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Стиль

Наследие 90-х: как TikTok возродил моду на заколки для волос

Крабики, большие резинки, заколки, ободки — тренд грядущей осени

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@chiaraferragni/Instagram
Яркие украшения на голове — главная тенденция уходящего лета и будущей осени. И речь не о тиарах и кокошниках: в моду вернулись заколки, популярные в 90-е и начале 2000-х. «Газета.Ru» вместе со стилистом по волосам выяснила, как умело использовать этот тренд.

В соцсетях распространяется новый модный тренд. А точнее, хорошо забытый старый. Ни один стильный образ не обходится без аксессуаров для волос: TikTok и Instagram — возродили спрос на ободки, объемные резинки и зажимы-крабики различных форм. Тренд активно начали использовать не только инфлюенсеры, но и звезды — Белла Хадид, Кайя Гербер, Мэдисон Бир, Кендалл Дженнер и другие.

Большое влияние на возвращение этих аксессуаров в моду оказала и пандемия, после которой многие девушки отказались от сложных причесок и укладок и отдали предпочтение «домашнему» стилю.

Крабики

Этот аксессуар занимает первое место по популярности в сети. Видео с хэштегом #clawclip в TikTok просмотрели уже более 258 млн. раз. В роликах большими крабиками fashion-блогеры советуют собирать волосы средней длины, а маленькими — закалывать пряди у лица или с их помощью убирать назад челку. Крупные заколки чаще всего выбирают в классических оттенках под цвет волос, а вот использование небольших ограничивается лишь полетом фантазии. Яркие цвета и безумные формы приветствуются.

Стоит обращать внимание на материал, из которого сделан краб, говорит «Газете.Ru» стилист по волосам Евгений Зубов.

«Не рекомендую использовать металические, так как они могут образовать заломы на волосах и тем самым повреждать их. Материал должен быть не тяжелым, желательно, из эластичного пластика или других комфортных вам материалов», — считает эксперт.

Летом стилист по волосам рекомендует делать ставку на крабы ярких оттенков в матовом исполнении или прозрачном пластике, а осенью — на природные или анималистичные принты.

Блогер Кьяра Ферраньи и модель Эльза Хоск выбирают варианты в ярких цветах в виде бабочек. Как отмечает стилист Алена Горячева, основательница Telegram-канала о моде «Дьявол носит H&M», этот тренд вернулся к нам из 90-х. В то время кумиры молодежи — Бритни Спирс, Мэри Кейт, Эшли Олсен и Хилари Дафф — показали, как их надо стилизовать.

Заколки

В этом году сервис Lamoda отметил рост спроса на заколки для волос, включая крабики — он повысился на 16% по сравнению с прошлым годом. «Эти аксессуары стали выбирать в черном и розовом цвете. Лидеры прошлого года — серебряные заколки — оказались только на 4 месте, а золотые спустились со 2 на 6 место», — говорит «Газете.Ru» Ирина Максимова, директор по развитию ключевых категорий сайта.

Благодарить за возвращение в моду заколок стоит Хейли Бибер — главную любительницу стиля 90-х. Недавно модель опубликовала фотографию с фирменной прической — гладко зализанные волосы в низкий пучок — и закрепила ее по бокам двумя лаконичными заколками. С помощью этого трюка образ стал смотреться намного свежее.

Стоит отметить, что свою лепту в популяризацию тренда внесли Дуа Липа и Арина Гранде, которые регулярно появляются в своих социальных сетях с многомиллионной аудиторией в этих украшениях.

Тренд подхватили не только многочисленные бренды масс-маркета, но и люксовые марки — Fendi, Simone Rocha, Versace. Нью-Йоркский бренд Julietta пошел дальше и производит заколки из тканей старых вещей Celine, Fendi, Versace и других.

Ободки

Ободки, которые всего пару сезонов назад сошли с модной аренды, вновь вернулись. Инфлюенсеры по-прежнему предлагают носить их с классическими и элегантными нарядами. Однако стилист Алена Горячева советует не бояться и экспериментировать — сочетать их с кроссовками и свитшотами.

«Самыми продаваемыми аксессуарами оказались ободки – этим летом их стали продавать на 74% чаще, чем прошлым, — подтверждает Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито. — Что интересно, средняя стоимость таких украшений для волос уменьшилась на 5% с прошлого года и составила 350 рублей».

Более дорогие варианты, даже инкрустированные кристаллами, можно найти в Dior, Dolce&Gabbana, Salvatore Ferragamo, Jennifer Behr и других.

Большие резинки

По данным Lamoda, резинки остаются самыми популярными аксессуарами для волос у россиян. При этом изменились предпочтения по цветам — в прошлом году на первом месте были черные, а сейчас конкуренцию им составляют разноцветные, фиолетовые, розовые и белые.

Причем, выбирать стоит не узкие варианты, которые нередко пережимают волосы, и не резинки-пружинки, а объемные модели, которые еще называют скранч. В разные года их поклонницами были Селена Гомес, Карли Клосс, Карди Би и другие.

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Карди Би в клипе «Up»

Карди Би в клипе «Up»

Cardi B/YouTube

«Крабики, заколки на челке и крупные резинки — все это круто вписывается в современный аутфит любой девушки. Мои подруги уже как пару сезонов эксплуатируют эти тренды. Это выглядит свежо и очень привлекательно», — говорит стилист по волосам Евгений Зубов.

Эксперт предупреждает: для того, чтобы аксессуар смотрелся модно, его нужно подбирать, отталкиваясь от образа в целом.

По мнению Евгения Зубова, ограничений по возрасту для ношения броских украшений для волос нет — все зависит от того, кто эта женщина. «Итальянки очень органичны в ярких и леопардовых цветах. Аксессуары задают настроение, и вы можете выражать себя как чувствуете. А возраст этому не помеха, главное, чтобы это вам шло», — резюмирует он.

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