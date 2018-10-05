Суп из арбуза и маш: чем угощали Путина в Индии

В Нью-Дели 5 октября состоялась встреча президента России с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе переговоров с индийской стороной Владимиру Путину и членам российской делегации предложили на обед несколько десятков блюд — и традиционных, из разных регионов страны, и ресторанных.

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Угощения предоставил ресторан Hyderabad House: он был основан в 1975 году Мир Бабаром Али. В 1998 году заведение превратилось в торговую сеть, которая вышла на мировой уровень и распространилась по всей Азии. Ресторан славится аутентичной хайдарбадской кухней, в особенности бирьяни — жареным рисом с маринованной говядиной (в Хайдарабаде проживают преимущественно мусульмане, которым не запрещено есть говядину) — и лукми, хайдарабадским вариантом самсы.

Индийская сторона позаботилась о том, чтобы меню подходило как вегетарианцам, так и тем, кто ест мясо. Гостям были предложены блюда из мяса, рыбы и птицы: филе семги с соусом из петрушки и сыра, рубленая баранина, обжаренная с луком, стручковым перцем и специями на гриле с ароматом шафрана, томленные в сливочном соусе и обжаренные на гриле кусочки курицы, а также баранина, тушеная в традиционном муглайском соусе.

Традиционная муглайская кухня славится блюдами, которые готовили еще в средневековой Индии в Империи Великих Моголов. Она представляет собой сочетание южноазиатской кухни с элементами блюд Центральной Азии

Муглайские блюда отличаются от классических индийских специфическим земляным ароматом и вкусом специй.

Как правило, традиционный муглайский обед представляет собой шведский стол, во главе которого должно быть основное блюдо с разнообразными гарнирами. Как правило, это блюдо из рыбы, мяса или птицы в сопровождении жареного риса, индийских лепешек и овощей в специях. Но не стоит ожидать привычного вкуса индийского карри: чаще всего в этой кухне принято добавлять шафран и кардамон.

Вегетарианское меню оказалось менее традиционным: гостям подали достаточно экзотичные блюда. Кебабы были приготовлены не из мяса, а из стеблей лотоса и чечевицы и сопровождались манговым соусом, а в качестве гарнира членам делегации предложили попробовать домашний индийский сыр и маш в пряном соусе макхани, ароматный рис басмати с черным машем и серебряными жемчужинами из рикотты и смесь сезонных овощей и спаржи с индийскими специями.

Также индийские повара приготовили слоеные пироги из смеси ростков, сладкого йогурта и тамаринда; запеченный на гриле баклажан с сыром фета, кунжутом и черным перцем и черную чечевицу, которая всю ночь томилась на древесных углях для придания специального вкуса и кремовой текстуры.

Как нельзя кстати в жаркую погоду пришелся охлажденный крем-суп из арбуза, который стал весьма популярным блюдом в этом сезоне.

Многим за лето изрядно успели надоесть арбузы, но это не повод игнорировать их на прилавках. Если вам нравится есть арбуз столовой ложкой, отковыривая мякоть от корки, можно приготовить из него суп, и тогда не придется давиться косточками. Многие известные в Индии кулинарные издания опубликовали различные вариации рецептов особенного супа, которые очень просто повторить на домашней кухне.

Главный секрет блюда — тщательно процеженное пюре сладкого арбуза. Чтобы приготовить соленый суп, к арбузу нужно добавить оливковое масло, сок лайма, соус табаско и петрушки для яркости вкуса. Не забудьте использовать в своем рецепте семена чиа, которые впитают излишнюю влагу и сделают суп более густым.

Во всем мире также пользуется популярностью вариация испанского супа гаспачо с добавлением арбуза.

Для этого рецепта арбузное пюре нужно перемолоть с бланшированными помидорами и парой зубчиков чеснока. Необходимую плотность в этом рецепте придадут помидоры, поэтому вместо масла нужно добавить столовую ложку красного вина и обязательно приправить индийскими специями: с этой вариацией хорошо сочетаются кумин, сладкая паприка и кориандр.

Если «соленое» и «арбуз» не укладываются в вашей голове в одной тарелке, существует много рецептов арбузного крем-супа с рикоттой, клубничным пюре и другими фруктами или ягодами. Поскольку такие супы известны своими освежающими свойствами и традиционно считаются летними, перед подачей обязательно нужно охладить блюдо, и тогда жара осеннего отопления вам будет нестрашна.