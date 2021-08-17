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«Позорно и грустно»: принца Гарри раскритиковали за высказывание об Афганистане

Слова герцога Сассекского о ситуации в Афганистане сочли пиар-акцией

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Принц Гарри в Виндзоре после церемонии награждения за службу в Афганистане, 2008 год

Принц Гарри в Виндзоре после церемонии награждения за службу в Афганистане, 2008 год

Matt Dunham/AP
Принц Гарри, дважды служивший в Афганистане в рядах британских вооруженных сил, выступил с заявлением по поводу ситуации в стране и словами поддержки в адрес военнослужащих. В соцсетях сочли это попыткой набрать очки на актуальной повестке и теме, болезненной для ветеранов.

Принц Гарри выступил с обращением к воевавшим в Афганистане солдатам НАТО после захвата власти «Талибаном (организация запрещена в России)». В совместном заявлении с Домиником Ридом, генеральным директором основанного принцем фонда Invictus Games («Игры непокоренных»), супруг Меган Маркл призвал бывших военнослужащих поддерживать друг друга в непростое время.

«То, что происходит в Афганистане, находит отклик во всем международном сообществе Invictus, — говорится в заявлении, которое было опубликовано на странице фонда в Twitter. — Многие страны-участницы и отдельные члены организации Invictus Games имеют опыт службы в Афганистане на протяжении последних двух десятилетий. В течение нескольких лет мы соревновались в рамках Invictus Games с командой из Афганистана».

Принц Гарри и Доминик Рид призвали всех членов фонда и других военных объединиться в непростое время и «оказать друг другу поддержку».

Герцог Сассекский основал Invictus Games в 2014 году: задачей фонда стало использовать «силу спорта», чтобы облегчить реабилитацию военных и сформировать положительное отношения к тем, кто «служит своей стране». Сам Гарри был командирован в Афганистан дважды во время 10-летней армейской службы.

Попытку принца Гарри поднять актуальную тему и показать, что она его трогает, не оценили в сети. «Настоящая помощь и забота о людях приветствуется, но не надо использовать для этого Invictus Games. А еще не пытайся заработать на этом всем. Это позорно и очень грустно», «Очень странная связь в этом послании. Как ситуация в Афганистане влияет на ветеранов войны на Западе? Как это сообщение может поддержать афганский народ?», «Мне нравились слова до того момента, как я узнал, что это написал герцог Сассекский», — писали пользователи Twitter.

Были и положительные комментарии, в которых подписчики поблагодарили Гарри за то, что он освещает эту проблему и поддерживает тех, кто когда-то был на войне. Однако многие сочли его речь пиар-акцией

Личной оценки произошедшему принц Гарри публично не давал — в отличие от других ветеранов, которые, как рассказывает The Guardian, сейчас чувствуют, что их служба, ранения, гибель сослуживцев были напрасными. («Стоило ли это того? Вероятно, нет. Потерял ли я ноги ни за что? Похоже, что да. Погибли ли мои товарищи напрасно? Ага», — приводит издание твит Джека Каммингса, военного инженера, которому оторвало ноги при взрыве в Афганистане 11 лет назад). Однако подобных заявлений от герцога Сассекского и не ждали. Королевский корреспондент Ричард Палмер в беседе с порталом The News International отметил, что принц Гарри скорее всего не будет высказываться с резкой критикой по поводу «вывода американских войск из Афганистана, последующего хаоса и напрасной траты жизней военнослужащих».

Еще в июне 2021-го герцог Сассекский выступал с заявлением по поводу ситуации в Афганистане после того, как десять членов организации The HALO Trust были убиты в результате нападения вооруженной группы на лагерь по разминированию территорий. Еще 16 человек из британо-американской организации, которая занимается обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, представляющих опасность для гражданских лиц, получили ранения.

В своем заявлении на странице The HALO Trust в Twitter Гарри назвал этот инцидент «ничем иным, как актом варварства».

«Я чту память погибших и призываю поддержать выживших и семьи пострадавших, — сказал бывший член королевской семьи Великобритании. — Эти люди каждый день ставят на карту свою жизнь, чтобы сделать мир безопасным. Этот жестокий акт напоминает нам о том, что мы должны быть солидарны с сотрудниками гуманитарных организаций и сообществами, в которых они работают».

Принц Гарри присоединился к рядам британских вооруженных сил в 2005 году после окончания престижной военной академии в Сандхерсте. Сразу после обучения он был направлен в Ирак, а в 2007-м — в Афганистан

Принц Гарри два с половиной месяца служил диспетчером вертолетов, принимавших участие в боях с талибами в провинции Гильменд. Однако его служба закончилась раньше времени. В СМИ просочилась информация о местонахождении внука Елизаветы II, и Букингемский дворец вызвал его на родину, опасаясь, что противники могут объявить на него охоту.

Вторая командировка Гарри в Афганистан пришлась на конец 2012 года. До начала 2013-го он в качестве пилота военного вертолета Apache совершал боевые вылеты. О том, где находится принц, говорили открыто. Кстати, герцог стал первым членом королевской семьи, кто принимал участие в боевых действиях с тех пор, как его дядя, принц Эндрю, был пилотом во время Фолклендской войны 1982 года.

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Принц Гарри во время патрулирования заброшенного города Гармисир в Афганистане недалеко от Передовой оперативной базы Дели, 2008 год

Принц Гарри во время патрулирования заброшенного города Гармисир в Афганистане недалеко от Передовой оперативной базы Дели, 2008 год

John Stillwell/AP

В 2013 году принц Гарри признался, что убивал бойцов «Талибана» во время второй службы в Афганистане. Тогда они в ответ заявили, что сделают все возможное, чтобы похитить или убить Гарри, а один из командиров назвал его пьяным «шакалом», который убивает невинных афганцев.

«Да, многие убивали… Да, мы стреляли, когда это было необходимо, отнимали жизни, чтобы спасти другие, но, по сути, мы были сдерживающим фактором, нежели чем-либо еще… Если есть люди, которые пытаются сделать что-то плохое нашим ребятам, то мы выведем их из игры, я полагаю», — цитировало слова Гарри новостное агентство Reuters.

Большой резонанс в сети вызвало высказывание принца в интервью Press Association, в котором он сравнил войну в Афганистане с видеоиграми. «Для меня это радость, потому что я один из тех людей, которые любят играть в PlayStation и Xbox. Так что я счастлив, что благодаря действиям моих больших пальцев я могу принести пользу», — заявил он.

В середине 2015-го принц Гарри завершил армейскую службу в звании капитана.

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