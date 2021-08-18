«Плюнула в лицо афганским женщинам»: модель раскритиковали за селфи в парандже

Британскую модель Лили Коул вынудили удалить пост из социальной сети, в котором она позировала в парандже и призывала подписчиков быть толерантными. Пользователи сети не оценили образ активистки на фоне обострения ситуации в Афганистане и обвинили ее в неуважении к народу страны.

Британской супермодели Лили Коул пришлось извиняться после размещения в социальной сети фотографии, на которой она изображена в парандже. Активистку раскритиковали за то, что она разместила снимок в ту же неделю, когда Кабул был захвачен «Талибаном (организация запрещена в России)». Действия боевиков вызвали опасения правозащитников по поводу безопасности женщин в Афганистане.

Публикация Лили Коул в Instagram, которую она впоследствии удалила, состояла из двух изображений: на первом она была запечатлена в синей парандже, закрывающей лицо и тело, а на втором ткань с лица была поднята.

«Давайте примем разнообразие на всех уровнях — биоразнообразие; культурное разнообразие; разнообразие мышления; разнообразие голосов; разнообразие идей», — написала в сопровождении к фото девушка, продвигая свою новую книгу об изменении климата Who Cares Wins.

На ее странице с 95-тысячной аудиторией тут же разгорелся скандал.

Пользователи написали, что пришедшие к власти в Афганистане талибы* насильно заставят женщин носить паранджу, без которой им нельзя будет выйти на улицу. Как сообщает The Guardian, цены на паранджу в Афганистане стремительно взлетели в последние дни. «Я никогда не думала, что мне придется носить паранджу. Моя личность будет потеряна», — говорила изданию одна из жительниц Кабула.

В Twitter один из пользователей заявил, что Коул «плюнула в лицо афганским женщинам», а другой сказал, что она «играет в переодевание в угнетенных женщин».

Впоследствии Коул опубликовала пост с извинениями, отметив, что она поделилась «старой фотографией», на которой она в парандже своей подруги.

«Я исказила изначальное предназначение вещи, надев ее и открыв лицо. Я понимаю, почему моя фотография вызвала такую реакцию, и хочу искренне извиниться перед теми, кого обидела», — написала Коул.

Модель объяснила, что не следила за новостной повесткой в мире, поэтому совершила ошибку. «Я не открывала новости в момент публикации поста, поэтому он оказался ужасно несвоевременным. Спасибо, что указали мне на это», — обратилась к фолловерам Лили.

Она отметила, что у нее разрывается сердце, когда она читает о текущих событиях в Афганистане, и ищет организации, которые занимаются защитой прав женщин в этой стране.

Журналист и обозреватель газеты The Times Дженис Тернер раскритиковала Коул за информационную безграмотность. «Лили Коул и пустословие современного хэштег-феминизма. Она ставит желание постить на страницу то, что вздумается, превыше универсальных прав человека. Держу пари, что афганские женщины празднуют «разнообразие» ношения этого савана», — саркастически написала она в Twitter.

Британская феминистка и активистка Кэролайн Криадо Перес, прославившаяся тем, что инициировала появление 10-фунтовой купюры с портретом Джейн Остин, тоже была шокирована публикацией соотечественницы.

«Я специально проверила ее страницу в социальной сети, потому что не могла поверить в то, что она выложила это прямо сейчас. Не то, чтобы раньше это было бы нормально, но три дня назад… Святые угодники, почему?» — недоумевала Кэролайн.

Криадо Перес добавила, что не понимает, какое отношение, по мнению Лили Коул, вопрос разнообразия имеет к ее книге об изменениях климата. «Совершенно бессвязно, я понятия не имею, что она пытается сказать», — резюмировала активистка.