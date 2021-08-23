Раскрытые шторки на голое тело: звезды вернули очередной тренд из 90-х

Каждая it-girl была обязана этим летом хоть раз выйти в топе-шторке, который едва прикрывает грудь. Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Кайя Гербер выходили на публику в блузках, едва скрепленных одной булавкой. «Газета.Ru» — о новом тренде на почти обнаженное тело.

Под конец лета самым острым трендом сезона стали топы, скрепленные спереди булавкой. Для них даже придумали свое название — раскрытые шторки (от англ. — curtain reveal) или топ на булавке (от англ. — pin top): дело в том, что вещь полностью открывает торс и едва прикрывает грудь, а надевается — на голое тело. По силуэту эта вещь больше напоминает кардиган, а не топ, за счет закрытых рук, плеч и линии борта — однако для кофты она слишком открытая.

Одним из главных популяризаторов тренда стал модельер Симон Порт Жакмюс. В коллекции La Montagne «Осень-Зима 2021», представленной в июле в Париже, он продемонстрировал не менее семи образов с топами такого кроя, застегнутыми на одну застежку. Два из них на подиуме показала Кендалл Дженнер, которая впоследствии вместе со своими подругами-моделями стала главным источником распространения этой тенденции в массы.

Тренд оценили и другие модели-инфлюенсеры. Так, Хейли Бибер продемонстрировала образ с шелковистым топом бренда Paris Georgia, Эмили Ратаковски появилась в похожем варианте василькового цвета, Кайю Гербер в откровенном топе видели на прогулке с бойфрендом Джейкобом Элорди, а Белла Хадид вышла в топе на булавке на Неделе моды в Париже.

Обладательницей самого запоминающегося образа с топом на булавке стала Меган Фокс. Актриса выбрала ярко-красный вариант Jacquemus, дополнила его такого же цвета юбкой на завышенной талии и туфлями с завязками на высоком каблуке. Выход Фокс в трендовом топе спровоцировал рост поисковых запросов на 52% за 48 часов, сообщила The Guardian поисковая платформа Lyst, а общее число запросов за последние две недели увеличилось на 78%; многие модели, в которых выходили звезды, были распроданы.

Скопировать образ с топом-шторкой легко могут даже те, у кого нет возможности купить вещь из новой коллекции Jacquemus. Можно надеть кардиган по фигуре и застегнуть его на одну пуговицу на груди или соединить его края булавкой. Именно к такому способу прибегла фэшн-икона современности Рианна. Певица еще в апреле этого года вышла в темно-синей блузке с монограммой Gucci, застегнув ее всего на пару пуговиц.

Чтобы топ не выглядел скучно, знаменитости добавляют несколько цепочек на шею и массивные серьги. Низ можно выбирать любой: будут хорошо смотреться и джинсы на заниженной талии, и мини-юбка, и велосипедки. При выборе обуви стоит отталкиваться от общего стиля — более классического или более спортивного — и в зависимости от этого надевать обувь либо на плоском ходу, либо каблуки.

Эта тенденции, как и многие другие, которые сейчас к нам возвращаются, пришла из 90-х. Тогда в топах на одной застежке ходили Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу, правда, их образы были куда более скромными.

Топы-шторки — не единственный «обнаженный тренд» недавнего времени. Последние Недели моды в принципе проходят под эгидой #FreeTheNipple. Это — пиджаки на голое тело, микротопы на завязках и прозрачные платья. И звезды наравне с тиктокерами и инфлюенсерами умело пользуются этими трендами.

Так, пиджаки, надетые на голое тело, стали популярны в 2018-м. Первой в таких образах стала выходить Ким Кардашьян. Изначально образ знаменитости воспринимали еще одну попытку попасть в топы новостей, однако вслед за этим Ким Кардашьян начали копировать — Ирина Шейк, Дакота Джонсон, Оливия Уайлд, Кара Делевинь тоже начали пренебрегать блузками.

Кроме того, звезды экспериментировали с полупрозрачными платьями — в сезоне «Осень-Зима 2021» они вновь стали трендом. Летящее платье из шелка предложил Salvatore Ferragamo, Paco Rabanne — платье-кольчугу, совсем не прикрывающее тело, а Sportmax — платье из крупной вязки, которое можно носить только с нижним бельем.

В этом сезоне звезды в лице Эмили Ратаковски, Кайли Дженнер, Арианы Гранде наряду с топами-занавесками с удовольствием носили и микротопы на завязках, отсылающие к трендам нулевых. Стилистам очень полюбились такие модели, потому что их легко сочетать как и с классическим низом — широкими брюками, юбками-карандаш — так и с вечерним гардеробом или casual-образами.