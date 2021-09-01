Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Тайване заявили о растущей военной угрозе Китая 18:59
В Великобритании выявили 48 новых случаев мутации коронавируса «мю» 18:57
Суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой 18:56
Сеть ресторанов, в которых никого нет, ответила на обвинения роликом... 18:55
Сборная Украины упустила победу над Казахстаном, в четвертый раз подряд сыграв... 18:53
Татуировщицы вышли на протест против цензуры в Facebook в костюмах огромных... 18:53
В России с начала года взыскали более 17 млрд рублей алиментов 18:50
Американцы массово увольняются с работы несмотря на рекордный спрос... 18:50
Собчак о свадьбе Моргенштерна: давно я так не веселилась 18:47
Нейробиологи открыли новую агрессивную форму болезни Альцгеймера 18:46
Стиль

Принцессы в замке: европейские монархи отсылают дочерей учиться в Уэльс

Как получают образование европейские принцессы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Испанская принцесса Леонор в британском Уэльсе

Испанская принцесса Леонор в британском Уэльсе

Keystone Press Agency/Global Look Press
Осенью учебный год начинается не только для простых школьников всего мира, но и наследников разнообразных королевских престолов, которым тоже приходится получать образование. Младшие представители европейских монархий разъезжаются после каникул по школам и колледжам, причем многие учатся за границей.

Испанская принцесса Леонор, старшая дочь короля Фелипе VI, в понедельник, 30 августа, отправилась из Мадрида в британский Уэльс: 15-летняя представительница династии Бурбонов будет учиться в Атлантическом колледже (UWC Atlantic College), расположенном в замке XII века в долине Гламорган, по двухлетней программе международного бакалавриата.

В Instagram королевской семьи была опубликована сцена прощания принцессы с родителями и младшей сестрой Софией.

Принцесса Леонора станет не единственной представительницей европейских монархий, которая будет учиться в Атлантическом колледже UWC. В учебное заведение также отправилась представительница королевской семьи Нидерландов, 15-летняя принцесса Алексия. В том же колледже к слову, получал образование и ее отец, король Виллем-Александр — с 1983 по 1985 год.

В 2020 году этот же колледж закончила наследница бельгийского престола, 19-летняя принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская. Теперь она поступила на трехлетнюю программу по изучению истории и политологии в Линкольнский колледж в Оксфордском университете.

К слову, брат Елизаветы, 18-летний Габриэль, тоже начнет в этом году учиться в Великобритании – но не в Уэльсе, а в Англии, в Национальном научно-математическом колледже в Уорвике. Юноша интересуется математикой, точными науками, инженерией, а учебное заведение предлагает программу, которая готовит в крупнейшие университеты мира.

Между тем, именно Атлантический колледж сети учебных заведений UWC, входящий в сеть из 18 колледжей по всему миру, считается одним из самых закрытых и элитарных учебных заведений в Великобритании. Журнал Time назвал его однажды «Хогвартсом для хиппи».

Здание его расположено в бывшем замке Святого Доната, реконструированном в 1925 году по заказу медиамагната Рэндольфа Херста. Писатель Бернард Шоу когда-то говорил о замке, что это «то, что построил бы Бог, будь у него деньги».

Деньги есть у родителей тех, кто там учится. Стоимость двухгодичной программы международного бакалавриата составляет, как сообщает испанская газета El Pais, 76 тыс. евро. Впрочем, издание добавляет, что примерно половина учащихся получает стипендии и гранты благотворительных организаций или отдельных филантропов, а 5% студентов составляют беженцы из охваченных конфликтами стран – Афганистана, Ирака, Йемена, Палестины, которые также учатся за счет частных фондов.

«Колледж предлагает сложное, всестороннее и сбалансированное международное образование с упором на развитие лидерских навыков и воспитание социальной ответственности, которое выходит за рамки формального обучения и готовит учеников к реальной жизни за стенами школы», — говорится на русскоязычном сайте учебного заведения. Там же уточняется, что его 350 учеников из более чем 90 стран (здесь учатся подростки в возрасте от 15 до 19 лет) после окончания колледжа поступают в лучшие университеты мира.

Условия проживания в колледже – не королевские. Студенты, в том числе и представительницы европейских монархий, живут вчетвером в одной комнате.

Учеба у них начинается в 8.00, в 18.00 они ужинают, и в 21.30 уже должны быть в своих комнатах – покидать их после этого запрещено.

