткам до 18 лет. Как сообщает Daily Mail, новый закон вступает в силу с 1 октября. Возрастное ограничение ввели на фоне роста числа подростков, прибегающих к инъекционным методикам. Только в прошлом году молодым людям младше 18 лет было проведено более 41 тысячи процедур.

Член парламента Великобритании Надин Доррис осудила косметологов, делающих инъекции ботокса и наполнителей подросткам младше 18 лет.

«Мы находимся под постоянным давлением социальных сетей, которые диктуют нам и нашим детям, как мы должны выглядеть. Наших детей засыпают изображениями идеальных лиц и тел, к которым они должны стремиться, а косметологи им в этом потакают», — заявила Надин Доррис.

По ее мнению, цель нового закона – защитить детей от необдуманных поступков и одновременно подавить бум на «совершенно нереалистичные инстаграмные лица».

Что говорят законы

Сейчас в мире практически нет возрастных ограничений на инъекционные процедуры и пластическую хирургию. Например, в США нет конкретных законов, запрещающих подросткам делать косметические процедуры. Однако для пациентов младше 18 лет требуется согласие родителей.

Эстетическая медицина в Канаде также практически не регулируется. Более того, некоторые канадские клиники предоставляют инъекционные процедуры пациентам младше 18 лет без согласия родителей.

Лидером среди стран, где подростки обращаются к услугам косметологов и пластических хирургов, является Южная Корея.

Как сообщает Medium, самой популярной пластической операцией среди молодых людей в Корее является процедура, направленная на расширение глаз. И сделать ее может позволить себе подросток из любой социальной группы, цены на подобную операцию в Южной Корее начинаются от 700 000 вон (около 40 000 рублей).

Героиня статьи рассказывает, что впервые легла под нож пластического хирурга в 14 лет и ни разу не пожалела об этом. Более того, она уверена, что проведенная операция поможет ей в будущем найти хорошую работу и удачно выйти замуж.

В России на пластические операции или инъекционные процедуры можно записаться с 15 лет.

«Но при этом по нашему семейному законодательству до 18 лет родители несут ответственность за здоровье своих несовершеннолетних детей», — рассказал «Газете.Ru» медицинский юрист, к.м.н. Иван Печерей.

«Подобные процедуры, как правило, платные. А договор на оказание платных медицинских услуг несовершеннолетний самостоятельно может заключить лишь с письменного одобрения законных представителей», — объяснил эксперт юридическую тонкость.

Что можно делать подросткам

В России все косметологические процедуры подросткам (до 18 лет) фактически можно делать только при наличии подписанного согласия от их родителей, рассказала «Газете.Ru» врач-косметолог, дерматолог клиники эстетической медицины «Премиум Эстетикс» Дарья Цешинская.

«На первый прием обязательно нужно прийти с одним из родителей. Врач назначает программу, и только после подписи законного представителя можно приступать к ее исполнению. Более того, до 15 лет родитель обязан сопровождать своего ребенка на каждой процедуре», — объяснила Дарья Цешинская.

Чаще всего подростки обращаются к косметологу из-за проблем с акне. Многие приходят по направлению врача из поликлиники, например, на ту же фототерапию, которая эффективно справляется с воспалениями.

«Еще одна процедура, актуальная у подростков, – лазерная шлифовка рубцов по показаниям. Пока рубец свежий, его гораздо проще сделать менее заметным, а то и вовсе убрать», — добавила Дарья Цешинская.

Многие девушки приходят в клинику, чтобы избавиться от нежелательных волос на теле. Но не все существующие способы эпиляции показаны подросткам.

«Косметологи рекомендуют воздержаться от лазерной эпиляции до 18 лет. В подростковом возрасте гормональный фон еще не стабилизировался, а это снижает эффективность процедуры», — уточнила Дарья Цешинская.

Что касается инъекционных методик, то косметологи не рекомендуют их подросткам.

«Если речь идет о сильных дефектах внешности, например, о заячьей губе, можно сделать контурную пластику. Но это, скорее исключение из правил», — отметила Дарья Цешинская.

Как подчеркнула в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Юлия Мельникова, «кожа подростков требует особо аккуратного отношения».

«Косметолог может помочь восстановить водный баланс кожи и скорректировать недостатки, такие как, черные точки, пигментные пятна или явления постакне», — подытожила Юлия Мельникова.