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Стиль

Куда делись клипсы бабушки Артемия Лебедева

Кто носит клипсы в 2021 году

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Клипсы CHLOE
Дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале пожаловался, что из обихода исчезли женские клипсы. Но он неправ. Бренды включают клипсы в коллекции, спрос на них растет, а звезды выбирают их в качестве украшений «для выхода». «Газета.Ru» поговорила со стилистами и ювелирными экспертами и выяснила, что стало с клипсами.

Артемий Лебедев спровоцировал дебаты у себя в Telegram-канале, на этот раз решив обсудить со своими подписчиками, куда пропали клипсы — женские украшения, которые он помнит из детства. Дизайнер рассказал, что у его бабушки была их целая коробка. «И я с братом обожал их нацеплять на уши и бегать по квартире. Было больновато, но прикольно», — написал он.

А с тех пор, как Артемий проколол ухо (в 25 лет), он «никогда не видел клипс ни на ком, а также и в продаже не встречал». Но не все фолловеры согласились с суждениями предпринимателя и напомнили, что клипсы носят и сейчас.

Более того — на самом деле их популярность растет. Ирина Максимова, директор по развитию ключевых категорий Lamoda, рассказала «Газете.Ru», что спрос на клипсы в первой половине этого года вырос более чем в 10 раз раз по сравнению с первым полугодием 2020 года.

«Наибольшее число заказов было сделано в марте и в июле. Средняя цена, по которой покупали клипсы в этом году — 1820 рублей», — сказала эксперт.

Причем наибольшей популярностью у покупателей пользуются украшения серебряного цвета, их покупают в полтора раза больше, чем золотого.

«Также в тройке лидеров украшения синего цвета. Наиболее востребованными брендами стали Swarovski, Krasivo и Nothing but Love», — сказала Ирина Максимова.

Клипсы — это ушное украшение, напоминающее сережку, которое держится благодаря специальному механизму и не требует прокола мочки. Чаще всего люди обращаются к ним по медицинским или эстетическим соображениям, не желая «дырявить тело».

В прошлом веке большими поклонницами клипс были принцесса Диана, Софи Лорен, Грейс Келли.

Создателем украшения считается Луи Картье. По легенде, эта идея пришла ему в голову, когда он увидел прищепку для белья и задумал сделать по такому же принципу сережки для своих моделей. Дело было в начале XX века, и надо отметить, что на протяжении нескольких десятилетий клипсы не сдавали своих позиций и были с сережками на равных.

Рост интереса к клипсам спровоцировали, возможно, звезды и модные инфлюенсеры. Эти украшения, как и нейлоновые сумки Prada, прямоугольные очки Balenciaga, широкополые шляпы Jacquemus, стали трендом в 2021-м — вопреки представлениям Лебедева.

Новое лицо американской киноиндустрии Аня Тейлор Джой, сыгравшая главную роль в сериале «Ход королевы», в мае этого года пришла на шоу Saturday Night Live в массивных клипсах в форме сердца. Образ актрисы многим напомнил Твигги — топ модель 60-х, — что неудивительно, ведь тогда клипсы были на пике моды, и Твигги их точно носила.

А Рената Литвинова, звезда российского кинематографа и fashion-икона, появилась в «блескучих» клипсах, очень напоминающих винтажные, на церемонии открытия фестиваля «Хрустальный источник» в Ессентуках этим летом.

«Клипсы были популярны, например, в 40-е и в 60-е», — подтвердил ювелир, создатель бренда украшений Anima Михаил Барышников в беседе с «Газетой.Ru». Он признался, что его марка не занимается производством клипс. Как объяснил сам Михаил, потому что их и так «много в продаже — особенно винтажа».

Покупая клипсы в 2021 году, стоит выбирать крупные модели необычной формы.

Например, Saint Laurent предлагает украшения в виде звезд, Dolce&Gabbana — в виде леопардов, Lele Sadoughi — в виде цветов. А в винтажных магазинах можно найти много вариантов от Chanel и Oscar de la Renta.

По мнению стилиста и автора telegram-канала о современных украшениях treasure hunte Елены Черноярской, сейчас клипсы покупают люди, которые по каким-то причинам не носят серьги. Однако сами клипсы часто в носке крайне неудобны.

«Клипса зажимает мочку уха, и таким образом украшение держится. Если вы когда-нибудь носили клипсы, вы наверняка помните эти ощущения, терпеть которые длительное время очень сложно. Даже самые маленькие клипсы причиняют дискомфорт (мочки ушей краснеют, начинают пульсировать, может даже разболеться голова). Носить серьги намного легче», — сказала эксперт.

Клипсы не только больно носить, но и легко потерять. Этот фактор Елена Черноярская отметила как способный повлиять на предпочтения покупателей.

Отличной альтернативой клипсам стилист назвала каффы. Это ушное украшение, которое также не требует проколов и позволяет оформить не только мочку уха, но и ушную раковину.

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Евгения Тышкевич, предметный стилист и автор канала о ювелирных украшениях Read my jewels, считает, что клипсы сейчас не пользуются особой популярностью, а отличной заменой им как раз стали каффы. «В отличие от клипс с ними можно создавать актуальные многослойные образы», — сказала она «Газете.Ru».

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