Пока принцы и принцессы с юга и из самого центра Европы едут учиться в Великобританию, в Скандинавии стараются оставить подростков дома. Норвежские наследники престола, например, вообще не учатся в частных учебных заведениях, а посещают государственные.

В 2020 году стало известно, что принцесса Ингрид Александра, которой тогда было 16 лет, поступила в старшую школу «Эльвебаккен» в Осло – там она будет учиться в течение трех лет, чтобы впоследствии поступить в университет. Принцессе предстояло решить, какой из иностранных языков она будет изучать – школа предлагает китайский, немецкий, французский или испанский. Кроме того, перед ней стояла задача выбрать в качестве специализации прикладную или теоретическую математику. Что именно предпочла Ингрид Александра, впоследствии не сообщалось.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Семилетняя или Северная. Школьник обсудил с Путиным войну со Швецией
Учительница и директор оценили поведение ученика после замечания Путину
«Афганистан стал последней каплей»: США сворачивают «экспорт демократии»
Как США отказываются от насильственной демократизации мира
США и Британия позади: Россия вторая на Паралимпиаде
Россия обошла Великобританию в медальном зачете Паралимпиады
Мальчик из Бурятии рассказал о новых подписчиках на YouTube после просьбы к Путину
МакSим отвела дочь в первый класс
Британцев предупредили о нашествии гигантских шершней-убийц
В Белоруссии признали экстремистским «Чай з малинавым варэннем»
Новости и материалы
В Тайване заявили о растущей военной угрозе Китая
В Великобритании выявили 48 новых случаев мутации коронавируса «мю»
Суд отказался ужесточить меру пресечения главе «Альянса врачей» Васильевой
Сеть ресторанов, в которых никого нет, ответила на обвинения роликом с испуганным актером
Сборная Украины упустила победу над Казахстаном, в четвертый раз подряд сыграв вничью
Татуировщицы вышли на протест против цензуры в Facebook в костюмах огромных сосков
В России с начала года взыскали более 17 млрд рублей алиментов
Американцы массово увольняются с работы несмотря на рекордный спрос на рабочую силу
Собчак о свадьбе Моргенштерна: давно я так не веселилась
Нейробиологи открыли новую агрессивную форму болезни Альцгеймера
В Совете Федерации оценили предложение ввести пособие для овдовевших пенсионеров
Под Тюменью подросток впал в кому после избиения в психбольнице
Найден способ повысить разрешение фото без потери качества
Врио начальника ИВС в Истре признал вину по делу о побеге
Ушедшему с «Матч ТВ» комментатору предложили один из руководящих постов в РФС
Британка озадачила пользователей Twitter видом непонятного блюда за £30
Из-за непогоды городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности
В Минске за рулем задержали пьяного человека-«Аватара»
Все новости
Папина ошибка
Папа Римский приписал «мудрые слова» Путина Меркель
«Многих классов самолетов разведки и РЭБ у России просто нет»
Почему российский военный специализированный авиапарк уступает американскому
На службе Пентагона: новую часть Age of Empires связали с военным ведомством
Microsoft заподозрили в тестировании военного ИИ на геймерах
«Дедушкин багги не годится»: NASA ищет способ 10 лет кататься по Луне
NASA попросило частников придумать самый современный лунный автомобиль
«Это не от большого ума, если честно»
Лавров отреагировал на слова Зеленского о «грязном российском газе»
Не торопитесь с покупкой. Названы функции, которых не будет в iPhone 13
Новая линейка смартфонов от Apple не получит ряд долгожданных нововведений
Праздник на букву «Ы»: как отметили День знаний в России
Прорыв в лечении: как затормозить хорею Гентингтона
Найден способ остановить неизлечимую болезнь Гентингтона
Кража канцтоваров, танцы живота и школьники на лодках
Чем запомнилось 1 сентября в российских школах
Спасителя Байдена бросили в Афганистане
В Белом доме пообещали вывезти из Кабула афганца-переводчика, работавшего на Армию США
«Если бы не два распада, у нас была бы другая страна»
Путин заявил, что население России могло бы составлять 500 млн человек
Победа над «черными копателями»: найдены нетронутые сокровища кельтов
Во Франции обнаружена затерянная столица кельтов
«Русскому языку препятствовать нельзя»
Токаев заявил о недопустимости ущемления русского языка в Казахстане
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях