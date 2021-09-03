Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кристофер Ллойд сыграл Рика в промо-ролике к «Рику и Морти» 20:03
Врачи Брюсселя назначают страдающим депрессией бесплатный поход в музей 19:57
Ресторатор объяснил, почему важно упростить получение лицензии на продажу алкоголя 19:57
В Кабуле произошла стрельба 19:57
В Турции заявили о готовности воевать с Россией в Сирии после ухода... 19:55
СМИ: талибы* взяли Панджшер 19:46
Александр Емельяненко оскорбил Тактарова, назвав его «двуличным дебилом» 19:45
В Москве ветераны получат выплаты по случаю годовщины контрнаступления 19:43
На мужчину, облившего Порошенко зеленкой, завели второе уголовное дело 19:33
Следствие по делу MH17 готово предоставить защиту информаторам из армии России 19:31
Стиль

Желтые пиджаки и полосатые галстуки: каким получился дресс-код ВЭФ

Как одеваются участники ВЭФ-2021

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова

Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Во Владивостоке — разгар экономического форума. Пока на острове Русский проходят важные встречи, «Газета.Ru» вместе с модными экспертами анализирует образы гостей. В этому году и женщины, и мужчины выбирают яркие образы. Первые — желтые пиджаки, а вторые — пестрые галстуки. О стиле гостей форума — в нашем материале.

Участники ПМЭФ-2021, который прошел в мае, передали гостям ВЭФ-2021 не только «деловую» эстафету, но и задали высокую планку относительно дресс-кода. В Санкт-Петербурге официальные лица выбирали спокойные цвета в одежде. Мужчинам приглянулся синий и серый, а женщинам — бежевый и белый. А вот форум во Владивостоке отличился пестротой образов и смелыми сочетаниями.

Цветом Восточного экономического форума уже можно назвать желтый. Участницы были особенно склонны выбирать пиджаки в такой вариации. Лимонный оттенок выбрала Эвелина Закамская (телеведущая), приглушенный горчичный — Галина Изотова (заместитель председателя Счетной палаты РФ), а классический вариант — Александра Болдырева (исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров»).

Раньше трудно было поверить в то, чтобы на деловых сессиях официальные лица появились бы в ярком. Сейчас же эта тенденция распространяется с огромной скоростью и уже не воспринимается как нечто странное.

По мнению стилиста-имиджмейкера для деловых людей, преподавателя Высшей школы стилистики, дизайна и технологии Анны Гилёвой, женщины, выбирающие яркие костюмы, рассчитывают привлечь к себе внимание.

close
100%
Заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова

Заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова

Елена Афонина/фотохост-агентство ТАСС

«Особенно если женщина является спикером или участницей дискуссии, то яркий цвет в одежде может в некоторой степени усилить сказанное, добавить силы и (или) авторитета за счет эмоционального воздействия цвета», — говорит эксперт.

Мужчины интегрировали желтый в свои образы при помощи галстуков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним их первых, кто появился с таким аксессуаром. В белой рубашке и акцентном галстуке он посетил площадку ВЭФ-2021 на территории Дальневосточного федерального университета.

С галстуками спикеры вообще решили поэкспериментировать.

Самыми популярными оказались широкие с полосками, причем участники не ограничивались ни по цветам, ни по декору: красные с синими полосками и голубым обрамлением, классические серые с узкими черными линиями, синие — с узкими черно-белыми полосами, фиолетовые — с лазурными. Удачно яркие варианты смотрелись, если оттенки галстука совпадали с цветом пиджака.

close
100%
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Александр Кряжев/РИА «Новости»

«Обилие ярких галстуков, которые надо уметь носить, привнесло разнообразия, — сказали «Газете.Ru» авторы Telegram-канала о мужской моде «Красавчик Браммелл». — На многих они смотрелись, как на главном герое из «Любовь и голуби» — явно подарочные экземпляры, сам себе «такое» точно не купишь».

Модные эксперты отмечают, что английская сдержанность чужда россиянам, а «яркие краски на мероприятиях такого уровня пока «наше все».

«Тон разноцветных нарядов на форуме явно задают женщины. Возможно, они и снабдили мужчин этими пестрыми галстуками, под стать своему наряду. Учитывая, что форум проходит хоть и на Дальнем, но все же Востоке, скидку на восточный колорит делать приходится», — говорят редакторы «Красавчика Браммелла».

Стилист-имиджмейкер для деловых людей, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологии Анна Гилёва, отмечает, что яркие галстуки — не новое явление на официальных мероприятиях.

«Насыщенные оттенки красного, бордового являются довольно привычными в деловом стиле. Такие расцветки часто выбирают спикеры, чтобы ярким акцентом привлечь внимание слушателей, направить на себя взгляды аудитории», — объясняет эксперт.

На ВЭФ не обошлось и без красных платьев. Однако на этот раз женщины придумали новый вариант их стилизации — надеть поверх бежевый пиджак или удлиненный жилет. Одной из тех, кто решил примерить такой образ, была руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В идентичных образах появились и участницы сессии кадрового обновления регионов.

Такую комбинацию Анна Гилёва расценила, как современный подход к стилю. «С одной стороны – утилитарность [бежевый пиджак], с другой стороны – индивидуализация [красное платье], стремление проявить себя, в том числе и за счет своего внешнего вида», — говорит она.

