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Стиль

«Мужчинам не стоит выбирать яркие брюки»

Стилисты объяснили, как выглядеть солидно в детских вещах

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Спортивные вещи, яркие неоновые цвета, забавные принты вышли за рамки детского гардероба. Дизайнеры предлагают их носить всем — от молодых людей до пенсионеров. Однако во взрослом возрасте сложно нарядиться в яркий бомбер и не выглядеть смешным. Как применить на себя тренд на инфантильность и не выглядеть нелепо, «Газете.Ru» посоветовали стилисты.

Дети знают, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, и сейчас то же самое происходит во «взрослой» моде. Тренд на инфантильность набирает обороты. Теперь модно носить носки и сандалии, как с картинок школьного учебника, школьные шорты, как из гардероба учеников, и панамки с нелепыми принтами. Модная индустрия переориентировалась на интересы зумеров, отсюда популярность элементов детского стиля, яркие цвета и кричащие принты.

Взрослые стараются интегрировать этот тренд в свой гардероб, но не у всех это получается, и в результате люди выглядят не стильными, а молодящимися.

«Есть один универсальный подход к тому, как следовать трендам и при этом не выглядеть странно: чтобы составить модный образ, стоит выбрать только одну яркую вещь и сочетать ее с базовыми, лаконичными элементами гардероба спокойных цветов, — говорит «Газете.Ru» Денис Петюк, главный стилист Lamoda. — Такой образ получится сбалансированным и при этом будет иметь трендовый акцент». 

Женщинам модный эксперт советует выбирать акцентный элемент в образе, например блузку с ярким принтом, и дополнять ее брюками, жакетом, обувью и аксессуарами спокойных оттенков. «Стильный мужской образ можно создать, выбрав в качестве акцента яркий трикотажный джемпер или свитер», — считает стилист.

Также хорошим решением, по мнению Дениса Петлюка, будет выбор акцентной обуви или аксессуаров — сумки, галстуки, бабочки или украшения. Таким образом можно придерживаться трендов, но в то же время не выглядеть слишком вызывающе.

Модный эксперт отметил, что в этой тенденции есть и однозначные антитренды.

«Людям зрелого возраста точно не стоит полностью составлять свой образ из трендовых «инфантильных» вещей. Также лучше отказаться от вещей спортивного кроя, например, разноцветных толстовок и олимпиек или худи с кричащими принтами. Мужчинам не стоит выбирать яркие брюки», — резюмировал Денис Петлюк.

Вполне возможно, что через пару лет изменятся и эти запреты, ведь еще 10 лет назад и подумать не могли, что девушки будут носить классические платья с кроссовками или ботинками.

Люксовые бренды с удовольствием «взялись за инфантильность» и начали ярко брендировать вещи, став благодаря этому намного более узнаваемыми. Вспомнить только худи Vetements или Balenciaga, футболки Gucci, кепки Saint Laurent. Помимо этого они часто обращаются к необычным материалам и персонажам из мульфильмов и комиксов.

Из ассортимента премиум-марок все плавно перетекает в масс-маркет, который не только умело переосмысляет этот тренд, но и создает коллаборации с брендами: диснеевские герои в сотрудничестве H&M и Moschino, яркая цветочная вышивка, оборки и декоративная строчка в коллаборации Uniqlo и JW Anderson, ну и самое необычное — сотрудничество Zara х Barbie.

Стилист ЦУМа Ангелина Калустова предлагает вспомнить и другие бренды, которые во многом прославились своими «инфантильными» историями. «Например, знаменитый яркий череп Philipp Plein в стразах Swarovski есть в гардеробе практически у всех, кто носит люкс, в диапазоне от 16 до 60 лет. Клиенты ЦУМа и звезды российского шоу-бизнеса с удовольствием носят тотал-луки этого бренда. Это знак престижа, который подчеркивает их индивидуальность», — говорит «Газете.Ru» специалист.

Также модный эксперт привела в пример бренд Dolce&Gabbana, который выпустил мужскую коллекцию «Осень-зима 2021-2022» в анималистичном стиле, например, бархатные бейсболки, футболки и толстовки с леопардовым принтом на логотипе. А итальянский модный дом Versace пошел еще дальше и решил переосмыслить изображение знаменитой медузы, сделав ее мультяшной. Off-White и Moncler поэкспериментировали с материалами и произвели вещи кислотных оттенков из нейлона.

«Почему это не смотрится по-детски? Ответ прост: любой стиль надо уметь сочетать», — говорит Ангелина Калустова. Она советует, как и Денис Петлюк, не составлять образы целиком из ярких вещей, а делать акцентными детали.

«Выбор огромный, главное не переборщить, — предупреждает стилист. — Инфантильный стиль очень сложный, и его надо умело использовать, что бы взрослый человек не напоминал мужчину или женщину с кризисом среднего возраста. Понятное дело, что про вещи с принтом из детских мультфильмов стоит забыть. И обязательно нужно помнить про лекала, и подбирать одежду в соответствии с ростом и размером».

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