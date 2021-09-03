Желтые пиджаки и полосатые галстуки: каким получился дресс-код ВЭФ

Во Владивостоке — разгар экономического форума. Пока на острове Русский проходят важные встречи, «Газета.Ru» вместе с модными экспертами анализирует образы гостей. В этому году и женщины, и мужчины выбирают яркие образы. Первые — желтые пиджаки, а вторые — пестрые галстуки. О стиле гостей форума — в нашем материале.

Участники ПМЭФ-2021, который прошел в мае, передали гостям ВЭФ-2021 не только «деловую» эстафету, но и задали высокую планку относительно дресс-кода. В Санкт-Петербурге официальные лица выбирали спокойные цвета в одежде. Мужчинам приглянулся синий и серый, а женщинам — бежевый и белый. А вот форум во Владивостоке отличился пестротой образов и смелыми сочетаниями.

Цветом Восточного экономического форума уже можно назвать желтый. Участницы были особенно склонны выбирать пиджаки в такой вариации. Лимонный оттенок выбрала Эвелина Закамская (телеведущая), приглушенный горчичный — Галина Изотова (заместитель председателя Счетной палаты РФ), а классический вариант — Александра Болдырева (исполнительный директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров»).

Раньше трудно было поверить в то, чтобы на деловых сессиях официальные лица появились бы в ярком. Сейчас же эта тенденция распространяется с огромной скоростью и уже не воспринимается как нечто странное.

По мнению стилиста-имиджмейкера для деловых людей, преподавателя Высшей школы стилистики, дизайна и технологии Анны Гилёвой, женщины, выбирающие яркие костюмы, рассчитывают привлечь к себе внимание.

close 100% Заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина Изотова Елена Афонина/фотохост-агентство ТАСС

«Особенно если женщина является спикером или участницей дискуссии, то яркий цвет в одежде может в некоторой степени усилить сказанное, добавить силы и (или) авторитета за счет эмоционального воздействия цвета», — говорит эксперт.

Мужчины интегрировали желтый в свои образы при помощи галстуков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал одним их первых, кто появился с таким аксессуаром. В белой рубашке и акцентном галстуке он посетил площадку ВЭФ-2021 на территории Дальневосточного федерального университета.

С галстуками спикеры вообще решили поэкспериментировать.

Самыми популярными оказались широкие с полосками, причем участники не ограничивались ни по цветам, ни по декору: красные с синими полосками и голубым обрамлением, классические серые с узкими черными линиями, синие — с узкими черно-белыми полосами, фиолетовые — с лазурными. Удачно яркие варианты смотрелись, если оттенки галстука совпадали с цветом пиджака.

close 100% Губернатор Забайкальского края Александр Осипов Александр Кряжев/РИА «Новости»

«Обилие ярких галстуков, которые надо уметь носить, привнесло разнообразия, — сказали «Газете.Ru» авторы Telegram-канала о мужской моде «Красавчик Браммелл». — На многих они смотрелись, как на главном герое из «Любовь и голуби» — явно подарочные экземпляры, сам себе «такое» точно не купишь».

Модные эксперты отмечают, что английская сдержанность чужда россиянам, а «яркие краски на мероприятиях такого уровня пока «наше все».

«Тон разноцветных нарядов на форуме явно задают женщины. Возможно, они и снабдили мужчин этими пестрыми галстуками, под стать своему наряду. Учитывая, что форум проходит хоть и на Дальнем, но все же Востоке, скидку на восточный колорит делать приходится», — говорят редакторы «Красавчика Браммелла».

Стилист-имиджмейкер для деловых людей, преподаватель Высшей школы стилистики, дизайна и технологии Анна Гилёва, отмечает, что яркие галстуки — не новое явление на официальных мероприятиях.

«Насыщенные оттенки красного, бордового являются довольно привычными в деловом стиле. Такие расцветки часто выбирают спикеры, чтобы ярким акцентом привлечь внимание слушателей, направить на себя взгляды аудитории», — объясняет эксперт.

На ВЭФ не обошлось и без красных платьев. Однако на этот раз женщины придумали новый вариант их стилизации — надеть поверх бежевый пиджак или удлиненный жилет. Одной из тех, кто решил примерить такой образ, была руководитель Ростуризма Зарина Догузова. В идентичных образах появились и участницы сессии кадрового обновления регионов.

Такую комбинацию Анна Гилёва расценила, как современный подход к стилю. «С одной стороны – утилитарность [бежевый пиджак], с другой стороны – индивидуализация [красное платье], стремление проявить себя, в том числе и за счет своего внешнего вида», — говорит она.

Как сообщает стилист-имиджмейкер для деловых людей, требования к деловому стилю и дресс-коду постепенно снижаются. Помимо этого женщинам в бизнесе уже «нет необходимости нивелировать свою женственность и выбирать исключительно маскулинные или гендерно-нейтральные вещи». По мнению Гилёвой, вопрос гендера перестал быть закрытой темой.

В этом году гостьи ВЭФ особенно полюбили блузки с нестандартным принтами. Сложные геометрические фигуры, пестрые орнаменты, силуэты леопардов и анималистичные принты в сочетании с однотонными пиджаками.

close 100% Директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

Авторы Telegram-канала «Красавчик Браммелл», разбирая стиль мужчин на ВЭФ-2021, обратили внимание на деловые костюмы. Они отметили, что некоторые участники форума выбирают их по принципу «экономия должна быть экономной», а также брезгуют посещением барбершопов.

«Мухи отдельно, котлеты отдельно», — так вкратце модные обозреватели описали образы некоторых гостей форума.

Как объясняет Анна Гилёва, подбор лука зависит от профессии и статуса человека. «То, что непозволительно для политика, может быть вполне допустимо для представителя бизнеса или творческой индустрии. В том числе принты и более яркие и необычные оттенки в одежде и аксессуарах», — говорит она.

Профессиональные стилисты-имиджмейкеры даже рассчитывают коэффициент консервативности для своего клиента. «Этот коэффициент складывается из анализа должности и статуса клиента, обстановки и целевой аудитории. При выборе одежды важно не только соблюсти дресс-код и правило уместности, но и выразить себя, свои ценности и убеждения», — резюмирует Гилёва.