Как сообщает стилист-имиджмейкер для деловых людей, требования к деловому стилю и дресс-коду постепенно снижаются. Помимо этого женщинам в бизнесе уже «нет необходимости нивелировать свою женственность и выбирать исключительно маскулинные или гендерно-нейтральные вещи». По мнению Гилёвой, вопрос гендера перестал быть закрытой темой.

В этом году гостьи ВЭФ особенно полюбили блузки с нестандартным принтами. Сложные геометрические фигуры, пестрые орнаменты, силуэты леопардов и анималистичные принты в сочетании с однотонными пиджаками.

close
100%
Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская

Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская

Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Авторы Telegram-канала «Красавчик Браммелл», разбирая стиль мужчин на ВЭФ-2021, обратили внимание на деловые костюмы. Они отметили, что некоторые участники форума выбирают их по принципу «экономия должна быть экономной», а также брезгуют посещением барбершопов.

«Мухи отдельно, котлеты отдельно», — так вкратце модные обозреватели описали образы некоторых гостей форума.

Как объясняет Анна Гилёва, подбор лука зависит от профессии и статуса человека. «То, что непозволительно для политика, может быть вполне допустимо для представителя бизнеса или творческой индустрии. В том числе принты и более яркие и необычные оттенки в одежде и аксессуарах», — говорит она.

Профессиональные стилисты-имиджмейкеры даже рассчитывают коэффициент консервативности для своего клиента. «Этот коэффициент складывается из анализа должности и статуса клиента, обстановки и целевой аудитории. При выборе одежды важно не только соблюсти дресс-код и правило уместности, но и выразить себя, свои ценности и убеждения», — резюмирует Гилёва.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мирного договора с Японией не будет»
Эксперты оценили переговоры по мирному договору с Японией после слов Путина на ВЭФ
«АвтоВАЗ» потерял треть клиентов из-за простоя
Продажи автомобилей Lada в августе упали на 32,6%
«Лондонский мост рухнул»
Раскрыт подробный план британских властей на случай смерти Елизаветы II
СМИ: талибы* взяли Панджшер
Финансист назвал хранение активов в долларах США «сумасшедшей идеей»
Продюсер песни «Третье сентября» рассказал, что исправил в тексте
Павла Майкова омолодили с помощью кадров из «Бригады»
Новости и материалы
Талибы* заявили, что полностью контролируют провинцию Панджшер
Кристофер Ллойд сыграл Рика в промо-ролике к «Рику и Морти»
Врачи Брюсселя назначают страдающим депрессией бесплатный поход в музей
Ресторатор объяснил, почему важно упростить получение лицензии на продажу алкоголя
В Кабуле произошла стрельба
В Турции заявили о готовности воевать с Россией в Сирии после ухода США
Александр Емельяненко оскорбил Тактарова, назвав его «двуличным дебилом»
В Москве ветераны получат выплаты по случаю годовщины контрнаступления
На мужчину, облившего Порошенко зеленкой, завели второе уголовное дело
Следствие по делу MH17 готово предоставить защиту информаторам из армии России
«Одновременно мило и страшно!»: в сети умилились видео с маленькими скунсами
В Китае начали бороться с Call of Duty и GTA
Плющев отреагировал на новость, что игроки из НХЛ смогут участвовать в Играх 2022 года
Экс-министр экономики России: в бюджете найдутся деньги на Олимпиаду-2036, если она будет в приоритете
Индекс Мосбиржи впервые превысил 4000 пунктов
В Свердловской области учительницу затравили за видео в бюстгальтере
Путин проверит стройку космодрома «Восточный»
В Bluetooth нашли уязвимости, с помощью которых можно взломать любой гаджет
Все новости
Пекин ждет Овечкина: игроков НХЛ отпустили на Олимпиаду
Игрокам из НХЛ официально разрешили выступать на Олимпийских играх — 2022
«Мы все оплатим»: как полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене
JIT прокомментировала свое открытое письмо с просьбой о помощи по делу MH-17
«Господин Лавров, я передаю вам привет»
В офисе Зеленского заявили, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений
Оплата по лицу. Когда в России пассажиры смогут ездить по биометрии
В Минтрансе рассказали о планах оснастить весь транспорт в России биометрией
«Насиловал каждый день»: что известно о похищении девушки в Нижнем Новгороде
Знакомые подозреваемого в похищении нижегородки заявили, что его подставили
«Кампания по обману чешского народа»: сын премьера выступил против отца
Бабиш-младший намерен дать показания против премьера Чехии по делу о коррупции
Королева вампиров: Сальме Хайек — 55
Фейковая смерть Масуда и отступление талибов*. Что происходит в Панджшере
СМИ: «Талибан*» понес огромные потери при наступлении в Панджшере
Как избежать наказания за домашние заготовки
Эксперты рассказали, как безопасно консервировать и хранить овощи
Конспирологи приняли актера за графику. Он доказал обратное
Фанаты считали, что персонаж сериала «Тед Лассо» создан при помощи CGI
Малюта, школьник и Шойгу: о ком говорил Путин на ВЭФ
Путин заявил, что ему жалко отпускать Шойгу и Лаврова в Госдуму
Плейлист недели: Little Big, Niletto, ABBA, Канье Уэст и Дрейк
Little Big сняли клип на «Turn It Up» — от него буквально кружится голова
Гнев человеческий: появились новые детали убийства педофила в Поволжье
«Ему оставляли детей». Мать педофила из Самарской области — о связи с его жертвами
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях