Принцессы в замке: европейские монархи отсылают дочерей учиться в Уэльс

Осенью учебный год начинается не только для простых школьников всего мира, но и наследников разнообразных королевских престолов, которым тоже приходится получать образование. Младшие представители европейских монархий разъезжаются после каникул по школам и колледжам, причем многие учатся за границей.

Испанская принцесса Леонор, старшая дочь короля Фелипе VI, в понедельник, 30 августа, отправилась из Мадрида в британский Уэльс: 15-летняя представительница династии Бурбонов будет учиться в Атлантическом колледже (UWC Atlantic College), расположенном в замке XII века в долине Гламорган, по двухлетней программе международного бакалавриата.

В Instagram королевской семьи была опубликована сцена прощания принцессы с родителями и младшей сестрой Софией.

Принцесса Леонора станет не единственной представительницей европейских монархий, которая будет учиться в Атлантическом колледже UWC. В учебное заведение также отправилась представительница королевской семьи Нидерландов, 15-летняя принцесса Алексия. В том же колледже к слову, получал образование и ее отец, король Виллем-Александр — с 1983 по 1985 год.

В 2020 году этот же колледж закончила наследница бельгийского престола, 19-летняя принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская. Теперь она поступила на трехлетнюю программу по изучению истории и политологии в Линкольнский колледж в Оксфордском университете.

К слову, брат Елизаветы, 18-летний Габриэль, тоже начнет в этом году учиться в Великобритании – но не в Уэльсе, а в Англии, в Национальном научно-математическом колледже в Уорвике. Юноша интересуется математикой, точными науками, инженерией, а учебное заведение предлагает программу, которая готовит в крупнейшие университеты мира.

Между тем, именно Атлантический колледж сети учебных заведений UWC, входящий в сеть из 18 колледжей по всему миру, считается одним из самых закрытых и элитарных учебных заведений в Великобритании. Журнал Time назвал его однажды «Хогвартсом для хиппи».

Здание его расположено в бывшем замке Святого Доната, реконструированном в 1925 году по заказу медиамагната Рэндольфа Херста. Писатель Бернард Шоу когда-то говорил о замке, что это «то, что построил бы Бог, будь у него деньги».

Деньги есть у родителей тех, кто там учится. Стоимость двухгодичной программы международного бакалавриата составляет, как сообщает испанская газета El Pais, 76 тыс. евро. Впрочем, издание добавляет, что примерно половина учащихся получает стипендии и гранты благотворительных организаций или отдельных филантропов, а 5% студентов составляют беженцы из охваченных конфликтами стран – Афганистана, Ирака, Йемена, Палестины, которые также учатся за счет частных фондов.

«Колледж предлагает сложное, всестороннее и сбалансированное международное образование с упором на развитие лидерских навыков и воспитание социальной ответственности, которое выходит за рамки формального обучения и готовит учеников к реальной жизни за стенами школы», — говорится на русскоязычном сайте учебного заведения. Там же уточняется, что его 350 учеников из более чем 90 стран (здесь учатся подростки в возрасте от 15 до 19 лет) после окончания колледжа поступают в лучшие университеты мира.

Условия проживания в колледже – не королевские. Студенты, в том числе и представительницы европейских монархий, живут вчетвером в одной комнате.

Учеба у них начинается в 8.00, в 18.00 они ужинают, и в 21.30 уже должны быть в своих комнатах – покидать их после этого запрещено.

Пока принцы и принцессы с юга и из самого центра Европы едут учиться в Великобританию, в Скандинавии стараются оставить подростков дома. Норвежские наследники престола, например, вообще не учатся в частных учебных заведениях, а посещают государственные.

В 2020 году стало известно, что принцесса Ингрид Александра, которой тогда было 16 лет, поступила в старшую школу «Эльвебаккен» в Осло – там она будет учиться в течение трех лет, чтобы впоследствии поступить в университет. Принцессе предстояло решить, какой из иностранных языков она будет изучать – школа предлагает китайский, немецкий, французский или испанский. Кроме того, перед ней стояла задача выбрать в качестве специализации прикладную или теоретическую математику. Что именно предпочла Ингрид Александра, впоследствии не сообщалось.