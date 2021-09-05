Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят

В TikTok растет число кулинарных блогеров, публикующих рецепты приготовления блюд. Для того, чтобы добиться успеха в этой сети, мало хорошо готовить — нужно еще и быть смешным. Кто набирает миллионы подписчиков, читайте в материале «Газеты.Ru».

За время пандемии TikTok превратился из соцсети для подростков, которые снимают красивые, смешные или страшные ролики в источник новых знаний и навыков. Особенно — для домашних кулинаров: когда весь мир уходил в самоизоляцию, люди тосковали в четырех стенах а шеф-повара остались без дела, в сети начало стремительно расти число фуд-блогеров, которые весело и задорно рассказывали о рецептах приготовления блюд.

Сегодня у ресторанных шеф-поваров и домашних кулинаров, умеющих эффектно показать, как готовить филе миньон или веганский «бекон» из морковки, миллионы подписчиков в TikTok. Рестораны открылись, но интерес к блогам о еде не снизился.

Фуд-блоги в TikTok совсем не похожи на ролики с рецептами на других платформах. Кулинары старой формации писали огромные тексты-подводки к рецептам, делились личными историями, старались как можно больше рассказать о себе: читатель знал, где они живут, сколько у них детей, есть ли кошки и собаки и какие блюда готовили их бабушки. В TikTok этого нет — зато есть неожиданные и часто странные рецепты быстрых блюд, кулинарные эксперименты, сквернословие и наглядные инструкции по приготовлению стейков, хашбраунов или идеального рубленого теста для сладких пирогов.

@itsqcp FORZA ITALIA! Made this pasta for Italy's win in the EUROS CUP! original sound - QCP

Один из самых популярных фуд-блогеров в TikTok — американец итальянского происхождения Джанлука Конте под ником @Itsqcp, в начале 2020 года запустивший в Twitter канал под названием «The Angry New Jersey Cooking Show» («Кулинарное шоу разъяренного жителя Нью-Джерси»). Сегодня он ведет свое шоу в TikTok для более чем 8 млн подписчиков, которые наблюдают, как он готовит пасту в фартуке на голое тело, бесконечно сквернословит и лихо швыряет продукты в кастрюлю. Готовит он только пасту — зато в любых вариациях.

Его коллега и соратник Ник Джиованни (@nick.digiovanni) с 7 млн подписчиков — полная противоположность агрессивному любителю пасты из Нью-Джерси, хотя и появляется в его видео. Профессиональный шеф-повар, участник кулинарного шоу «МастерШеф» и автор популярного канала в YouTube, он предлагает внятные обучающие видео по приготовлению филе миньон или домашнего йогурта.

Одной из особенностей видео Ника Джиованни оказывается его склонность к демонстрации происхождения продуктов: он самостоятельно добывает мед из ульев, доит коров и демонстрирует, как растут какао-бобы.

К счастью, рассказывая о том, как готовить хрустящие куриные голени, Ник Джиованни не отправляется на птицефабрику.

Выпускница мишленовской кулинарной школы британка Поппи О'Тул завела блог @poppycooks, когда осталась без работы из-за пандемии. Первое видео в TikTok она выложила апреля 2020 года. «Привет всем. Я собираюсь делать домашние кулинарные видео и выкладывать их в TikTok», — сказала она в ролике. А в подписи к нему добавила: «Надеюсь, этот TikTok не схлопнется, как моя карьера».

Теперь у нее почти 2 млн подписчиков, книга «Еда, которая вам нужна» и десятки видео с рецептами приготовления блюд из картофеля.

Американец Джошуа Вайсманн к своим 25 годам уже стал звездой кулинарного интернета: свое шоу на YouTube он запустил еще в 17 лет. На его аккаунт @flakeysalt подписаны 5,7 млн человек, которым он рассказывает, как готовить соусы из «Макдональдса», жарить стейк или утиную грудку, грамотно разделывать дыни и так далее. И рассказывает смешно.

В прошлом году Джошуа Вайсманн объяснял Forbes, что, по его мнению, все больше представителей поколения Z получают удовольствие от готовки.

«Это отражено в популярной культуре, можно видеть, как все больше детей учатся готовить», — говорил блогер. Сам он начал готовить в три года, благодаря матери.

@newt ##stitch with @audreysaurus I suck at baking but these cookies came out so good i almost started twerking Graceful Bridge - DJ BAI

Калифорниец Ньютон Нгуен с 7,5 млн подписчиков — представитель того самого поколения Z, которое любит готовить. Видео, которые он демонстрирует в своем аккаунте @newt, показывают, что именно они готовят и едят — а именно, печенье с шоколадной крошкой, зеленые брауни с чаем матча, синие вафли, чесночный хлеб, пасту и мороженое из манго. И никакого супа.